Die Corona-Infektionen steigen an: Sachsen steht bereits an der Schwelle zu einer 100er-Inzidenz – damit wächst auch die Sorge vor einem erneuten Lockdown. Der Chef der sächsischen Impfkommission (Siko), Dr. Thomas Grünewald, sieht die Ungeimpften als Treiber der Pandemie und erklärt im LVZ-Interview auch, weshalb es zu Impfdurchbrüchen kommen kann. Die Siko ist die einzige Impfkommission auf Länderebene, sie besteht aus 13 Mitgliedern.

Herr Dr. Grünewald, bei Ungeimpften ist die Inzidenz sieben Mal höher als bei Geimpften. Dennoch werden auch geimpfte Menschen infiziert – heißt das, dass die Immunisierung weniger wirkt?

Im Gegenteil: Das zeigt, dass die Impfung gut wirksam ist. Die Treiber der Pandemie sind nicht die Geimpften, sondern die Ungeimpften. Die zugelassenen Impfstoffe bieten eine hohe Sicherheit – doch es gibt auch bei anderen Erregern niemals eine 100-prozentige Sicherheit vor einer Infektion.

Mit anderen Worten: Es wird immer wieder Impfdurchbrüche geben?

Ja, solche sogenannten Durchbruchsinfektionen, bei denen eigentlich vollständig Immunisierte erkranken, treten auf und werden auch weiter auftreten. Doch die Quote ist extrem niedrig.

„In Sachsen konnte deutlich über 5000 Menschen das Leben gerettet werden“

Haben Sie Zahlen für Sachsen?

Hier hatten wir bislang rund 2200 Covid-19-Infektionen unter Geimpften – bei mehr als zwei Millionen Impfungen. Das ist äußerst wenig. Nach aktueller Berechnung gilt für Sachsen: Man muss 14 bis 15 Menschen impfen, um eine symptomatische Infektion zu vermeiden – und um einen Todesfall zu verhindern, müssen knapp 400 Menschen geimpft sein. Hochgerechnet konnte damit in Sachsen deutlich über 5000 Menschen das Leben gerettet.

Zur Person Dr. Thomas Grünewald (56) ist gebürtiger Berliner und hat zunächst am dortigen Rudolf-Virchow-Klinikum gearbeitet. Ab 2000 war er Oberarzt und später Leitender Oberarzt am Leipziger Klinikum St. Georg, seit 2008 ­Geschäftsführender Oberarzt für die gesamte Innere Medizin. Seit Januar 2020 leitet Grünewald die Klinik für Infektions- und ­Tropenmedizin am Klinikum Chemnitz. Im November 2020 wurde er von Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) für vier Jahre (2021 bis 2024) zum Vorsitzenden der Sächsischen Impfkommission (Siko) berufen.

Wie hoch schätzen Sie die Gefahr ein, dass auch Geimpfte das Coronavirus übertragen können?

Natürlich können auch Geimpfte den Erreger übertragen. Das kommt bei Sars-CoV-2 aber eher selten vor. Es liegt schlicht in der Biologie von Atemwegsinfektionen, dass es keine sterilisierende Immunisierung gibt.

„Die aktuellen Mutationen werden stärker über Aerosole übertragen“

Das Infektionsrisiko besteht also weiterhin?

Ja, das hängt auch mit den neuen Virus-Varianten zusammen. Sie sind eine biologische Antwort des Virus: Es passt sich seinem Wirt an und will damit sowohl die Vermehrung als auch die Verbreitung optimieren. Wir wissen inzwischen, dass die aktuellen Mutationen stärker über Aerosole übertragen werden als die Varianten zuvor. Nichtsdestotrotz ist erwiesen: Schwerwiegende Erkrankungen sind bei Geimpften äußerst selten.

Welche Schlussfolgerungen ergeben sich mit Blick auf die unterschiedlichen Inzidenzwerte bei Geimpften und Ungeimpften für die kommenden Wochen? Schon jetzt werden die Kliniken wieder voller.

Wir sind in der vierten Pandemie-Welle – und diese ist zunächst und vor allem eine Welle der Ungeimpften. Das zeigt sich bereits auf den Intensivstationen der Krankenhäuser: Es erkranken vor allem Menschen ohne Impfung schwer.

„Einen erneuten Lockdown möchte wohl niemand“

Halten Sie es für verantwortungslos, sich nicht impfen zu lassen?

Viele Menschen beschweren sich, dass die Schutzmaßnahmen nicht schnell genug gelockert wurden und auch noch werden – dabei wird aber häufig vergessen, dass das Impfen ein ganz wichtiger Pluspunkt ist, den wir bislang in keiner anderen Pandemie hatten. Die Einschränkungen können umso schneller aufgehoben werden, je mehr Menschen geimpft sind. Deshalb sollte sich jeder überlegen, ob er seiner Solidarität nachkommen oder einfach nur weiter schimpfen will.

Sehen Sie mit Blick auf den Herbst und Winter schon einen neuen Lockdown aufziehen?

Das muss die Politik entscheiden. Einen erneuten Lockdown, wie wir ihn aus dem vergangenen Jahr kennen, möchte wohl niemand. Sicherlich wird alles versucht werden, um einen Lockdown zu vermeiden. Dabei hilft die Impfung wesentlich. Momentan nimmt die Belastung in den Krankenhäusern wieder zu – doch nicht nur durch Covid-19, sondern weil auch andere Erkrankungen behandelt werden müssen. Dazu zählen aktuell auch Atemwegsinfektionen durch das RS-Virus, die vor allem verstärkt bei Kindern, aber auch Immungeschwächten auftreten können.

Dr. Thomas Grünewald, Vorsitzender der Sächsischen Impfkommission und Infektiologe am Klinikum Chemnitz. Quelle: Jan Woitas/dpa

„Eine Covid-19-Impfung schützt nicht vor Influenza“

Rechnen Sie auch mit einer Grippe-Welle?

In den nächsten Wochen und Monaten werden sicherlich deutlich mehr Influenza-Fälle auftreten, da es in den vergangenen beiden Saisons kaum Infektionen gegeben hat. Und auch davor gab es eine eher milde Saison. Deshalb fehlt uns die Immunität, die wir ansonsten ein großes Stück weit haben.

Inwieweit kann eine Corona-Impfung auch vor Grippe schützen?

Gar nicht. Eine Covid-19-Impfung schützt nicht vor Influenza – und umgekehrt gilt das Gleiche, eine Grippe-Impfung immunisiert nicht gegen eine Corona-Infektion. Man braucht beide Impfungen, um einigermaßen auf der sicheren Seite zu sein.

„Irgendwann wird die Gefahr nicht mehr ganz so ernst genommen“

Viele Menschen umarmen sich wieder oder schütteln Hände, im Alltag spielen beispielsweise Kontakterfassungen und Masken immer weniger eine Rolle. Hat die Pandemie ihren Schrecken verloren?

Es liegt in der Natur des Menschen, dass wir uns an solche Zustände wie die Pandemie gewöhnen. Irgendwann wird die Gefahr nicht mehr ganz so ernst genommen. Doch es erkranken immer noch viele Menschen an Covid-19 und es sterben auch nach wie vor Menschen. Selbst wenn es nicht mehr tausend Tote sind, so sind die Todeszahlen keine Kleinigkeit.

Von Andreas Debski