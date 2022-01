Hohenroda

Im Schönwölkauer Ortsteil Hohenroda sind Vierlinge zur Welt gekommen: Vier Lämmer auf einmal. Das ist bei Schafen sehr, sehr selten. „Die Kollegen haben es nicht geglaubt. Ich musste ihnen erst Bilder schicken“, erzählt Andreas Bamberg. Der 68-Jährige betreut die kleine Herde an der Hohenrodaer Bockwindmühle ehrenamtlich. Bisher waren drei weibliche Schafe und ein Bock da. Nun hat sich die Zahl der Tiere gleich verdoppelt. Nolana-Schaf Elli ist zum fünften Mal Mutter. Sie hatte immer Mehrlinge, einmal schon Drillinge. Barbados-Schafbock Moritz ist mit seiner ersten Vaterschaft der große Wurf gelungen.

Gisela Bamberg hat es geschafft, eines der lebhaften Lämmchen auf den Arm zu nehmen. Quelle: Wolfgang Sens

Wer glaubt, niedlich und plüschig heißt auch zutraulich und kamerafreundlich, wird in Hohenroda eines Besseren belehrt. Vier knapp drei Wochen alte Lämmer gemeinsam mit ihrer Mutter für ein Gruppenbild ohne viel Abstand vor die Kamera zu bekommen, erfordert Geduld und taktisches Geschick. Eddi, Mary, Elsa und Locke tummeln sich in Gatter und Stall. Stillhalten ohne Gründe wie müde oder hungrig? Niemals! Und Mutter Schaf ist wiederum bemüht, ihren Nachwuchs vor den merkwürdigen Gerätschaften abzuschirmen, mit denen da plötzlich hantiert wird. Sie findet es prinzipiell besser, wenn sie zwischen Kamera und Lämmern steht, bevorzugt mit dem Heck in Richtung Optik.

Gisela Bamberg, die auch Hohenrodaer Ortsvorsteherin ist, beobachtet das Getümmel immer wieder gern. Elli hat reichlich Milch. Aber bei vier Lämmern ist zu fürchten, dass am Ende doch eines zu kurz kommt. Wie für kleine Menschen gibt es auch Pulver-Milch für kleine Schafe. Bis jetzt füttert Andreas Bamberg jedes einzelne noch mit der Flasche zu. Ein Eimer mit vier Saugstellen ist vorsichtshalber angeschafft, wenn Nachwuchs und Hunger größer werden. Aber vielleicht ist der Eimer gar nicht nötig, vermutet Gisela Bamberg. Die Kleinen naschen schon eifrig am besonders zartem Heu, das Andreas Bamberg im Sommer aus Rasenschnitt getrocknet hatte.

Andreas Bamberg zeigt den Spezialeimer, der schon mal für den wachsenden Hunger angeschafft ist. Quelle: Wolfgang Sens

Tierische Arbeitsaufgaben

Aufgabe der Schafe ist es, das Terrain zu beleben und zu helfen, die Wiese kurz zu halten. Die Mühle wird vom Kultur- und Heimatverein betrieben. Es gibt einen Erlebnisbereich mit historischem Backofen, eine Ausstellung landwirtschaftlicher Geräte und das kleine Schafsgehege.

Schon seit Weihnachten waren die Bambergs, die 800 Meter von der Mühle entfernt wohnen, in Bereitschaft. Schafsmutter Elli hatte längst beträchtlichen Umfang erreicht. Dann, am Morgen des 7. Januar, hatte Andreas seiner Gisela noch nach seinem morgendlichen Besuch gesagt: „Heute wird’s wohl soweit sein.“ Bald kam der Anruf von einem Gemeindearbeiter: „Drei Lämmer sind da.“ Als sie am Stall ankamen, war ein viertes dabei. Nun ist das Jungschafs-Quartett aus dem Gröbsten raus. Eddi, Mary, Elsa und Locke haben beste Chancen, groß zu werden. Im Sommer sind sie dann auf der Wiese zu sehen, sehr wahrscheinlich noch mit kleineren Spielkameraden: Die beiden anderen Mutterschafe sind ebenfalls trächtig.

Von Wolfgang Sens und Heike Liesaus