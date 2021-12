Leipzig

Beste Ski-Bedingungen in vielen Wintersportgebieten Sachsens, doch Lifte und Seilbahnen bleiben wegen Corona dicht. Im vergangenen Jahr musste die Saison sogar komplett ausfallen. Nun macht Tourismusministerin Barbara Klepsch (CDU) zumindest ein wenig Mut. „Wir hoffen, dass wir ab dem 9. Januar in die Saison gehen können, wenn auch mit einem stufigen Verfahren und 2G-Regel“, sagt sie.

Voraussetzung dafür seien höhere Impfquoten, sinkende Infektionszahlen und eine Entlastung der Kliniken. Was Liftbetreiber, Ski-Schulen, Sportgeschäfte und Ski-Vereine im Erzgebirge und Vogtland dabei aber auf die Palme bringt: Rund um Sachsen herum darf Ski gefahren werden. Doch was gilt, wenn man die Landesgrenzen überschreitet?

Skifahren in Tschechien nur mit 2G

In Tschechien herrscht – zunächst bis zum 1. Weihnachtsfeiertag – der Notstand. Ungeimpfte sollten besser nicht an einen Urlaub im Nachbarland denken. Wer doch fährt, muss entweder einen Impf- oder Genesenennachweis vorlegen oder einen negativen PCR-Test, der nicht älter als 72 Stunden ist. Zwischen dem fünften und siebten Tag der Einreise muss dann ein zweiter PCR-Test gemacht werden. Ausgenommen davon bleiben lediglich Tagesausflügler und Pendler.

Einen Skipass in Tschechien bekommt nur, wer geimpft oder genesen ist und das auch digital nachweisen kann. Im Lift wird zusätzlich die Schutzmaske benötigt – wie in allen öffentlichen Verkehrsmitteln oder Innenräumen auch. Selbst beim Pilsner nach dem Skifahren türmen sich die Hürden auf. Die Restaurants (zwischen 22 und 5 Uhr geschlossen) und Hotels bleiben Geimpften und Genesenen vorbehalten.

Die Geschäfte sind zwar geöffnet, allerdings gelten auch hier diverse Einschränkungen. Weihnachtsmärkte? Fehlanzeige. Und: Wer zurückkommt, braucht eine digitale Einreiseanmeldung. Ungeimpfte müssen einen negativen Coronatest vorweisen und in Quarantäne.

Günstigstes Ziel Polen

Polen gilt als eines der günstigsten Länder für den Skiurlaub. Wer einreist, muss entweder geimpft oder genesen sein oder er benötigt einen negativen PCR-Test, der nicht älter als 48 Stunden ist. Anderenfalls drohen zehn Tage Quarantäne. Ausgenommen davon ist der kleine Grenzverkehr für Tagesausflügler und Pendler.

Etwa die Hälfte der Skigebiete in Polen hat bereits geöffnet. Ein Blick ins Internet vor Reiseantritt ist unbedingt erforderlich. Auch, weil man den Skipass auf diese Weise bereits in Deutschland erwerben kann (Motto: „Fahren Sie Ski ohne Grenzen“). In den Skiliften herrscht dann Maskenpflicht. Hotels, Gaststätten, Schwimmbäder und weitere Einrichtungen dürfen maximal bis 30 Prozent ausgelastet werden. Davon ausgenommen sind vollständig Geimpfte. Discos und Clubs bleiben geschlossen. Silvester soll es eine Ausnahme geben.

In Geschäften, Einkaufszentren und Baumärkten gelten Abstandsregel und Hygienevorkehrungen. Treten Corona-Symptome auf oder gab es einen Kontakt mit Infizierten, muss die Hotline des polnischen Gesundheitsministeriums verständigt werden (Telefonnummer: 800 190 590). Wer zurückkommt, braucht auch hier die digitale Einreiseanmeldung. Ungeimpfte müssen einen negativen Coronatest vorweisen und in Quarantäne.

Hochinzidenz-Land Thüringen wagt Neustart

Im Gegensatz zum vergangenen Jahr will Thüringen seine 21 Skilifte sowie große Rodelbahnen in dieser Saison wieder öffnen. Allerdings nur unter strengen Auflagen. So gilt an Skiliften 3G, und für Rodelbahnen im Thüringer Wald sogar 2G. In der Skiarena Silbersattel in Steinach beispielsweise geht gar nichts für Ungeimpfte. Auch hier lohnt sich vor Reiseantritt die Information im Internet.

Geimpften und Genesenen bleibt auch die Nutzung von Hotellerie, Gastronomie und Verleihstationen vorbehalten. Immerhin: „Ich bin glücklich, dass wir den Skihang öffnen dürfen“, sagt beispielsweise Rainer Mahn, Geschäftsführer der Oberhofer Freizeit- und Tourismus GmbH.

Auch beim individuellen Skilanglauf gelten Regeln. Wer nicht geimpft ist, darf nur allein, mit den Angehörigen des eigenen Hausstandes sowie höchstens zwei Personen eines weiteren Haushaltes durch die Loipen düsen. In der Gastronomie und in den Hotels gilt 2G. Geöffnet wird bis 22 Uhr. Von da an bis 5 Uhr morgens gilt eine Ausgangssperre für Ungeimpfte. Schwimmbäder und Saunen sind dicht.

In Sachsen-Anhalt auf die Piste

Wer will, kann natürlich auch im Harz Ski fahren. Aber auch beim individuellen Skilanglauf in Sachsen-Anhalt gelten Regeln. Wer nicht geimpft ist, darf nur allein, mit den Angehörigen des eigenen Hausstandes sowie höchstens zwei Personen eines weiteren Haushaltes fahren – siehe Thüringen. In Gaststätten, Hotels und Läden gilt 2G. Ausgenommen davon sind beispielsweise Supermärkte, Getränkemärkte und KFZ-Teileverkaufsstätten. Wem dann auf dem Brocken einfällt, das gegenüberliegende Skigebiet Wurmberg zu nutzen, der stößt in Niedersachsen erneut auf die 2G-Pflicht, die schon auf dem Parkplatz überprüft wird.

Bayern zieht 2G plus zurück

Auch in Bayern sind viele Skigebiete bereits in die Saison gestartet. 2G ist die Grundbedingung – wie für alle organisierten Outdoor-Sportarten. Eine zusätzliche Testpflicht für Geimpfte und Genesene (2G plus) wurde nach heftigen Protesten allerdings wieder zurückgenommen. In den Liften gilt nun nicht nur Maskenpflicht, sondern auch eine Einschränkung der Kapazität. In Großkabinen über zehn Personen darf maximal ein Viertel der Gäste mitfahren. Das kann dazu führen, dass sich Schlangen bilden.

Wer sich mit Freunden zum Skifahren treffen will, darf das nur mit zwei Personen eines weiteren Haushalts tun, wenn Ungeimpfte dabei sind. In Gastronomie und Hotellerie gilt 2G. Für den Besuch in Saunen, Thermen, Bädern, Solarien und Fitnessstudios muss zusätzlich ein negativer Corona-Test vorgelegt werden.

Das Fazit: Wer Skiurlaub machen will, tut das in diesem Jahr auf eigenes Risiko. Sinnvoll ist darum immer, sich unmittelbar vor Reisebeginn noch einmal über die aktuellen Corona-Bestimmungen zu informieren, die sich rasch ändern können.

Von Roland Herold