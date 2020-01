Die Dresdner Hilfsorganisation Mission Lifeline will in Zukunft mit einem ehemaligen Bundeswehrboot Menschen vor dem Ertrinken retten. In der Vergangenheit sind bereits zwei Schiffe der Organisation beschlagnahmt worden, nun wollen die Seenotretter mit der „Rise Above“ ihre Einsätze fahren. Noch fehlt allerdings ein fünfstelliger Betrag.