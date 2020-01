So fand Wildschwein Borsti eine neue Familie – und wurde zum Internet-Star

Neukieritzsch

Gute Nachrichten für Wildschwein Borsti: Es darf in seinem vertrauten Zuhause bleiben. Das hat nun das Veterinäramt des Landkreises Leipzig entschieden. Für Borsti heißt das: Der zweijährige Keiler kann mit den Nachbarskindern weiter Fußball spielen, Weintrauben in Massen verputzen und sich von Manuela Puppe ausgiebig kraulen lassen. Deren Sohn hatte Borsti vor knapp zwei Jahren als verletzten Frischling gefunden und ihn aufgepäppelt.

Weil aber eine Unterbringung beispielsweise im Wildpark Leipzig und in anderen Auffangstationen bislang keinen Erfolg hatte, musste nun das Veterinäramt darüber befinden, ob der mittlerweile 170-Kilo-Keiler in Lobstädt bleiben darf. Und das gab grünes Licht.

Bei einem Brand war Borsti ausgebüchst und sorgte für Furore

Sozusagen um die Welt ging das Schicksal von Borsti, nachdem er einen Spaziergang durch den Neukieritzscher Ortsteil Lobstädt gemacht hatte. Er hatte bei einem Brand einer Garage wegen des Aufruhrs in der Gartenstraße kurzzeitig Reißaus genommen. Ein entsprechendes Video seines Stadtbummels ging viral, im Netz und auch in Lobstädt selbst sorgte das ungewöhnliche Haustier für mächtig Furore.

„Vor kurzem wurden Borsti und seine Halter nochmals besucht, da sich nach dem Brand die Haltungsbedingungen geändert hatten“, erklärt Brigitte Laux, Sprecherin des Landkreises. Ergebnis der Stippvisite: „Die Halter kümmern sich sehr um möglichst gute Bedingungen für das Tier. Auch wenn die Haltungsbedingungen für ein Wildschwein nicht optimal sind (und auch wegen der Einzelhaltung nicht sein können), tolerieren wir aktuell die Situation“, teilt Laux weiter mit.

Haltungsbedingungen für Wildschweine sind schwierig

Grundsätzlich sei es so, dass ein Wildschwein Bedingungen brauche, die nur schwer einzurichten seien. Artgerecht seien unter anderem mehrere tausend Quadratmeter Fläche für den Auslauf mit Wühlmöglichkeiten und geeignetes Futter und eben die Haltung mit Artgenossen. Deshalb stehe auch nach der Genehmigung eine bessere Lösung im Fokus für Borsti, also die Unterbringung in einem Wildtierpark oder Zoo.

Borsti genießt es sichtlich, wenn Manuela Puppe zur Bürste greift und ihn stundenlang bürstet. Quelle: Julia Tonne

Das hatte Puppe bereits versucht, als Borsti nach seinem Fund genesen war. Bislang ohne Erfolg. „Ich habe selbst in Österreich Auffangstationen angerufen. Und die haben gesagt, sie hätten genug eigene Wildschweine. Da müsse nicht noch aus eines aus Deutschland kommen“, erinnert sich die Halterin.

>> Der Ausflug von Borsti im Video:

Keiler liebt Weintrauben und Mischgemüse

Puppe freut sich sehr darüber, dass Borsti bei ihr bleiben kann. Derzeit bekommt er – nachdem sein Schuppen für die Nacht abgebrannt ist – eine neue Schlafstatt. Und natürlich alle Lieblingsmahlzeiten, die zu bekommen sind: Weintrauben, Mischgemüse und hin und wieder ein Brötchen. „Für uns ist es toll, dass er bleiben kann. Er fühlt sich ja auch sichtlich wohl“, sagt Puppe. Borsti lebe mit einigen Hühnern auf einem Areal zusammen, auf dem er wühlen könne, Fußball spielen oder einfach nur mal dösen.

Trotz der Lösung, die für alle Beteiligten akzeptabel ist, rät Laux aber Wildschweinliebhabern davon ab, Wildtiere mit nach Hause zu nehmen. „Wer ein verletztes Tier findet, sollte die Polizei verständigen oder die Rettungsleitstelle, da beide Stellen den zuständigen Jagdausübungsberechtigten informieren können. Dieser ist zuständig und entscheidet dann über die nächsten Schritte“, erklärt Laux.

Von Julia Tonne