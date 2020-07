So bekam Sachsen den Rechtsextremismus in den Griff

Dresden

Wir schreiben das Jahr 2030. Im sächsischen Landesamts für Verfassungsschutz (LfV) wird das erste große Jubiläum seit der Neuausrichtung gefeiert. Noch immer erinnert man sich gern an jenen denkwürdigen Moment im Sommer 2020, als der damalige Innenminister Roland Wöller ( CDU) die großen Behörden-Hebel in Gang setzte. Endlich konnte der Rechtsextremismus im Freistaat aktiv bekämpft, endlich konnte Sachsen aus der braunen Schmuddelecke Deutschlands herausmanövriert werden. Ja, es klang sehr ambitioniert, was Wöller ankündigte. Eine ganze Behörde sollte quasi vom Fokus „Links“ auch auf „Rechts“ gedreht werden. Inzwischen wissen alle Skeptiker: In nur zehn Jahren ist Sachsen beim Kampf gegen den Rechtsextremismus vom notorischen Nachsitzer zum bundesweiten Vorbild geworden. Die LVZ blickt auf die wichtigsten Momente zurück:

An seinem ersten Arbeitstag am 1. Juli 2020 begab sich der neue LfV-Präsident Dirk-Martin Christian direkt in den – wie er es nannte – „Maschinenraum“ des sächsischen Geheimdienstes. Im Zentrum der Macht, im 44. Untergeschoss des LfV-Hauptgebäudes in Dresden, ließ er alle Mitarbeiter zusammenrufen, auch alle V-Leute per Skype hinzuschalten. Dann verkündete Christian: Niemand muss mehr auf Konzerten für Zivilcourage jeden Antifa-Button samt Träger protokollieren. Keiner der Mitarbeiter muss künftig noch gesellschaftliches Engagement gegen Rechts weiter als linksextreme Umtriebe verunglimpfen. Nicht einmal die aufwändige Inhaltsanalyse von bierseeligen Punkrock-Texten aus dem Erzgebirge ab Juli 2020 noch zur Kernaufgabe der Behörde. Diese Abschaffung der „ Lex Mayer-Plath“ setzte enorme Ressourcen im Landesamt frei. Endlich konnten sich die LfV-Mitarbeiter den Neonazis, Neurechten, Reichsbürgern, Rassisten, Identitären, Verschwörungstheoretikern, abdriftenden KSK-Soldaten und militanten Preppern im Freistaat zuwenden.

Generalbundesanwalt: Die sind echt gut aufgestellt!

Und mit welchem Erfolg! Seit 2020 wurden 88 rechte Telegram-Chatgruppen mit Hilfe des sächsischen LfV daran gehindert, sich in bewaffnete Umsturzphantasien zu steigern. In diversen sächsischen Kellern konnte neben gehortetem Toilettenpapier und Gläsern mit schlesischer Sülze auch kiloweise Explosives sichergestellt werden. Nicht zu vergessen: Dutzende bei Rechten gefundene Schusswaffen und Tausende Schuss Munition, ursprünglich aus Beständen der sächsischen Polizei oder von der Bundeswehr, konnten Dank der Mühe des Geheimdienstes an die ursprünglichen Besitzer zurückgegeben werden. Gewalttätige Neonazi-Strukturen überall im Freistaat? Inzwischen alle aufgelöst, resozialisiert, buchstäblich Schnee von vorgestern. Sogar der Generalbundesanwalt, der bis dato meist ohne regionale Hilfe völkische Männerbünde aus Sachsen hinter Schloss und Riegel brachte, ist anno 2030 voll des Lobes: „ Sachsen? Da sind wir inzwischen echt gut aufgestellt.“

Wurde der Innenminister bis 2020 von rechten Festivals noch regelmäßig überrascht, weil auch der Verfassungsschutz erst aus der Zeitung davon erfuhr, bietet sich Fans mit Schwarzer Sonne als Waden-Tattoo oder Arier-Spruch auf dem Shirt inzwischen in Sachsen gar keine Möglichkeit zum Feiern mehr. Dank der Hinweise des neuen LfV an Bürgermeister und Ortsvorsteher kann die Szene konsequent gehindert werden, verwaiste Hotels oder Gaststätten in ihren Besitz zu bringen. Sachsen? 2030 kein Ort mehr für nationalsozialistische Tanzveranstaltungen. Es heißt, die Identitäre Bewegung (IB) sucht immer noch vergeblich zwischen Dippoldiswalde und Hartmannsdorf nach einem neuen Domizil – oder hat sich vielleicht resigniert selbst aufgelöst.

Kein Bock auf Nationalsozialismus , ey!

Apropos: Ehemalige rechte Youtuber und Musiker tingeln inzwischen als Rechtsaussteiger häufig durch sächsische Schulklassen, um dort über ihren Weg aus dem Extremismus zu rappen oder zu erzählen. Allerdings ist das Interesse der Zuhörer an den Vorträgen gering, denn der Nationalsozialismus hat auch unter Jugendlichen vehement an Reiz verloren. Warum? Nachdem diverse rechtsradikale Versandhandel und Plattenlabels in Sachsen Dank der Zuarbeit des Verfassungsschutzes geschlossen werden konnten, waren auch deren Produkte auf Schulhöfen kaum mehr gesehen. Lediglich ein paar Werbe-CDs der NPD soll es noch irgendwo in Mittelsachsen geben – allerdings hat keiner der Jugendlichen noch ein Abspielgerät dafür.

Was gab es damals im Sommer 2020 für Aufregung, als um die Löschung von Geheimdienst-Recherchen zur sächsischen AfD gestritten wurde. Inzwischen konnten Sachsens Verfassungsschützer den Mitgliedern des verfassungsfeindlichen AfD-„Flügels“ ihre Verbindung auch „gerichtsfest“ nachweisen. Löschung der Daten deshalb nicht nötig, so wie es Amtschef Christian immer verlangte. Und weil es außerhalb des extremistischen „Flügels“ in Sachsen praktisch keine anderen AfD-Politiker gibt, büßte die Partei bei den Landtagswahlen 2024 viele Prozentpunkte ein. Aufatmen in Dresden. Man kann es nicht anders sagen: Die politische Arbeit im Landtag hat seither wieder an Konstruktivität und gegenseitigem Respekt gewonnen. Auch ein Verdienst des neuen Verfassungsschutzes.

Kein Hakenkreuz unterm Weihnachtsbaum

Nicht zuletzt ist das Landesamt sogar für den wirtschaftlichen Aufschwung in Sachsen mitverantwortlich. Bis 2020 sorgten regelmäßig erzgebirgische Schwibbögen mit Nazi-Symbolen weltweit für Aufsehen gesorgt und brachten die sächsische Weihnachtsromantik in Verruf. Nachdem die Verantwortlichen der volksverhetzenden Schmückereien vor Gericht gestellt werden konnten, avancierte plötzlich völkerverbindende Weihnachtsdeko aus Sachsen zum Bestseller. Zuletzt wurde am Strand von Tel Aviv ein ganzes Schwibbogen-Kaufhaus neu eröffnet und entstanden Dank der großen Schwibbbögen-Nachfrage mit weltoffenen Motiven in Nahost und Nordamerika satte 5.000 Arbeitsplätze in Johanngeorgenstadt.

Angesichts dieses Erfolges, der erst durch die juristische Neubewertung rechtsextremer Symbole auch beim Verfassungsschutz möglich wurde, rücken nun sogar Linke und Grüne von ihrer langjährigen Forderung ab, das Landesamt komplett aufzulösen. „Stimmt schon, das war immer eines unserer Kernanliegen“, sagte ein Abgeordneter gestern gegenüber der LVZ. „Aber jetzt, wo der sächsische Verfassungsschutzes tatsächlich unsere Demokratie, unser Grundrechte und unsere Freiheit gegen die ärgsten Feinde schützt, gibt es für uns da gar nichts mehr meckern.“

Von Matthias Puppe