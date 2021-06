Leipzig

Auch wenn die Infektionszahlen aktuell deutlich sinken, werden Corona-Tests wohl auch in den kommenden Monaten noch Teil des Alltags bleiben – zumindest für alle, die noch keinen vollständigen Impfschutz haben. Und das sind aktuell immerhin noch 80 Prozent der Bevölkerung. Weil die vielfach geforderte Überprüfung nicht selbst durchgeführt werden darf, hat die Bundesregierung niederschwellig auch private Teststationen ermöglicht. Wer überhaupt eine solche betreiben darf, welche Vorgaben zu erfüllen sind und wie sicher die durchgeführten Tests sind, beantworten wir im Folgenden.

Wer kann ein Corona-Testzentrum eröffnen?

Neben öffentlichen Stellen des Gesundheitsdienstes, Apotheken und niedergelassenen Ärzten können auch Privatinitiativen Testungen durchführen. Dies ist in der Corona-Verordnung (TestV) von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) konkret so vorgesehen. Der Aufbau eines Testzentrums ist ebenfalls nicht generell beschränkt – das heißt, dass unter anderem auch artfremde Unternehmen sich beteiligen können. In der Realität haben zuletzt zum Beispiel viele Einzelhändler mit Laufkundschaft oder Firmen mit Erfahrungen im Veranstaltungsgeschäft davon Gebrauch gemacht.

Wie viele Testzentren gibt es und wie unterscheiden sie sich?

Dem Dresdner Sozialministerium waren zuletzt etwa 900 aktive Testzentren in Sachsen bekannt. Die Dunkelziffer dürfte aber noch deutlich höher sein, da es keine Meldepflicht bei der Behörde gibt. Organisiert wird die Genehmigung – beziehungsweise Beauftragung nach Bundesverordnung – von den Kommunen und Gemeinden. Allein in Leipzig gibt es aktuell mehr als 100 aktive Teststationen. In der Regel werden dort sogenannte Bürger- oder PoC-Schnelltests angeboten, bei denen der Abstrich nach 15 Minuten auf einem Teststreifen das Ergebnis bringt. Höherwertige PCR-Tests erfordern medizinisches Personal und sind in der Regel nur nach positivem PoC-Test möglich.

Welche Vorgaben gibt es, die eingehalten werden müssen?

„Wer als Testcenter agieren möchte, benötigt eine Beauftragung des zuständigen Gesundheitsamtes. Dieses regelt und prüft Voraussetzungen“, erklärt ein Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen. Beim Gesundheitsamt muss ein Konzept eingereicht werden, auch eine Prognose des zu erwartenden Publikumsverkehrs. Laut Stadtverwaltung Leipzig kommt zudem eine mit 30 Ja/Nein-Fragen bestückte Selbstauskunft zur Anwendung. Darauf werden Standardangaben zu Hygiene-Möglichkeiten und baulichen Voraussetzungen gemacht.

Kann jeder die Tests durchführen?

Praktisch ja – für die Durchführung von Bürger- oder PoC-Schnelltests muss nur eine kurze Schulung absolviert werden. Die wird unter anderem vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) angeboten und kann dabei auch als Online-Kurs gemacht werden. Höherwertige PCR-Tests werden in der Regel aber nur von medizinischem Personal in Arztpraxen oder in Apotheken durchgeführt. In einigen privaten Testzentren, in denen Mitarbeiter mit entsprechender Vorbildung tätig sind, werden diese aber auch angeboten.

Corona-Teststation auf dem Wilhelm-Leuschner-Platz in Leipzig. Quelle: Hendrik Schmidt / dpa

Wie wird die Durchführung der Corona-Tests vergütet?

Laut Paragraf 7 der Testverordnung sind dafür die Kassenärztlichen Vereinigungen regional verantwortlich. „Nicht-ärztliche Testcenter können für die Abstrichleistungen zwölf Euro und für die Sachkosten der PoC-Schnelltests sechs Euro abrechnen“, so ein Sprecher des sächsisches Verbandes. Pro getesteter Person können somit bis zu 18 Euro als erbrachte Leistung abgerechnet werden. Bei den verwendeten Schnelltests muss es sich allerdings um zertifizierte Produkte handeln, die auf einer Liste des Bundesgesundheitsministerium geführt werden. Die Kosten werden vom Bundesamt für Soziale Sicherung (BAS) monatlich erstattet.

Wird das alles regelmäßig kontrolliert?

Nach Bekanntwerden von möglichem Abrechnungsbetrug in einigen großen Testzentren in Westdeutschland fragten sich viele: Warum wird da nicht genauer hingeschaut? Tatsächlich sind Kontrollen in den Vorgaben aus dem Bundesgesundheitsministerium nicht vorgesehen. Kommunen haben deshalb bisher nur bei Beschwerden oder konkreten Hinweisen noch einmal hingeschaut. Inzwischen rufen sowohl Bundesgesundheitsminister als auch Sachsens Amtskollegin Petra Köpping (SPD) die Kommunen und Kassenärztlichen Vereinigungen dazu auf, stichprobenartig auch mal im laufenden Betrieb Kontrollen durchzuführen. Tatsache ist aber auch: Bisher gab es laut Landeskriminalamt Sachsen keine Hinweise auf Betrugsversuche im Freistaat.

Wie sicher sind die Corona-Tests?

Die Bürger- oder PoC-Schnelltests haben aufgrund ihrer Anwendung nur im eher vorderen Bereich von Mund oder Nase eine recht hohe Fehlerquote. Etwa jede fünfte Corona-Infektion wird auf diese Art nicht erkannt – die anderen vier aber schon. Deshalb sind die niederschwelligen Tests für die Massenanwendung gut geeignet. PCR-Teststäbchen werden deutlich tiefer eingeführt und anschließend auch in Laboren intensiv ausgewertet. Die Fehlerquote liegt hier unter einem Prozent. Aufgrund des hohen Aufwandes und der höherer Kosten werden PCR-Tests allerdings nur in konkreten Verdachtsfällen angewendet.

Von Matthias Puppe