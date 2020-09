Seit fast vier Monaten wird der Großbardauer Klaus R. vermisst – jetzt spricht seine Frau

Grimma/Großbardau

„ Klaus versprach, zum Mittag da zu sein. Er selbst hatte am Morgen die Kartoffeln geschält. Wir wollten dazu Quark essen. Wie ausgemacht, stand 12.30 Uhr alles auf dem Tisch ...“ Doch Klaus R. kam nicht. Bis heute ist er spurlos verschwunden, wie vom Erdboden verschluckt. Seine Frau hat die Hoffnung nicht aufgegeben, ihren Liebsten zu finden – und das, obwohl der schicksalhafte Tag der Radtour ihres Mannes fast vier Monate zurück liegt.

Für die 67-jährige Großbardauerin ist seit jenem 3. Juni nichts mehr wie zuvor. Jeden Tag stellt sie sich aufs neue die Frage: „Wo sollen wir noch suchen?“ Von Hundestaffel bis Hubschrauber – nichts habe die Polizei unversucht gelassen, um ihren zwei Jahre älteren Mann zu orten, sagt die Rentnerin. Doch bislang erfolglos. Ein Zeuge gab zu Protokoll, Klaus R. damals noch gegen halb 11 Uhr im Dorf gesehen zu haben. Von genau dieser Stelle aus sollte die Spurensuche beginnen.

Radwege, Seen, Steinbrüche – alles abgesucht

Es hatte am Abend jenes 3. Juni stark geregnet, sagt die Frau. Womöglich seien dadurch wichtige Spuren verwischt worden, mutmaßt sie. Und so tappen die Ermittler weiter im Dunkeln. Radwege, Seen, Steinbrüche – alles hätten die Beamten abgesucht. Irgendwann bat sie um eine Übersichtskarte von all den Punkten, die die Polizisten bereits abgegrast hatten, erinnert sich die Frau, die anonym bleiben möchte.

Weil sie nicht tatenlos am Fenster stehen will, begibt sie sich seitdem selber auf die Suche – mal mit Bekannten, mal mit früheren Arbeitskollegen ihres Mannes, mal mit dessen Bruder: „Das tut der Seele gut.“ Sie kämmt jene Gebiete ab, die noch nicht durchstreift wurden. Freunde unterstützen sie, indem sie die Augen offen halten. Wachsame Nachbarn wissen bescheid, wenn sich die tapfere Frau auf den Weg macht. Sie rufen ihr hinterher: „Nimm’ bitte das Handy mit.“

Klaus R. hatte den Krebs besiegt

Ihr Mann sei ein Kämpfer, sagt die Frau, die immer wieder mit den Tränen ringt: „2006 wurde bei ihm Darmkrebs diagnostiziert. Er wurde operiert und war drei Jahre krank geschrieben. Doch er rappelte sich wieder auf und arbeitete bis zum regulären Renteneintritt noch einige Jahre im Labor.“ Der aus Hohnstädt stammende Klaus R. hatte Chemieanlagenbau gelernt. Als Schweißer ging er oft auf Montage, arbeitete auch an der Erdgastrasse.

Der 69-jährige Klaus R. aus Großbardau bei Grimma wird seit dem 3. Juni 2020 vermisst. Quelle: privat

Er interessiert sich für Musik, besitzt eine große Schallplattensammlung, mag etwa die Bellamy Brothers und Roy Orbison. Deutsche Geschichte gilt als sein Steckenpferd, er ist belesen und bestellt sich immer neue Bücher. Nach dem Fall der Mauer nutzte er mit seiner Frau die sich bietenden neuen Möglichkeiten. Zusammen reisten sie bis Kuba. Der Urlaub mit den beiden Enkeltöchtern nach Bulgarien musste coronabedingt ausfallen.

Reise mit den Enkeln nach Bulgarien gestrichen

„ Klaus hatte sich so sehr auf die Reise gefreut, entsprechend traurig war er“, sagt seine Frau. Mit zunehmendem Alter, gerade auch nach seiner schweren Erkrankung, sei er sensibler geworden. „Früher war er eher zäh, ein harter Hund, wenn Sie verstehen, was ich meine. Nachdem er dem Tod gerade noch so von der Schippe gesprungen war, nahm er sich selbst das Schicksal von fremden Personen zu Herzen. Ich sagte immer, das sollst du nicht, denk’ positiv.“

Mit diesem Rad verließ Klaus R. am 3. Juni 2020 sein Haus. Er wird weiterhin vermisst. Quelle: privat

Er sollte sich auch nicht von den täglich verbreiteten Ratschlägen „Bitte bleiben sie zu Hause“ runterziehen lassen, betont seine Frau: „Als ehemaliger Montagearbeiter liebt er Sonne und Luft. Daher finde ich es gut, wenn er kleinere Radtouren in die Umgebung unternimmt.“ Das schwarze Stevens-Rad hat neun Gänge, wurde 1999 gekauft und wenige Wochen vorm Verschwinden des Rentners gewartet. Auch das Rad ist bislang nicht gefunden worden.

„Wo sollen wir noch suchen?“

„Wenn Klaus noch leben würde, hätte er sich gemeldet“, sagt die Frau, die in der Nachbargemeinde 23 Jahre in der Verwaltung gearbeitet hatte. „Nein, ich glaube nicht, dass Klaus noch lebt.“ Die Ungewissheit schmerze sehr. „Man braucht doch einen Ort, an dem man um seinen Liebsten trauern kann.“ Suizid? Unfall? Verbrechen? Die tägliche Grübelei sei quälend für alle, die Klaus R. nahe stünden. Und immer sei da die bange Frage: „Wo sollen wir noch suchen?“

Von Haig Latchinian