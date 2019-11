Sensation: Seltener Tintenfischpilz im Wurzener Stadtpark entdeckt

Wurzen

Ein Hauch Ostern anderthalb Monate vor Weihnachten. Pilzfreunde begeben sich derzeit im Unterholz des Wurzener Stadtparks auf die Suche nach – Eiern(!). Zumindest sehen die Dinger so aus und fassen sich auch so ähnlich an. Die große Zahl an sogenannten Hexeneiern erfreut besonders Claudia Dietrich. Die 51-Jährige ist offizielle Pilzberaterin und muss sich in diesen Tagen kneifen: „Zum ersten Mal in meinem Leben sehe ich den Tintenfischpilz mit eigenen Augen.“

Es ist jener wunderschöne, leuchtend rote Pilz, der aus besagten Eiern wächst. Er hat vier bis sechs etwa zehn Zentimeter lange Tentakel. „Die exotische Pilzart trägt nach dem Schlüpfen aus dem Hexen-Ei olivgrüne Sporen auf seinen Armen. Durch die charakteristischen roten Tentakel erinnert der Pilz an einen Tintenfisch – daher auch der Name“, sagt die Nischwitzerin. Sie weiß, warum dessen penetranter Aasgeruch nötig ist: „So werden Fliegen angelockt, die die Sporen verbreiten.“

Fund ist eine kleine Sensation

So kommen immer neue Pilzbabys zustande. Zugegeben: Man muss die Stelle im Stadtpark schon kennen, um die in unseren Breiten sehr seltenen Tintenfischpilze zu entdecken. Claudia Dietrich spricht von einer kleinen Sensation. Vermutlich wäre ihr der imposante „Pilzkindergarten“ sogar entgangen, hätte sie keinen Hinweis von Freundin Jana Mann bekommen. Jana läuft jeden Morgen mit Hund Elli durch den Park und wurde auf den Pilz aufmerksam.

>> Hier sehen Sie im Zeitraffer, wie der Pilz schlüpft

„Ich bin auch nicht die Erst-Entdeckerin“, stellt Jana Mann klar: „Es war eine gute Bekannte, Marika mit ihrem Mops, die hier lang kam und der das Gewächs auffiel.“ Zuhause angekommen, ließ ihr der Fund keine Ruhe, sofort recherchierte sie im Internet. Was ist das nur für ein unbekanntes Wesen, das aus einem Ei schlüpft und aussieht wie eine Krake? Und tatsächlich: Jana wurde fündig. Es handelte es sich um einen Tintenfischpilz.

Der Pilz stammt aus Australien

Der Tintenfischpilz gehört zur Familie der Stinkmorchelverwandten sowie zur Gattung der Gitterlinge, weiß Claudia Dietrich. Beheimatet sei er in Australien. Sporen des wundersamen Pilzes haben nach Expertenmeinungen die weite Reise nach Europa in der Wolle von importierten Schafen überlebt. Erste Funde gab es 1914 in den Vogesen. In Deutschland wurde der Science-Fiction-Pilz erstmals 1938 im Schwarzwald entdeckt. Noch im späten 20. Jahrhundert wurde er in deutschen Landen als extrem selten beschrieben.

Claudia Dietrich aus Nischwitz ist Expertin in Sachen Wald- und Wiesenpilze. Quelle: Frank Schmidt

Durch die wärmeren Sommer hat er es nun sogar bis in den Wurzener Stadtpark geschafft. Sehr zur Freude von Wurzens Pilzsammlern, die mit dem sensationellen Fund umgehen wie mit rohen Eiern: „Bitte nicht zertreten oder rausmachen“, sagt Claudia Dietrich. Man solle sich vielmehr am Anblick dieser feinporigen, hohlen und schnell vergänglichen Zeitgenossen erfreuen. „In der Hand würden sie sofort zerfallen.“

Nicht giftig, aber ungenießbar

Für den Verzehr sind die roten Naturschönheiten ohnehin nicht geeignet. Giftig sollen sie nicht sein, aber kein Mensch würde auf die Idee kommen, den Pilz in die Pfanne zu hauen: „Schon nach kurzer Berührung riecht der Finger übel – nein, so etwas will keiner essen“, sagt die Pilzberaterin. Die ungenießbaren Tintenfischpilze seien wirklich nur etwas fürs Auge. Und: Die Art gilt nicht als invasiv, negative Auswirkungen auf die heimische Natur sind unbekannt.

Von Haig Latchinian