Leipzig

Städte und Gemeinden in Mitteldeutschland bereiten sich auf die Einführung von E-Scootern auf Radwegen und Straßen vor. Viele Entscheidungen müssen noch getroffen werden, bevor die neuen Verkehrsteilnehmer losrollen können. Auch bei der Stadt Leipzig besteht es noch Klärungsbedarf. Wie eine Sprecherin mitteilte, gebe es zwar informelle Gespräche mit verschiedenen Anbietern von elektronischen Tretrollern, noch sei aber völlig unklar, welches Unternehmen am Ende mit wie vielen Scootern nach Leipzig komme.

In Leipzig dürfen die Fahrzeuge überall dort fahren, wo auch Fahrräder erlaubt sind. Die Fußgängerzonen der Stadt sind daher tabu für die Rollerfahrer. Zu Problemen könnte es aus Sicht der Stadt vor allem im Bereich der Fuß- und Radwege kommen, da die vorhandenen Flächen durch noch mehr Nutzer an Kapazitätsgrenzen stoßen. Zu den Plätzen, an denen die Verleiher ihre Roller abstellen dürfen, will die Stadt zudem ordnungsrechtliche Vorgaben machen. Derzeit sei eine Website der Stadt Leipzig zum Thema E-Scooter in Vorbereitung. Der Verleih soll an die Internet-Plattform Leipzig mobil der Leipziger Verkehrsbetriebe angebunden werden.

Firmen aus den USA und Skandinavien haben Interesse bekundet

Ein Anbieter, der sich für Leipzig interessiert, ist die schwedische Firma Voi. Auf seiner Internetseite gibt das Mobilitätsunternehmen bekannt, in mehr als 30 deutschen Städten in Zukunft E-Roller verleihen zu wollen. Auf LVZ-Nachfrage bestätigte ein Sprecher, dass man auch daran interessiert sei, das Verleihsystem in die sächsische Messestadt zu bringen. Man stehe bereits mit der Stadtverwaltung in Kontakt. Auch der US-amerikanische Fahrrad und E-Rollervermieter Lime gab auf LVZ-Nachfrage an, am Standort Leipzig interessiert zu sein.

Der Dresdner Verkehrsbürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain teilte mit, dass die Stadt Dresden ebenfalls mit möglichen Anbietern für E-Scooter spreche. Zwischen Stadt und Verleihern soll eine freiwillige Kooperation vereinbart werden. „Uns ist wichtig, einen zeitnahen, aber vor allem einen gemeinsamen Starttermin für alle Anbieter zu erreichen“, erklärt Schmidt-Lamontain. Losgehen soll es voraussichtlich im Juli.

In Dresden sollen „rote Zonen“ tabu für die Rollerfahrer bleiben

Einige Bereiche, sogenannte „rote Zonen“, sollen in Dresden tabu für die Roller bleiben. Dazu zählen der Altmarkt, der Neumarkt, der Fürstenzug, der Theaterplatz, der Palaisplatz und der Neustädter Markt rund um den Goldenen Reiter. Weil die Vereinbarung zwischen Stadt und Verleihern freiwillig ist, können Verstöße nicht sanktioniert werden. Jedoch haben Verleiher die Möglichkeit, ihre Kunden durch zusätzliche Gebühren davon abzuhalten, die E-Scooter in den „roten Zonen“ abzustellen. In Dresdner Fußgängerzonen soll es außerdem eine Geschwindigkeitsbegrenzung geben.

In Chemnitz würden vorerst keine Fußgängerzonen für die Rollerfahrer freigeben, teilte ein Sprecher der Stadt mit. Man wolle die Entwicklung „aktiv verfolgen, um auf die neue und umweltfreundliche Mobilität reagieren zu können“.

In Erfurt stehen ebenfalls noch viele notwendige Entscheidungen aus, wie es von Seite der Stadt hieß. Vor allem die Straßenverkehrsbehörde beschäftige sich derzeit mit Fragen der Zulässigkeit in bestimmten Straßen- und Stadtbereichen. Auch Stadtordnungsdienst und Verkehrsüberwachung wollen koordinieren, wo die E-Scooter abgestellt werden können. Man wolle mit den Sharinganbietern kooperieren und stehe dem Thema generell offen gegenüber.

Von Pia Siemer