Erst wird es blitzen, dann können wir schwitzen: Bis zum Wochenende müssen wir noch durch den Achterbahnsommer durch. So wird das Wetter in Sachsen in den nächsten Tagen eher durchwachsen, auch Gewitter sind wieder im Anmarsch! „Der Mittwoch bleibt noch zweigeteilt, im östlichen Sachsen eher trocken und warm, im westlichen Teil schwül und da kann es ab dem Nachmittag auch man knallen“, warnt Diplom-Meteorologe Sominik Jung vom Portal wetter.net. Wo sich die Gewitter lokal entladen, ist auch mit Starkregen und stürmischen Böen zu rechnen. Am Donnerstag erhöht sich dann in ganz Sachsen das Gewitterrisiko. „Auch ein dicker Brummer ist da lokal nicht ausgeschlossen“, so Jung.

Der Wettertrend für Leipzig Donnerstag: 24 Grad, Mix aus Sonne und Wolken, einzelne Gewitter Freitag: 17 Grad, viele Wolken, ab und zu Regen Samstag: 18 Grad durchwachsen, Mix aus Sonne und Wolken, teils Regen Sonntag: 23 Grad, mal Sonne mal Wolken, kaum noch Regen Montag: 25 Grad, freundlich und trocken Dienstag: 26 Grad, meist Sonne und trocken Mittwoch: 28 Grad, meist freundlich Donnerstag: 30 Grad sonnig Freitag: 30 Grad, sonnig

Meteorologischer Sommer beginnt pünktlich

Dann aber schaltet der Sommer in der nächsten Woche zwei Gänge höher. „Nächste Woche wird es immer wärmer bis heiß. Stellenweise sind sogar Topwerte um 35 oder 36 Grad möglich. Der Sommer ist also pünktlich, denn er beginnt ja an diesem Samstag um 23.43 Uhr, dem 20. Juni 2020“, sagt der Wetterexperte. In Sachsen müssen wir am Wochenende noch etwas geduldig sein: Zumindest der Sonnabend fällt bei einem Sonnen-Wolken-Mix mit etwas Regen und höchstes 18 Grad noch durchwachsen aus. Doch dann gibt es für die erste Hitzewelle des Jahres kein Halten mehr: 30 Grad und mehr sind auch im Raum Leipzig in Richtung nächstes Wochenende drin.

Die Hitze kommt: Am nächsten Mittwoch wird es in der Region Leipzig um die 28 Grad warm, in Richtung nächstes Wochenende geht es an die 30-Grad-Marke. Quelle: Wetter.net

Bis Siebenschläfer bleibt es heiß und gewittrig

Beste Voraussetzung für ein stabiles Gute-Laune-Ferienwetter? Wenn die Siebenschläferregel stimmt, dann könnte es klappen. Es sieht so aus, dass es bis zum Siebenschläfertag heiß und teils gewittrig bleibt. Allerdings könnten auch die Gewitter wieder die Oberhand gewinnen. Wie das Wetter am Siebenschläfertag, so es sieben Wochen bleiben mag? Meteorologe Jung bleibt skeptisch, wie groß die Zuverlässigkeit des Wettertrendtages tatsächlich ist. „Dem Sommer ist es völlig egal wie das Wetter am Siebenschläfertag ist. Ein Tag kann niemals über das Wetter einer ganzen Jahreszeit entscheiden“, so Jung. Aber: Es gibt aber durchaus eine Trefferquote, wenn die Wetterlage über den Monatswechsel Juni-Juli konstant bleibt (siehe Infokasten).

Was ist dran am Siebenschläfertag? Der 27. Juni ist für Hobby-Wetterexperten ein beliebter Tag: Es ist Siebenschläfertag. Dann wird gern wieder die beliebte Wetterregel bemüht: Wie das Wetter am Siebenschläfertag, so es die nächsten sieben Wochen bleiben mag. Doch ist das wirklich so? Der Meteorologe Karsten Brandt vom Wetterportal „Donnerwetter.de“ hat die Gültigkeit von Bauernregeln mit statistischen Mitteln deutschlandweit untersucht. Für viele konnte er tatsächlich eine hohe Trefferwahrscheinlichkeit nachweisen. Die meisten Weisheiten stammen aus dem späten Mittelalter, schreibt Brandt in seinem Buch „Was ist dran an Bauernregeln?“. Die Bauernregeln in Süddeutschland haben dabei die größte Trefferquote. Im Norden der Republik trifft die Regel weniger häufig zu. Allerdings: Der 27. Juni ist gar nicht der eine entscheidende Tag. Das liegt unter anderem an der Ungenauigkeit des Datums. Der Siebenschläfertag hat sich durch die gregorianische Kalenderreform verschoben und würde heute eigentlich auf den 7. Juli fallen. Doch tatsächlich verhält sich das Wetter der folgenden sieben Wochen in fast zwei von drei Fällen (60 bis 70 Prozent) ähnlich wie im Zeitraum von Ende Juni bis Anfang Juli. Das hänge unter anderem mit dem Jetstream zusammen, einem Starkwindband, das sich in hohen Luftschichten befindet, sagt Meteorologe Dominik Jung von wetter.net. Gegen Ende Juni, Anfang Juli stabilisierte sich der Jetstream für einige Zeit und bringe damit je nach Lage trockenes und sonniges oder wechselhaftes und kühles Sommerwetter mit. Das namensgleiche Tier ist übrigens schuldlos an der Wetterküche: Der nachtaktive Siebenschläfer ist zwar ein sehr emsiger Nager. Doch die Bezeichnung Siebenschläfertag hat mit ihm nichts zu tun. Der Tag leitet sich von einer christlichen Legende ab. Demnach wurden sieben Brüder im Jahr 251 während der Christenverfolgung im Römischen Reich in eine Höhle bei Ephesos eingemauert. Dort schliefen sie 195 Jahre, bevor sie am 27. Juni 446 befreit wurden, ihren Glauben an die Auferstehung der Toten bezeugten und starben. Bis ins 18. Jahrhundert wurden die Siebenschläfer als Heilige verehrt – und galten als Schutzpatrone gegen Schlaflosigkeit.

Thema Dürre bleibt Dauersorge im Sommer

Übrigens: Das Thema Dürre bleibt uns wohl den ganzen Sommer erhalten. Denn trotz der lokal sehr starken Regenfälle der vergangenen Tage ist die Trockenheit weiterhin nicht beendet. „Dazu waren die Niederschläge in ihrer Intensität zu unterschiedlich stark. Einige bekamen gar nichts ab, andere dagegen wieder sehr fiel. Lokal fielen über 100 Liter auf engstem Raum, woanders kam dagegen gar nichts vom Himmel. In der Fläche konnte die Dürre nicht beendet werden – bei weitem nicht“ erklärt Wetterexperte Jung.

Die aktuelle Dürre-Karte des Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung zeigt: Die Trockenheit in den ersten 25 cm der Bodenschicht bleibt in weiten Teilen Mitteldeutschlands erhalten. Die gelben Flächen zeigen eine moderate bis ungewöhnliche Dürre, die roten und dunkelroten Flächen eine extreme bis außergewöhnliche Dürre. Quelle: ufz.de

