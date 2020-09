Leipzig

Die Ungewissheit hat traurigen Jahrestag: Am Freitag ist es genau zwölf Monate her, dass die Leipzigerin Yolanda Klug spurlos verschwand. Verschiedene mehrtägige Suchmaßnahmen blieben ohne Erkenntnisse, und bis heute liegen offenbar keine weiteren vor.

Weiterhin vermisst: Yolanda Klug auf einem Foto aus dem Besitz ihres Vaters, aufgenommen zwei Tage vor ihrem Verschwinden auf dem Augustusplatz. Quelle: privat

Anzeige

In einem Interview der MDR-Fernsehsendung „ Kripo live“ für einen erneuten Zeugenaufruf sprach Vater Peter Klug jetzt über seine Tochter und die eigene Situation. Auch gegenüber der LVZ beschrieb er, wie er durch den Alltag kommt: „Es ist wichtig, im Augenblick leben zu können“, sagt der im Württembergischen wohnende Klug. „Doch selbstverständlich gibt es immer wieder Momente, die sich wie ein Alptraum anfühlen.“

Weitere LVZ+ Artikel

Mit einem Großaufgebot suchte die Polizei in Leipzig-Günthersdorf und Dölzig nach der vermissten Studentin Yolanda Klug. Quelle: Silvio Bürger

Warten auf einen Anruf

Ihm und seiner Familie sei bewusst, dass täglich ein Anruf möglich ist, der alles verändert. Ein Verbrechen kann weiterhin nicht ausgeschlossen werden, doch „so lange wir nichts anderes hören, behalten wir auch die Hoffnung“.

Zum letzten Mal war Yolanda am 25. September 2019 gesehen worden. Von ihrer Wohngemeinschaft in der Körnerstraße aus wollte sie zu Ikea in Günthersdorf fahren. Das belegt auch der Durchdruck auf einem Zettelblock, der auf Yolandas Schreibtisch gefunden wurde: Laut Notiz wollte sie Gläser, einen Vorhang plus Stange sowie eine Schreibtischlampe und Blumentöpfe besorgen.

Polizeitaucher suchten im Mühlgraben an der Burg Giebichenstein in Halle nach der vermissten Studentin Yolanda. Quelle: Silvio Bürger

Vermutlich zuletzt in Halle

Ein Busfahrer konnte sich daran erinnern, Yolanda dort abgesetzt zu haben. Später wollte sich die an der HTWK Leipzig Architektur studierende junge Frau zu einer Veranstaltung an der Burg Giebichenstein mit einer Freundin treffen. Doch die wartete vergeblich und erreichte Yolanda nicht, weil offenbar deren Handy-Akku leer war.

Die Polizei suchte sowohl die Umgebung um Ikea als auch die an der Kunsthochschule ab. „Spuren deuten darauf hin, dass sie in Halle war“, so Klug. „Vermutlich ist sie nach dem Kauf der Utensilien bei Ikea direkt mit öffentlichen Verkehrsmitteln weitergefahren und zwischen Nachmittag und frühem Abend dort angekommen.“ Klug baut nun darauf, dass jemand Hinweise auf Beobachtungen in diesem Zeitraum geben kann.

Freunde suchten im gesamten Stadtgebiet mit Steckbriefen nach Yolanda Klug. Quelle: Antje Henselin-Rudolph

Plötzliche Ohnmachtsanfälle

Kurz vor Yolandas Verschwinden hatte Peter Klug beruflich in Leipzig zu tun und sich an drei Abenden mit ihr getroffen. Sie sei guter Stimmung gewesen. Noch am letzten Abend hatte sich Yolanda ein Flugticket nach Jordanien gekauft, wo sie zuvor ein Auslandssemester verbracht hatte. Eine geplante Auszeit, die ihr auch Abstand zu gesundheitlichen Problemen ermöglichen sollte: Yolanda litt gelegentlich unter plötzlichen Ohnmachtsanfällen, über die sie allerdings nur ausweichend sprach. „Medizinische Untersuchungen brachten keine Aufklärung darüber“, so ihr Vater. Nicht auszuschließen, dass diese Beeinträchtigung eine Rolle bei ihrem Verschwinden spielen könnte.

Laut Staatsanwaltschaft Leipzig wird weiterhin ermittelt, Details bleiben unter Ausschluss der Öffentlichkeit.

Hinweise an die Kriminalpolizei Leipzig sind möglich unter der Telefonnummer 0341 96646666.

Von Mark Daniel