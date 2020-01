So entfernt die Feuerwehr Dresden Penisringe – und andere Kleinteile

Dresden

Ein Einsatz der Dresdner Feuerwehr am Dienstag sorgt für Verwunderung und Schmunzeln: Die Kameraden rückten kurz vor Mittag in die Notfallambulanz des Dresdner Uniklinikums aus, um dort einen Penisring zu entfernen. Das etwa zehn Zentimeter große Sexspielzeug aus Edelstahl steckte über Penis und Hoden eines 46-Jährigen und ließ sich partout nicht mehr entfernen.

Der ratlose Mann begab sich in ärztliche Obhut, doch auch in der Urologie des Uniklinikums fehlten die technischen Möglichkeiten. Das Klinikpersonal informierte also die Dresdner Feuerwehr, die sechs Kameraden der Wache Albertstadt schickte.

Feuerwehr übte mit Dildos

Die Dresdner Einsatzkräfte sind für spezielle Fälle dieser Art – im Fachjargon „Maschinenunfälle“ genannt – geschult. 2018 war im Rahmen einer jährlichen Fortbildung auch das Entfernen von Penisringen mit einem Multifunktionswerkzeug geübt worden – eine filigrane Arbeit, die möglichst ohne Verletzung der sensiblen männlichen Körperteile vonstattengehen soll.

„Wir haben damals einen Dildo genommen und den Penisring darüber platziert. Es ging aber eher darum, die Arbeit mit dem Werkzeug zu trainieren“, erläutert Michael Klahre, Pressesprecher der Dresdner Feuerwehr. Der Ernstfall am Dienstag konnte denn auch als Erfolg verbucht werden: Unter ständiger Kühlung teilten die Einsatzkräfte den widerspenstigen Ring und konnten ihn so abnehmen. Der Patient blieb unverletzt.

Die Kühlung erfolgt mit einer speziellen Paste. Das verwendete Werkzeug ist eine Art Winkelschleifer. „Sonst nutzen wir ja schweres Gerät. Dieses hier ist speziell für die kleinen Einsätze gedacht“, erläutert Klahre.

Der Einsatzkoffer enthält Kühlpaste, Gehörschutz und weiteres Zubehör. Quelle: Feuerwehr Dresden

Dass die Übungen tatsächlich notwendig sind, zeigt ein Blick in die Einsatzstatistik. „Wir haben ein bis zwei Einsätze dieser Art pro Jahr“, so Klahre weiter. Dabei gehe es zwar vorrangig um Ringe an Fingern und anderen Körperstellen, die sich nicht mehr abziehen ließen, etwa wegen einer Schwellung. „Aber dazu zählt eben auch das männliche Geschlecht.“

Von Franziska Kästner