Sind im Altenburger Gesundheitsamt Hygieneregeln missachtet worden?

Altenburg

Hat man es im Gesundheitsamt des Altenburger Landes mit den Corona-Hygienevorschriften nicht so genau genommen? Es deutet zumindest einiges darauf hin. Wie Landrat Uwe Melzer ( CDU) auf LVZ-Nachfrage erklärte, sei es möglich, dass kurz vor Weihnachten über ein Dutzend Mitarbeiter der Behörde mit Sars-CoV-2-Infektionen ausgefallen seien, weil sie sich gegenseitig angesteckt haben. Der zeitnahe Ausfall von 14 Beschäftigten hatte zu einem massiven Verzug beim Versand von Quarantäne-Anordnungen, zu Problemen bei der Kontaktnachverfolgung und zum Notbetrieb im Gesundheitsamt geführt.

Landrat spricht von engen Räumen

„Das kann sein“, sagte Melzer auf die Frage, ob sich die betroffenen Beschäftigten, die für den Infektionsschutz zuständig sind, ausgerechnet auf Arbeit angesteckt haben. Es habe sich aber nicht mehr nachvollziehen lassen, wie die Infektionen genau ins Gesundheitsamt hereingetragen wurden. Schwer vorstellbar sei eine Ansteckung untereinander aber nicht, weil etwa die Mitarbeiter „einer unserer Hotlines in einem Schlauch“ untergebracht waren. „Da saßen fünf bis sechs Leute ziemlich eng zusammen. Das Gleiche in der Turnhalle.“ Und genau in diesen Bereichen sei es dann zu einem Großteil der coronabedingten Ausfälle gekommen.

Anzeige

Mitarbeiter ohne Maske und mit fehlendem Abstand gesichtet

Augenzeugen berichten davon, dass Mitarbeiter des Gesundheitsamts in der überdachten Raucherinsel ohne Mindestabstand und Maske mit bis zu neun Personen gemeinsam Pause gemacht haben sollen. Quelle: Mario Jahn

Melzer bestätigte damit Eindrücke und Beobachtungen von Mitarbeitern und Gästen des Hauses in der Lindenaustraße 31. Demnach sollen einige Arbeitsplätze im Gesundheitsamt, insbesondere in der als Abstrichpunkt und Büroraum umgenutzten Turnhalle, nicht dem Mindestabstand von 1,5 Metern entsprochen haben. Zudem gibt es Schilderungen, wonach Beschäftigte der Behörde bei Wegen im Gebäude die Maskenpflicht missachtet und an der überdachten Raucherinsel neben der Halle ohne Mund-Nase-Schutz und Mindestabstand in Gruppen mit bis zu neun Personen Pause gemacht haben sollen.

Beengte Verhältnisse inzwischen entzerrt

Zumindest an den räumlich beengten Verhältnissen hat man inzwischen etwas geändert. „Das haben wir entzerrt, damit das nicht wieder passiert“, erklärte Melzer. Zudem blieben hinzugezogene Beschäftigte aus anderen Fachdiensten nun „in ihren Arbeitsbereichen“. Aufgrund der gehäuften Ausfälle hatte der Landrat vor gut einem Monat mehr als 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus anderen Bereichen der Kreisverwaltung kurzfristig ins Gesundheitsamt beordert. Diese waren zum Teil aus dem Urlaub geholt worden. Wenig später stieg die Inzidenz im Altenburger Land bis zu einem Rekordwert von 643 Infektionen je 100 000 Einwohner binnen einer Woche.

Von Thomas Haegeler