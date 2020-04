Shoppingcenter Nova Eventis bei Leipzig wieder geöffnet

Leipzig

Der große Ansturm blieb vorerst aus. Bei einem Besuch des Nova Eventis-Einkaufscenter am Montagmittag war nach der wochenlange Coronaflaute von einem Andrang auf die Geschäfte noch nicht viel zu sehen. Vereinzelnd schlenderten Passanten durch die Shoppingmall, doch viele Gänge blieben leer. Zu langen Schlangen oder gar Gedränge kam es bei einem kurzen Testbesuch am Montagmittag nicht: Die Menschen strömten am ersten Tag der Corona-Lockerungen in Sachsen-Anhalt geordnet in den Einkaufspark in Leuna.

Centermanager Peter Lehnhardt begrüßt diese neue Zurückhaltung seiner Kunden – eigentlich ungewöhnlich für einen Unternehmer. „Wir wollten eine kontrollierte Öffnung machen und keine mit Pauken und Trompeten“, sagt Lenhardt. „Die Geschäfte sollen Zeit haben, sich die Situation anzuschauen und um die Auflagen zu erfüllen. Wir werden von Tag zu Tag entscheiden, wie es weitergeht.“

Verunsicherung auf beiden Seiten

Dass nach den vergangenen Wochen nicht nur Unternehmer zurückhaltendgeworden sind, sondern auch die Kunden, wurde am Montag auch klar. „Wir haben extrem viele Anrufe bekommen. Wie es so läuft, welche Geschäfte aufhaben. Auch die Kunden müssen sich erst einmal wieder informieren.“

Der Manager findet diesen langsamen Start gut. „Wenn es mit dieser Vernunft weitergeht, wird es weitere Lockerungen geben und man kann sich nach und nach an die Standards gewöhnen.“ Und natürlich hofft auch Lehnhardt darauf, dass er in den kommenden Monaten auch wieder mehr Kunden begrüßen machen kann.

75 von insgesamt 160 Geschäften öffneten am Montag ihre Türen wieder für Kundschaft. Zehn bis 15 weitere Läden sollen bis Ende der Woche folgen. „Auch die Läden müssen sukzessive wieder hochfahren“, so der Centermanager. „Der neue Beschluss kam ja auch für uns ziemlich schnell, viele Geschäfte müssen Mitarbeiter aus der Kurzarbeit zurückholen.“

Mit Technik, Security und Vernunft

Damit der neue Fortschritt nicht gefährdet wird, setzt Peter Lehnhardt auf moderne Technik. Eine Anlage registriert jeden Besucher, der die Shoppingmall betritt. „Es ist eigentlich ziemlich unwahrscheinlich, dass es in einem 76.000 Quadratmeter großen Center zu Ansammlungen kommt. Aber sollte es doch mal der Fall sein, sehen wir das sofort.“ Dann kann Lehnhardt einen seiner Security-Mitarbeiter losschicken. Aktuell arbeiten doppelt so viele Security-Mitarbeiter wie vor der Krise im Nova Eventis. Am meisten hofft Lehnhardt auf die Vernunft der Leute. „Das würde auch an Landes- und Bundesregierung ein Zeichen senden.“

Einkaufszentren in Sachsen-Anhalt unter Auflagen geöffnet

Anders als in Sachsen dürfen bei den Nachbarn in Sachsen-Anhalt auch die Einkaufszentren wieder öffnen. Voraussetzung: Die einzelnen Geschäfte müssen eine Verkaufsfläche von weniger als 800 Quadratmetern aufweisen. Künstliche Verkleinerungen der Ladenflächen durch Absperrungen sind nicht erlaubt.

Viele Läden müssen daher auch im Nova Eventis noch bis auf Weiteres geschlossen bleiben. Das Gleiche gilt auch für Friseure, Manikür- und Fußpflegeläden sowie Piercing- und Tattoostudios.

Besuche auch für Sachsen möglich

Auch Sachsen können von der Regelung in Sachsen-Anhalt profitieren. Die im Freistaat seit Montag gültige Allgemeinverfügung hat die bis dato geltenden Ausgangsbeschränkungen aufgehoben. Einen Grund zum Verlassen der eigenen Wohnung braucht es daher nicht mehr. Dies würde auch einen Besuch zum Einkaufen in einem anderen Bundesland nicht mehr ausschließen, wie ein Sprecher des Sächsischen Sozialministeriums auf Anfrage bestätigte. Voraussetzung ist ein Besuch jedoch weiterhin nur alleine, mit einer weiteren nicht im Haushalt lebenden Person oder im Kreis des eigenen Hausstandes. Zudem müssen die Bestimmungen vor Ort eingehalten werden. Unter der alten Allgemeinverfügung wäre dafür ein Bußgeld in Höhe von 150 Euro fällig geworden.

