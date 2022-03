Sind die Lockerungen in Sachsen jetzt richtig? Ja, das Risiko ist überschaubar

Leipzig

2500 Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in der Woche und dann weitreichende Lockerungen? Auf den ersten Blick scheint das Irrsinn. Doch es ist eben nicht die Delta-, sondern die Omikron-Variante des Virus. Das heißt: Corona ist jetzt zwar ansteckender, verläuft aber weniger schwer.

Nun ist freilich jede Neuinfektion eine zu viel, auf der anderen Seite aber stehen Arbeitsausfälle wie nie zuvor. In den ohnehin strapazierten Kliniken fehlt mittlerweile ein Fünftel des Personals. Für Menschen, die lange auf einen medizinischen Eingriff gewartet haben, verschlechtern sich mit jedem Tag die Perspektiven auf Heilung. In den Betrieben werden Aufträge abgelehnt, weil die Mitarbeiter in Quarantäne sind. Unterbrochene Lieferketten führen zu Mangelwirtschaft, Hamsterkäufen und Verteuerungen. Obendrein müssen Kontaktpersonen ohne Symptome der Krankheit tagelang zuhause bleiben, wenn sie nicht geboostert sind.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Entstehendes Risiko ist überschaubar

All das verlangt in Summe, mehr zu wagen. Eine höhere Impfquote und gleichzeitige Vorsichtsmaßnahmen im Gesundheits-, Sozial- und Schulbereich ermöglichen ein verantwortungsvolles Handeln und machen das entstehende Risiko überschaubar. Denn die Herausforderungen vor denen die Gesellschaft jetzt steht, heißen nicht mehr nur Corona-Pandemie, sondern auch: Energieversorgung vernünftig sichern, unterbrochene Lieferketten flicken und die für uns entstehenden Folgen von Putins Krieg in der Ukraine bewältigen. Darum: Nur Mut! Oder, um es mit Alt-Kanzlerin Angela Merkel zu sagen: Wir schaffen das!

Von Roland Herold