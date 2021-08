So bewertet der Leipziger Infektiologe Michael Borte Sachsens neue Corona-Verordnung

Professor Michael Borte (geboren 1953) ist Facharzt für Kinder- und Jugendheilkunde, Neonatologie, Pädiatrische Rheumatologie und für Infektiologie. Von 1984 bis 2003 war er an der Uni-Kinderklinik Leipzig tätig, zuletzt als Oberarzt. Von 2003 bis 2008 arbeitete er als leitender Oberarzt der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin am Klinikum St. Georg, 2008 wurde er dort Chefarzt des Fachbereiches Pädiatrische Rheumatologie, Immunologie und Infektiologie, von 2014 bis 2019 leitete er die gesamte Klinik für Kinder- und Jugendmedizin. Seit 2010 ist Borte Direktor des Immundefektzentrums am Klinikum St. Georg. Er sitzt in der Sächsischen Impfkommission (Siko).