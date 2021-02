Sex-Papst des Ostens: Guter Sex hilft gegen Corona

Professor Kurt Starke aus Zeuckritz bei Oschatz gilt als Sex-Papst des Ostens. Der 82-Jährige beteiligt sich immer noch an wissenschaftlicher Forschung. Er hat an einer Untersuchung der Hochschule Merseburg, Institut für angewandte Sexualwissenschaft, mitgewirkt. Hier erklärt Starke, warum Sex gerade in der Corona-Krise so wichtig ist.