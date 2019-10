Pozzallo/Leipzig

Seit 2016 engagiert sich der Dresdner Verein „Mission Lifeline“ in der privaten Seenotrettung im Mittelmeer. Aktuell werden beide Schiffe der Initiative von Behörden in Malta und Italien am Auslaufen gehindert. Falk Springer hat lange in Leipzig gelebt, gehört inzwischen zur Besatzung des Lifeline-S...