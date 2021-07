Sie rollt und rollt: Öffentliche Wäscherolle aus den 1930ern ist in Nobitz noch in Nutzung

Nobitz

Hedwig Hammermüller legt mit geübten Fingern Tischdecken und Bettbezüge auf einem langen Leinentuch zusammen. Bevor sie das Ganze um eine Holzwalze wickelt, streicht die Nobitzer Seniorin die Wäschestücke noch einmal glatt. „Das muss man schön fest einrollen, damit es keine Falten gibt“, erklärt sie. Dann wandert die kompakte Rolle unter den hölzernen Kasten der gemeindeeigenen Nobitzer Wäschemangel. Früher, zu DDR-Zeiten, habe sie ihre Wäsche aller sechs Wochen hier gerollt, erzählt die 88-Jährige. Wenn großer Waschtag war, kam da einiges zusammen. Heute rollt sie nur noch sehr selten Wäsche. Aber wenn sich Besuch ankündigt, plättet sie hier ihre Damasttischdecken. Das ist ein Muss.

Hedwig Hammermüller bereitet die Wäsche vor. Sie wird in einem langen Leinentuch auf eine Holzwalze gewickelt. Quelle: Mario Jahn

Archaische Konstruktion aus den 1930ern

Bereits seit Mitte der 1930er-Jahre existiert die Nobitzer Wäscherolle in der Wilchwitzer Straße. Die archaische Konstruktion misst rund vier Meter in der Länge. Ein zentnerschwerer und mit Steinen gefüllter Holzkasten rollt langsam und bedächtig abwechselnd über zwei Holzwalzen, um die das zu plättende Wäschegut gewickelt ist. Hedwig Hammermüller hantiert trotz ihres Alters souverän an der großen Maschine. Sie ist mit ihrem Rollator zum Plätten gekommen und froh, dass der Zugang barrierefrei gestaltet ist.

Stundensatz auf 5 Euro angehoben

Bislang hatte sie für die Benutzung der historischen Nobitzer Wäscherolle einen Stundensatz von 2 Euro zu entrichten. Vor Kurzem beschloss der Gemeinderat, die Gebühr auf 5 Euro anzuheben. Grund ist laut Verwaltung ein Ungleichgewicht zwischen Einnahmen und Ausgaben. So standen den Einnahmen von 164 Euro im Jahr 2019 wesentlich höhere Ausgaben von rund 400 Euro gegenüber. Die Zahlen der Folgejahre sind wegen pandemiebedingter zeitweiliger Schließung der Wäscherolle nicht repräsentativ.

Schlüssel nach Terminabsprache auf Gemeinde zu holen

2019 wurde die Einrichtung immerhin 82 Stunden lang genutzt. Das entspricht laut Gemeindeverwaltung rund 80 Benutzern, denn auch ein halbstündiger Einsatz der geschichtsträchtigen Kaltmangel ist möglich. Neben dem Stundensatz ändern sich weitere Bedingungen. Während die Räumlichkeit bisher von einem Mitarbeiter der Gemeinde aufgeschlossen wurde, müssen sich Nutzer ab sofort den Schlüssel nach vorheriger Terminabsprache im Sekretariat der Gemeinde holen. Anmeldungen zum Wäsche rollen sind unter der Telefonnummer 03447 310811 möglich.

Stammkunden aus gesamtem Gemeindegebiet und Altenburg

„Bis heute kommen Stammkunden aus dem gesamten Gemeindegebiet und auch aus Altenburg zum Wäsche mangeln nach Nobitz“, berichtet Gemeinderätin Martina Zehmisch. Meist seien es ältere Generationen, die für ihre erwachsenen Kinder rollen. „Heute hat doch niemand mehr Zeit“, meint die 68-Jährige, die bis in die 1980er ihre Wäsche selber regelmäßig in Nobitz rollte. Groß Zeit für einen Plausch an der Kaltmangel sei damals allerdings nicht gewesen. Die Rolle war zu DDR-Zeiten oft belegt. Man musste sich anmelden und dann flink sein mit den vollen Körben in der einen Stunde.

Durch die aktuelle Anhebung der Nutzungsgebühr fürchtet Martina Zehmisch, dass der Zuspruch aus der Bevölkerung abebben könnte. „Ich weiß nicht, ob da jetzt noch jemand kommt.“ Hedwig Hammermüller hingegen schreckt der neue Stundensatz wenig. Bei ihr überwiegt die Freude, dass die Rolle überhaupt wieder genutzt werden kann.

Hedwig Hammermüller kontrolliert, ob das Sicherheitsgitter geschlossen ist. Erst dann setzt sich die zentnerschwere Wäscherolle in Bewegung. Quelle: Mario Jahn

Von Dana Weber