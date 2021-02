Sexueller Missbrauch im Bistum Dresden-Meißen: Aufarbeitung kommt nur langsam voran

Heidenau

30 Opfer von sexuellem Missbrauch sind im Bistum Dresden-Meißen derzeit bekannt. Die Fälle ereigneten sich zumeist in den 1970er und 1980er Jahren. Seit 2010, als der damalige Bischof Joachim Reinelt erstmals darüber informierte, läuft die Aufarbeitung. Doch sie kommt offenbar nur langsam voran. Bislang wurden die Namen der beschuldigten Geistlichen verschwiegen. Nun ist einer davon durch einen Bericht der „Sächsischen Zeitung“ offiziell bekannt geworden: Pfarrer Herbert Jungnitsch (1898-1971). Anfang der 1970er Jahre soll er sich in der katholischen Pfarrei St. Georg in Heidenau an mindestens vier Kindern vergangen haben.

Eine betroffene Frau berichtete, wie sie im Alter von drei oder vier Jahren in einem Dachzimmer zwei Jugendlichen zuschauen musste, die Pfarrer Jungnitsch zum Sex gezwungen habe. Sie selbst habe ihr Höschen ausziehen und ihren Rock hochheben müssen. In der Sakristei, so die heute 60-Jährige, hätten sie und weitere Mädchen Pfarrer Jungnitsch aus der Soutane helfen müssen, während er an sich manipulierte. Eine weitere Frau berichtete, sie sei als Kind in den 1960er Jahren in einer Gartenlaube missbraucht worden.

„Wahrscheinlich die schlimmsten Fälle im Bistum“

Vinzenz Brendler, seit 2015 Pfarrer in Pirna, leitet die Großpfarrei St. Heinrich und Kunigunde, zu der auch Heidenau gehört. Gegründet worden ist sie 2018. Damals sei er über den Fall nicht informiert worden, sagt er. „Das sind wahrscheinlich die schlimmsten Fälle im Bistum gewesen. Wäre das heute passiert, würde Pfarrer Jungnitsch verurteilt werden und ins Gefängnis gehen.“ Der Seelsorgerat sei zu dem Ergebnis gekommen, dass sexualisierte und körperliche Gewalt bis hin zu schwerem Missbrauch an mindestens vier Kindern glaubhaft bekannt seien.

Pfarrer Herbert Jungnitsch Quelle: privat

Inzwischen seien der Heidenauer Gemeinde die Fakten bekannt, so Pfarrer Brendler. „Nun versuchen wir die Aufarbeitung.“ Dazu gehöre beispielsweise auch die Verständigung darüber, wie mit dem Grabstein von Jungnitsch umgegangen werden solle. Der Seelsorgerat habe im Januar 2019 und Juli 2020 beschlossen, das Grab einzuebnen. Doch wegen der Corona-Pandemie hätten sich die Gremien der Gemeinde seit Frühjahr 2020 nicht treffen können.

Grab soll eingeebnet werden

Gemeindereferent Benno Kirtzel habe den Prozess angeschoben und einen Gemeindeabend vorbereitet mit Vertretern des Bistums, den betroffenen Frauen und der Pfarrei. Ursprünglich sei der für 4. Februar geplant gewesen, musste wegen der Corona-Einschränkungen jedoch verschoben werden. Stattfinden soll er jetzt im Juni, voraussichtlich in der Aula des Heidenauer Pestalozzi-Gymnasiums.

Dort sollen die Vorwürfe gegen den Priester und die Auswirkungen der Taten auf die Opfer zur Sprache kommen, sagt Benno Kirtzel, der den Abend organisiert hat. Die Aussagen einer der Betroffenen ermöglichten zunächst den Blick auf die Opfer und deren Leid, sagt er. Anschließend müsse das Geschehene aufgearbeitet werden. „Auch die Frage nach Strukturen, die Missbrauch begünstigt haben oder noch begünstigen können, müssen benannt und bearbeitet werden“, so Kirtzel. Der Abend könne dafür ein erster Schritt sein. Weitere sollen folgen. „Die Schwierigkeiten und Fallstricke einer gelungenen Aufarbeitung sind uns bewusst, sollen uns aber nicht lähmen und am Handeln hindern.“

Deshalb sollte die Grabstelle von Herbert Jungnitsch nicht einfach in aller Stille aufgelöst werden, sondern Teil des Aufarbeitungsprozesses sein. Einen Zeitpunkt dafür könne er noch nicht nennen. Auch nicht, wie es konkret vonstatten gehen solle. Die Gemeinde sei offen für Vorschläge, beispielsweise auch der Opfer.

Ziel : „Kultur der Achtsamkeit“

Um derartige Fälle künftig zu verhindern, sollen alle Pfarreien auf Anweisung des Bistums seit 2015 so genannte „Institutionalisierte Schutzkonzepte“ gegen Missbrauch entwickeln. Von den insgesamt 37 Pfarreien haben das 20 inzwischen getan, wie Karin Zauritz sagt, Präventionsbeauftragte des Bistums. Drei der Konzepte seien noch überarbeitungsbedürftig, vier wollten es in den kommenden vier Wochen fertig haben. Zehn seien derzeit in Arbeit. Zu denen zählt auch Heidenau. „Hindernis war dort bis jetzt, dass der Fall noch nicht aufgearbeitet war. Ohne Aufarbeitung geht es nicht.“ Die Pfarreien sollen nicht einfach ein vorgefertigtes Schutzkonzept übernehmen, wie Karin Zauritz betont.

Benno Kirtzel hält das für richtig: Ziel sei eine „Kultur der Achtsamkeit“. Daher reiche es nicht, das Konzept am Schreibtisch zu entwickeln. „Es müssen alle Verantwortlichen, Gemeinden, pastorale Gremien, die in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen tätigen Haupt- und Ehrenamtlichen sowie die Schutzbedürftigen selbst und auch die Erkenntnisse der Aufarbeitung einbezogen werden.“

Bistum hält keine Fakten zurück

Im März 2020 sollte dies starten. Corona habe es jedoch verhindert. „Eine rein digitale Erstellung ist aufgrund der nötigen achtsamen und gleichzeitig klaren Kommunikation nicht möglich.“ Beispielsweise müssten alle Orte, wo mit Kindern gearbeitet werde, nach Schwachstellen abgesucht werden. Wer Ferienfahrten mit Kindern begleitet, müsse aber schon jetzt ein Polizeiliches Führungszeugnis, Selbstauskunft, Verpflichtungserklärung vorlegen und zuvor eine dreistündige Schulung zur Prävention absolvieren. Ein „Kinder-Starkmach-Tag“, der junge Menschen aufkläre, musste jedoch auf die Zeit nach Corona verlegt werden.

„Wir tun, was möglich ist“, sagt Pfarrer Brendler. „Aber können jetzt in der Corona-Pandemie keine Wunder wirken.“ Das Bistum halte in dieser Sache keine Fakten zurück, betont er. „Es erkennt diese Fälle an, auch ohne gerichtliche Grundlage.“ Da die Taten so weit zurückliegen, sind sie inzwischen verjährt.

Geboren ist Herbert Jungnitsch 1898 in Breslau. Zum Priester geweiht wurde er 1922. Wie er kamen nach 1945 mit den vertriebenen und geflüchteten katholischen Christen mehrere Priester aus Schlesien nach Sachsen. Auch der 1912 im oberschlesischen Leschnitz geborene und 1996 in Dresden gestorbene Gerhard Schaffran, der in Breslau studierte. Er soll dem Bericht der „Sächsischen Zeitung“ zufolge Herbert Jungnitsch gut gekannt haben. 1970 wurde er Bischof des damaligen Bistums Meißen.

Bislang 21 Beschuldigte ermittelt

Das blieb er bis 1987. Könnte er von dem Vorfall in Heidenau gewusst haben? „Niemand von uns kennt den Wissensstand von Bischof Schaffran“, sagt Bistumssprecher Michael Baudisch. „Wir können uns nur auf die uns vorliegenden Unterlagen stützen. In Akten gibt es keinen Hinweis in diese Richtung.“

Nicht alles jedoch sei im Bischöflichen Ordinariat bekannt. Etwa, dass eine der betroffenen Frauen von weiteren Beteiligten gesprochen habe. Darüber werde es einen Hinweis an die Staatsanwaltschaft geben, um weiter zu prüfen.

Bislang sei im Bistum gegen insgesamt 21 Beschuldigte ermittelt worden, von denen sechs bereits verstorben waren, so Michael Baudisch. Vier seien kirchenrechtlich verurteilt, drei laisiert worden, das heißt, sie sind von den Rechten und Pflichten eines Priesters entbunden worden. Drei wurden freigesprochen. Drei Verfahren seien eingestellt worden. Zwei richteten sich gegen Unbekannt. Von Missbrauch Betroffene seien im Bistum insgesamt 30 bekannt, davon 16 Frauen.

Von Tomas Gärtner