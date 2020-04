Paulina, Joshua, Chiara oder der Nordsachse Ramon? Wer gewinnt am Samstag das Finale von Deutschland sucht den Superstar? Im Gespräch erklärt der 26-Jährige, auf was es jetzt ankommt und warum er nun Roselly heißt.

Support Your Locals: An der Überführung an der Dübener Straße in Delitzsch wird für Ramon Kaselowsky geworben, der am Samstag im Finale von Deutschland sucht den Superstar steht. Quelle: Wolfgang Sens