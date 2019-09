Skandal um Gold-Abzocke: Womöglich sind auch Hunderte Leipziger betroffen

Leipzig

Das Beben um einen millionenschweren Anlageskandal reicht offenbar bis nach Leipzig. Eine Firma aus Hessen soll nach Erkenntnissen der Ermittler an tausende gutgläubige Kunden Gold verkauft haben, dass es in dieser Menge gar nicht gibt. Auch ein Leipziger Unternehmen bot Produkte der mutmaßlichen Betrüger an und warb dafür bei ausgebuchten Info-Abenden. Ein Brancheninsider schätzte gegenüber der LVZ, dass mehrere hundert Leipziger betroffen sein könnten.

Fünf Verdächtige im Fokus

Spätestens am 4. September muss Anleger und auch Geschäftskunden der PIM Gold GmbH eine üble Ahnung beschlichen haben. An diesem Tag durchsuchten Ermittler unter Federführung der Staatsanwaltschaft Darmstadt das Hauptquartier des Goldhändlers im hessischen Heusenstamm bei Offenbach. „Es wird wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Betruges ermittelt“, bestätigte Oberstaatsanwalt Robert Hartmann am Dienstag auf LVZ-Anfrage. „Wir sind der Auffassung, dass es ein betrügerisches Schneeballsystem war. Fünf Personen sind dabei im Fokus, ein 48 Jahre alter Mann aus Heusenstamm befindet sich inzwischen in Untersuchungshaft“. Er soll der Kopf des offenbar kriminellen Systems gewesen sein.

Bei der Durchsuchung in Hessen wurden auch Vermögenswerte gesichert

Zugleich beschlagnahmten die Behörden Unterlagen, die Namen von potenziell Geschädigten enthalten, so Hartmann. „Bei der Durchsuchung wurden auch Vermögenswerte sichergestellt“, berichtete der Oberstaatsanwalt. „Diese haben wir in Verwahrung und werden jetzt bewertet. Das ist zum einen wichtig hinsichtlich des Betrugsvorwurfs, zum anderen wollen wir helfen, Vermögenswerte für Gläubiger zu sichern.“ Wie hoch der entstandene Schaden ist, sei derzeit „nicht seriös zu schätzen“, so Hartmann, „auf jeden Fall im Millionenbereich.“

Hunderte Leipziger betroffen?

Nach Erkenntnissen der hessischen Finanz-Ermittler offerierte die Firma verschiedene Produkte, stellte Zinsen zwischen drei und sechs Prozent in Aussicht: Kunden konnten demnach Gold kaufen, welches dann bei der Firma eingelagert werden sollte. Oder aber Anleger gingen in Vorleistung, um Gold zu erwerben. Das Gold sollte später geliefert, die Zwischenzeit durch Bonusgold verzinst werden, erklärte der Behördensprecher. „Aber das Gold reichte bei Weitem nicht.

Anlegergelder wurden genutzt, um Schneeballsystem am Leben zu halten

Die Anlegergelder wurden stattdessen verwendet, um System am Laufen zu halten, für Provisionen und auch für Altkunden, die aussteigen wollten.“ Weil immer neue Leute investiert hätten, sei das System lange Zeit nicht zusammengebrochen. Mithin wird auch wegen Insolvenzverschleppung ermittelt. Die Staatsanwaltschaft Darmstadt geht von mehreren tausend Geschädigten aus.

In Leipzig sollen 900 Kunden betroffen sein

Allein in Leipzig und Umgebung könnten nach LVZ-Informationen etwa 900 Kunden betroffen sein. Darunter viele ältere Menschen, die nach einer Anlagemöglichkeit für ausbezahlte Altersversorgungen gesucht haben. Aber auch Eltern oder Großeltern, die monatlich auf sogenannte Kinder-Gold-Konten eingezahlt haben. Ein Goldhandelshaus in der Leipziger Innenstadt war offenbar ein sehr aktiver Vertriebspartner der mutmaßlichen Gold-Betrüger, soll hohe Provisionen erhalten haben.

Goldhandelshaus mit hohem Umsatz

Laut eigener Facebookseite bot es nahezu monatlich Informationsveranstaltungen wie Expertenvorträge, Messeauftritte oder „Börsentage“ an. Immer ging es um das Thema „Vermögenssicherung mit Gold“. Im Dezember 2018 wurde die Leipziger Firma in Frankfurt dafür ausgezeichnet, dass sie die Stufe 8 – die höchste Umsatzstufe – erreicht hat. Der nächste Infoabend war für den 24. September geplant. Doch daraus dürfte nichts mehr werden: „Unsere Goldprodukte sind aktuell nicht verfügbar“, steht seit einigen Tagen auf der Webseite.

Vertriebspartner will die Vorgänge prüfen

Auf Anfrage der LVZ wollte sich die Inhaberin am Dienstag nicht konkret äußern. „Gegen uns gibt es nichts, deshalb können wir auch nichts dazu sagen“, erklärte sie. „Wir können auch nicht sagen, ob und wie viele Kunden aus Leipzig betroffen sind.“ Wenn dieser Fall eintrete, dass jemand geschädigt ist, sei das schlimm genug. „Uns geht es auch nicht gut“, so die Geschäftsfrau, die nach eigenen Angaben selbst bei den zuständigen Justizbehörden ergebnislos angefragt hat. „Wir lassen das jetzt erstmal prüfen.“

Von Frank Döring und Kerstin Decker