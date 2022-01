Seniorin stirbt bei Wohnungsbrand in Freiberg

Freiberg

Am späten Nachmittag des Neujahrstages kam es in der Mendelejewstraße in Freiberg zu einen Wohnungsbrand, bei dem die Mieterin (83) noch vor Ort verstarb.Aus noch ungeklärter Ursache war es in der Wohnung der Seniorin in der 3. Etage zu einem Brand gekommen. Zeugen hatten eine Rauchentwicklung aus einem der Wohnungsfenster bemerkt und die Rettungskräfte verständigt. Einsatzkräfte der Feuerwehr stellten in der Wohnung die leblose Mieterin fest. Trotz sofort eingeleiteter Reanimation konnte die Frau nicht mehr gerettet werden. Den Brand löschten die Feuerwehrleute schnell.

Ursache noch unklar

Weitere Hausbewohner wurden nicht verletzt und konnten in ihren Wohnungen verbleiben. Angaben zum entstandenen Sachschaden liegen bislang noch nicht vor.Die Kriminalpolizei ermittelt. Durch einen Brandursachenermittler erfolgte laut Polizeisprecherin Jana Ulbricht bereits eine Erstbegehung des Brandortes. Es seien aber noch weitere Untersuchungen, insbesondere zur Klärung der Brandursache sowie zu den Umständen des Todes der Seniorin, notwendig. Abschließende Aussagen zur Brandentstehung seien deshalb derzeit noch nicht möglich.

Von daz/obü