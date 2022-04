Dresden

Nach den Wahlniederlagen der jüngsten Zeit sucht die Linke eigentlich einen Ausweg – doch sie wird von immer neuen Krisen geschüttelt. Diese Diskussionen aus der Bundespartei schlagen bis nach Sachsen durch: Dabei geht es längst nicht nur um die aktuelle Sexismus-Debatte, sondern auch um die strategische Ausrichtung und eine personelle Neuaufstellung.

Die Sexismus-Vorwürfe

Die Co-Vorsitzende der Linken, Susanne Hennig-Wellsow, hat vor einer Woche ihren sofortigen Rückzug verkündet: Als Gründe nannte die politikerfahrene Thüringerin die gescheiterte Erneuerung der Partei, private Angelegenheiten – aber auch Berichte zu sexuellen Übergriffen bei der hessischen Linken. Gerade in einer Partei, die feministische Politik unter anderem mit Quotierungen und Frauen in Spitzenpositionen vorleben will, wiegen solche Vorwürfe schwer. Noch ist unklar, ob sich die aus Hessen stammende Vorsitzende Janine Wissler bis zum Bundesparteitag Ende Juni in Erfurt halten wird.

Der Sachsen-Weg

Die sächsische Linke ist in der Sexismus-Debatte deutlich weiter als alle anderen Landesverbände: Seit gut einem Jahr gibt es – nach einem Parteitagsbeschluss vom Oktober 2020 – mit der Dresdnerin Uta Gensichen eine „Vertrauensperson bei sexualisierter Belästigung und Diskriminierung“. Anlass waren Vorfälle, bei denen Genossinnen beispielsweise als „Püppchen“ bezeichnet oder anzügliche Nachrichten per Handy verbreitet wurden. Ein erster Gleichstellungsbericht ist in Arbeit: Sie habe gut zu tun, lässt Gensichen vorab verlauten. Darüber hinaus gibt es genaue Richtlinien und auch einen entsprechenden Maßnahmenkatalog.

Im Linke-Stadtverband Leipzig sind zusätzlich zwei Vertrauenspersonen eingesetzt worden. Landeschef Stefan Hartmann meint, dass Sachsen Vorbild für die gesamte Linke werden könnte: „Eine Reform der Partei und ihrer Satzung ist dafür unabdingbar.“ Die Co-Landesvorsitzende Susanne Schaper sieht in dem sächsischen Weg einen „guten Anfang“.

Die Strategiedebatten

Zur Wahrheit gehört allerdings auch: Die aktuelle Sexismus-Debatte überlagert ein grundsätzliches Problem, das die Linke seit Jahren mit sich herumschleppt. Die Frage ist, welchen Markenkern die Linke noch verkörpert, wofür sie steht. Ein Ausdruck sind die mageren Ergebnisse unter anderem bei der Bundestagswahl 2021 und auch schon bei der sächsischen Landtagswahl 2019. Die Partei scheint permanent auf der Suche, dreht sich um sich selbst, und erweckt häufig den Eindruck einer Klientel- und/oder Großstadtpartei.

Im Leitantrag des Landesvorstandes für den sächsischen Linke-Parteitag Mitte Mai heißt es bezeichnend: „Leider vermag die Bundesebene bis jetzt nicht diese Verständigung anzustoßen. ... Zu viele Fragen, zu viele Standpunkte sind ungeklärt.“ Im Freistaat ist bereits ein bundesweit einmaliges Modellverfahren innerhalb der Partei gestartet: Mit einer „Zukunftswerkstatt“ soll sich bis 2023 auf Grundzüge der Programmatik geeinigt werden.

Die Finanzprobleme

Die letzten Wahlniederlagen haben auch dazu geführt, dass die Linke weit weniger Geld aus der staatlichen Parteienfinanzierung erhält. Der Leitantrag zum sächsischen Parteitag spricht die „schwindenden finanziellen Ressourcen“ und „stark rückläufigen Mitglieder- und Ressourcenentwicklung“ offen an. Seit dem Zusammenschluss von PDS und WASG zur Linkspartei im Jahr 2007 hat sich die Zahl der Mitglieder auf knapp 7300 halbiert, was sich letztlich auch in Mitgliedsbeiträgen widerspiegelt.

„Die Lage ist nicht dramatisch, aber die Vernunft gebietet es, mit den sinkenden Ressourcen umzugehen“, erklärt Hartmann. Deshalb wird auch eine Strukturreform unausweichlich: Die Linke verfügt sachsenweit zwar über viele kleinere Büros – doch diese müssen erst einmal unterhalten werden können.

Die Personalfragen

Seit es die Linke gibt, wird quasi permanent über ihr Personal diskutiert. Die jeweiligen Richtungs- oder Lagerkämpfe sind stets mit Namen verbunden und verdeutlichen die „Zerrissenheit“, wie die sächsische Co-Vorsitzende Schaper die Auseinandersetzungen nennt. Aktuell ist offen, wie sich das Spitzenduo im Bund nach dem Rückzug von Hennig-Wellsow aufstellen wird. Auch aus Sachsen und Thüringen werden Politikerinnen und Politiker gehandelt.

So hat sich Sören Pellmann, der erst mit seinem Direktmandat im Leipziger Süden der Partei den Wiedereinzug in den Bundestag sicherte, selbst als Vorsitzender ins Gespräch gebracht. Intern werden die Chancen jedoch als gering eingeschätzt. Dagegen könnte möglicherweise Caren Lay (Wahlkreis Bautzen) punkten: Sie war in erfolgreicheren Zeiten bereits Bundesgeschäftsführerin und Partei-Vize und gilt – im Gegensatz zum Traditionalisten Pellmann – als Vertreterin des eher liberalen, undogmatischen Spektrums. Hoch im Kurs scheint Benjamin-Immanuel Hoff zu stehen: Der gebürtige Ostberliner und derzeitige Chef der Thüringer Staatskanzlei hat unter dem Titel „Steh auf, wenn du am Boden liegst“ soeben ein Strategiepapier für die Linke verfasst.

Von Andreas Debski