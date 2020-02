Ski- und Schlittenfahren im Erzgebirge und Vogtland gerettet

Leipzig

Von Winter ist im ersten Monat des Jahres eher wenig zu spüren gewesen und auch im Februar liegen die Temperaturen im positiven Bereich. In Leipzig ist das Winterwunderland bisher ausgeblieben. Schnee gibt es aber dafür in den höher gelegenen Regionen Sachsens. So ist mit dem Neuschnee, der im Erzgebirge in der Nacht zu Dienstag gefallen ist, das Schlittenfahren in den Winterferien schon mal gerettet.

„Seit letzter Nacht gibt es wieder bessere Aussichten für das Ski- und Schlittenfahren, vor allem in den Kammlagen des Erzgebirges“, sagt Andrea Beyer vom Tourismusverband Erzgebirge. Sollte allerdings die weiße Pracht nicht von langer Dauer sein, würden die Skipisten bei entsprechenden Minustemperaturen beschneit, so die Sprecherin des Tourismusverbandes.

Wintersportregionen bieten Winterwanderungen an

Wegen des mangelnden Schnees warben Sachsens Wintersportregionen in den vergangenen Monaten vermehrt mit grünen Angeboten wie geführten Fackel- oder Erlebniswanderungen. „Es werden 60 Touren von insgesamt mehr als 300 Kilometern Länge angeboten, die auch ohne viel Schnee ein Wandererlebnis sind“, erklärt Beyer. Dabei gebe es in der Ferienzeit zwei besondere Highlights für Besucher: Der Kulturbetrieb des Erzgebirgskreises lädt am 11. Februar zur Abenteuerwanderung nach Schwarzenberg ein. Zudem gebe es bei der Winterfackelwanderung in Carlsfeld am 13. und 20. Februar für Wanderer Winterromantik am Lagerfeuer mit Bratwurst und Glühwein.

Auch im Vogtland setze man verstärkt auf das Wanderangebot, sagt Bärbel Borchert vom dortigen Tourismusverband. „Der 4. Deutsche Winterwandertag vom 22. bis 26. Januar in Schöneck war sehr gut besucht. Etwa 1900 Teilnehmer konnten sich für die über 70 Wanderangebote begeistern“, so Borchert.

Ski- und Schlittenfahrten mit Beschneiung gerettet

Auch hier seien Ski- und Schlittenfahren voraussichtlich bis Ende Februar gesichert, sagt die Sprecherin. Mit dem Beginn der Winterferien am kommenden Montag gebe es auch schon viele Buchungen und Anfragen, allerdings würden wegen der geringeren Schneemenge die Vorjahresergebnisse wahrscheinlich nicht erreicht. Dafür sei das Interesse an den alternativen Angeboten, wie beispielsweise den Kinderprogrammen, Fackelwanderungen, Indooraktivitäten oder den besonderen Führungen in den Museen und an der Vogtlandarena gerne angenommen, sagt Borchert.

Von Elena Boshkovska