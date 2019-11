Seuchengefahr und Hochwasser: Altenburgs OB Neumann sichert Rasephasern Hilfe zu

Altenburg

Es bewegt sich etwas beim Hochwasserschutz im Altenburger Ortsteil Rasephas. So rang die aus etwa 20 Anwohnern bestehende Bürgervereinigung „ Hochwasser Blaue Flut“ Oberbürgermeister André Neumann ( CDU) bei einem Vor-Ort-Termin Zusagen für Maßnahmen ab. Diese nähren leise Hoffnung, dass sich ihre Situation bessert.

Anwohner: „Blaue Flut zum Gewässer allerschlechtester Art gemacht“

Seit knapp zwei Jahrzehnten leiden die Rasephaser unter zunehmenden Überschwemmungen ihres Wohnumfeldes, die inzwischen zu einer amtlichen Seuchengefahr geführt haben. Letzteres deshalb, weil bei Starkregen auch Abwässer über einen Regenüberlauf in den Bach geleitet werden. So entsteht laut Eigentümer Stefan Petzold zehn Minuten nach Starkregenbeginn eine Flutwelle, die Grundstücke in Ufernähe in eine Kloake verwandelt.

Durch diese Rohre wird das Kanalsystem der Stadt Altenburg bei Starkregen in die Blaue Flut in Rasephas entlastet. Damit gelangen große Mengen Fäkalwasser in das Gewässer und gefährden damit die Gesundheit der Anwohner. Quelle: Thomas Haegeler

Dort werden neben Fäkalien auch Tampons, Toilettenpapier und Co. angeschwemmt, was insbesondere im Sommer entsprechend riecht. „Man hat die Blaue Flut zum Gewässer der allerschlechtesten Kategorie gemacht“, erklärte Petzold. „Ein Fischleben ist unmöglich geworden, die Ufer sind hochgradig eutrophiert und mit Schwermetallen kontaminiert.“ Daher fordere man die Schließung des Regenüberlaufs, ein Ableiten in die Pleiße „und nicht noch Fäkalwasser vom Pleißesystem“ in die Blaue Flut. Außerdem verlangen die Anwohner „zeitnahe Kontrolle und Beseitigung von Verlandungen des Bachbettes“ und von Bäumen und anderen Hindernissen, an denen sich Wasser staut, ein Schutzkonzept und eine bessere Abwasserentsorgung.

Stadtwirtschaft setzt erste Maßnahmen um

OB Neumann bestätigte auf Nachfrage, dass er den Anwohnern Hilfe zugesichert habe. Dazu zählt die Erarbeitung eines Hochwasserschutzkonzepts, das im Frühjahr 2020 vorliegen soll. Dass es sich über zwei Jahre verzögerte, erklärte der Rathaus-Chef mit Verweis auf die Beteiligung der Bürger und die „sehr komplexe Aufgabe“. Zudem sei der Komplettumbau des bestehenden Mischwassersystems nicht möglich. Beim Leitungsneubau werde man aber darauf achten, „dass die Trennung berücksichtigt wird“, um die „Schmutzfracht zu verringern“.

Nach einer Uferbegehung an der Blauen Flut im Altenburger Ortsteil Rasephas unternimmt die Stadtverwaltung Maßnahmen, um den Durchfluss zu verbessern. Quelle: Thomas Haegeler

Darüber hinaus hat das Referat Stadtwirtschaft damit begonnen, Bäume und Sträucher an der Gartenanlage „Blaue Flut“ zu entfernen. Diese und weitere Maßnahmen sollen bis Mitte Dezember abgeschlossen sein, erklärte Referatsleiter Denis Anders. Dazu zähle auch das Hochziehen abgerutschter Erdmengen zwischen zwei Brücken, was nächste Woche geplant sei. Weiter prüfe man, ob Betonklötze im Bach auf Höhe des alten Bahndamms beseitigt werden können.

Hohe Erwartungen, andere Realität

Und: Es gab bereits eine zugesicherte weitere Begehung des Bachbettes. Mit dem Ergebnis waren die Anwohner aber nicht zufrieden. Man erwarte großflächige Pflege und verspreche sich davon einen besseren Hochwasserschutz, erklärte Anders. „Mit den Maßnahmen verbessere sich die Situation aber nicht.“ Denn die Vegetation sichere die Ufer und das Gesetz sehe einen natürlichen, wilden Zustand vor. „Alle Einwirkungen sorgen für den Zustand, den wir jetzt mit einem Konzept bekämpfen.“

Von Thomas Haegeler