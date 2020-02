Grimma

Die Hoffnung blieb bis zuletzt. Am Ende schaffte es auch der Siebenjährige nicht. Nach seiner achtjährigen Schwester, die bei dem Brand in der Nacht zu Montag in Grimma-Süd tödlich verletzt wurde, und der 32-jährigen Mutter, die wenige Stunden nach dem Unglück an ihren Verletzungen in der Klinik verstarb, ist am Dienstagabend auch der kleine Bruder im Universitätsklinikum Leipzig verstorben.

Zwölfjähriger verliert seine Familie

Die Ärzte hatten um das Leben des Kindes gekämpft. Am Ende vergebens. Der Siebenjährige ist das dritte Todesopfer einer Tragödie, in der ein Zwölfjähriger allein zurückbleibt. Die Stadt Grimma und das Landratsamt begleiten jetzt die Großeltern des Jungen, bei denen er seit der Katastrophe lebt.

Von thl