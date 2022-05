„Wenn die Gesellschaft die Perspektive eines selbstbestimmten und sanften Suizids garantiert, können Betroffene in ihrem großen Leid viel entspannter in die Zukunft blicken“: Hans-Jürgen Kaiser hat den Freitod seiner Frau in der Schweiz begleitet und ein Buch darüber geschrieben. Quelle: Jonas Dengler