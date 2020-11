Dresden

Rumänien erscheint nicht wenigen in Deutschland als Region hinter der Zivilisationsgrenze, die man besser meidet. Siebenbürgen, auch Transsylvanien („Land hinter den Wäldern“) genannt, gilt gar allein schon wegen Dracula, Bram Stokers Erfindung, häufig noch als Inbegriff eines unberechenbaren und hinterwäldlerischen Fleckens auf Erden. Hier stellten einst die Siebenbürger Sachsen einen erheblichen Prozentsatz der Bevölkerung.

Nach 1945 siedelten sie ab 1978 in zwei großen Schüben in die Bundesrepublik um. Nachdem die alte BRD und die sozialistische Republik 1978 ein Abkommen geschlossen hatten, emigrierten über 242.000 Deutsche in die BRD, die DDR war unattraktiv als mögliche neue Heimat, mochte der SED-Sozialismus vielleicht auch nicht ansatzweise so viel Armut hervorrufen wie die Ceausescu-Diktatur. Als dann der Eiserne Vorhang fiel, verließen binnen zwei Jahren weitere 159.000 Deutsche, die teilweise schon auf gepackten Koffern gesessen hatten, das Land, zumeist in Richtung Deutschland.

Anzeige

Im Hintergrund wird das Lebensumfeld deutlich

Heute leben noch etwa 15.000 Siebenbürger Sachsen in Rumänien, ihr Altersdurchschnitt beträgt über 60 Jahre, wie Thomas Schulz in seinem die Geschichte Siebenbürgens und der Siebenbürger Sachsen vermittelnden Nachwort zum Band „ Siebenbürgen süsse Heimat“ festhält, in dessen Fokus bemerkenswerte Aufnahmen des Dresdner Fotografen Thomas Heller stehen. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren hat Heller, der 1964 in Dresden das Licht der Welt erblickte und sich seit 2006 intensiv mit dokumentarischer Fotografie beschäftigt, wieder und wieder Siebenbürgen bereist. Sein Ziel war eine fotografische Bestandsaufnahme der letzten Sachsen, die in Siebenbürgen geboren wurden und den Verlockungen eines Lebens im freien und wohlhabenderen Westen aus verschiedenen Motiven widerstanden haben.

Ein bisschen erinnern Hellers Bilder an die berühmten Porträts von Stefan Moses, der sich bewusst als „Menschenfotograf“ sah und etwa 1989/90 monatelang durch die in den letzten Zügen liegende DDR reiste, um unprätentiös Fabrikarbeiter, Fischverkäuferinnen, LPG-Bauern, Kohle-Kumpels, aber auch Pfarrer und Künstler abzulichten. Während Moses die Menschen vor ein zerknittertes graues Filztuch stellte, wird aus den Aufnahmen Hellers das Lebensumfeld der Menschen mit einbezogen. Sie stehen – und zwar nicht im Sonntagsstaat, sondern fast immer in Alltags- und Arbeitskluft – einzeln oder zu zweit in ihren Gärten, vor ihren Häusern und Scheunen, ihrem Motorrad ... Das Ehepaar Rosina und Johann Schöpp, sie 82 und er 88 Jahre alt, sind, das Gesicht von harter Arbeit geprägt, vor der Kirchenburg von Altana/Alzen zu sehen; die Aufnahme der 56-jährigen Regina Koch in Copsa Mare/Großkopisch vermittelt auch die Architektur der Häuser eines typischen siebenbürgisch-sächsischen Straßendorfs zur Straßenseite hin ...

Regina Koch in Copsa Mare/Großkopisch Quelle: Thomas Heller: „Siebenbürgen süsse Heimat“. Mitteldeutscher Verlag

Es gibt keine spektakulären Posen, keine Effekthascherei, keine Inszenierung von ländlicher Idylle (dafür sind die Scheunen und Häuser ohnehin zu wenig schmuck), wie Moses ist auch Heller ein Meister, wenn es darum geht, das Wesentliche eines Gegenübers in einem nuancenreichen (Ganzkörper-)Porträt einzufangen, bewusst in fein abgestuften Grautönen. Wer will, mag Heller ob der kalkulierten Arrangements einen soziologisch-ethnologischen Blick bescheinigen, muss es aber nicht. Klar ist, dass die Abgelichteten um sein Tun wissen, es wohl zu schätzen wissen, dass da einer mit freundlich-neugierigem Blick sie vor die Linse holte.

Die „Sachsen“ kamen zumeist von Mosel und Rhein

In den Dörfern leben, von Ausnahmen abgesehen, nur noch wenige, meist ältere Sachsen. Oft waren sie es, die sich mit ihren bescheidenen Möglichkeiten um den Erhalt und Schutz der nun verlassenen Kirchen und Häuser von Verwandten und Nachbarn kümmerten. Hellers Bilder dokumentieren, wie eine 850 Jahre lang bewahrte Kultur im Zeitraffer zu Ende geht und in einigen Jahren aufhören wird zu bestehen, insofern sind Hellers Bilder Dokumente einer Ära. Und auch ja, die Siebenbürger Sachsen haben nichts mit den Einwohnern des heutigen Sachsen zu tun. Wie Thomas Schulz festhält, kamen die Siedler überwiegend aus dem Rheinland, aus Moselfranken sowie aus Gebieten des heutigen Belgien und Luxemburg. Als gemeinsame Sprache der Siedler setzte sich ein moselfränkischer Dialekt durch. Gekommen waren die Siedler, weil weitreichende Privilegien wie persönliche Freiheit im Mittelalter magische Worte waren, die viele bewog, die Heimat zu verlassen, um in der Fremde, die dann schon bald zur neuen Heimat wurde, ihr Glück zu machen.

Ergänzt wurde das Buch um eine auf jegliche Großschreibung verzichtende Erzählung mit dem Titel „holz“ von Thomas Perle, der als freier Autor in Wien lebt und arbeitet. Im Zentrum steht ein Ehepaar, der Mann ist als „waldarbeiter wochenlang oben im wald“, die Frau ist „im tal bei den Kindern und auf dem feld“. Es ist „ein einfaches Leben. Hart.“ Das Leben dürfte in Siebenbürgen noch immer nicht einfach sein, aber es ist die Heimat, und so wie junge Deutsche freiwillig ihre Zelte abbrechen, um im Baltikum oder Schlesien zu leben, so ist das auch für Siebenbürgen zu konstatieren.

Thomas Heller: „ Siebenbürgen süsse Heimat“. Mitteldeutscher Verlag, 128 Seiten, Duoton, 25 Euro, ISBN 978-3-96311-375-8

Von Christian Ruf