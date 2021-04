So günstig ist es nirgends: Baugrundstücke und Eigenheime in Sachsen-Anhalt

Halle/Magdeburg

Das Mühlwegviertel in Halle mit seinen vielen Villen zumeist aus der Gründerzeit ist eine begehrte Wohngegend. Dennoch wollte Steffen Sand weg. Der 44-Jährige wohnte, wie er sagt, in einem der wenigen noch nicht sanierten Altbauten. „Baufällig, zugig und auch ordentlich laut, seitdem da eine der Wohnungen zur WG wurde.“

An eine eigene Immobilie wagte der Hallenser lange Zeit nicht zu denken. Schon gar nicht in der Heimatstadt. „In den letzten Jahren haben die Preise stark angezogen.“ Und raus aufs Land wollte er eigentlich nicht – bis zu jenem Tag, als er mit dem Rad in einem Dorf zwischen Löbejün und Könnern im Salzlandkreis, etwa 20 Kilometer im Norden von Halle gelegen, eine Panne hatte. „Da haben Sie Glück“, meinte sein Pannenhelfer. „Noch bin ich da, die Umzugskisten sind aber schon gepackt. “

Kamin, Bad mit Fenster und unverstellter Blick ins Weite

Der Rest ist schnell erzählt. Sand interessierte sich für das sanierte Haus mit einem Grundstück von rund 3000 Quadratmetern und wohnt seit rund anderthalb Jahren darin. Sein Vorgänger hatte es aus beruflichen Gründen verkauft. Über den Preis sagt der neue Besitzer nur: „Es hat mich rund die Hälfte von dem gekostet, was ich in Halle und im direkten Umland für eine vergleichbare Immobilie hätte hinblättern müssen.“ Einen Traum habe er sich erfüllt und zählt auf: „Kamin, Bad mit Fenster, Garagen, Hobbyraum, Gästezimmer und großer Garten.“ Vor allem aber liebt er am neuen Zuhause den unverstellten Blick ins Weite und „diese Ruhe“.

Im Schnitt sind für Ein- und Zweifamilienhäuser in Halle rund 260.000 Euro und in der Landeshauptstadt Magdeburg 320.000 Euro fällig, wie aus dem vom Landesentwicklungsministerium veröffentlichten Grundstücksmarktbericht hervorgeht. Fernab der beiden Großstädte sieht es aber wesentlich günstiger aus. Im Landkreis Mansfeld-Südharz zahlen Interessenten für Häuser durchschnittlich 50.000 Euro, im Burgenlandkreis 80.000 Euro und in den Landkreisen Jerichower Land und Börde durchschnittlich 130.000 Euro.

„Die Preise in den beiden Großstädten Halle und Magdeburg stehen – zumindest in einigen Lagen – denen in Leipzig kaum nach“, sagt Immobilien-Experte Dirk Radde. Allerdings könne man im Umfeld der Großstädte in Sachsen-Anhalt noch interessante Immobilien zu einem weit günstigeren Preis als im Leipziger Umland finden.

Leipziger Familie erfüllt sich Traum von Einfamilienhaus in Weißenfels

Gerade habe er an eine junge Leipziger Familie mit zwei Kindern aus Leipzig eine Immobilie in Weißenfels (Burgenlandkreis) vermittelt. Das Haus mit einem 590 Quadratmeter großen Grundstück kostete 235.000 Euro. Die rund 50 Kilometer bis nach Leipzig sind mit dem Auto in etwas mehr als einer halben Stunde zu schaffen.

Aber auch für Einwohner aus anderen Bundesländern sei Wohnen in Sachsen-Anhalt lohnenswert, sagt der Chef von Radde Immobilien Halle. So habe vor wenigen Wochen eine junge Familie aus Niedersachsen ein Objekt in Bismark in der Altmark (Landkreis Stendal) erworben. Das 2800 Quadratmeter große Grundstück mit Einfamilienhaus und Scheune war für 190.000 Euro zu haben. Bis zur Arbeitsstätte des Familienvaters zu VW nach Wolfsburg sind es 70 Kilometer.

Der Makler nennt ein weiteres Beispiel in Könnern. Die Kleinstadt im Salzlandkreis in Sachsen-Anhalt wurde für eine Familie aus Berlin interessant, die raus aufs Land wollte und für die Arbeiten im Homeoffice kein Problem ist. Die Berliner erwarben einen Vier-Seiten-Hof mit einer Grundstücksfläche von 2500 Quadratmetern für 420.000 Euro. „Im Umland von Berlin ist so etwas heute schwer zu finden.“

„Menschen sehnen sich nach Wohneigentum im Grünen“

Auch Robert Vesely vom Immobilienverband Deutschland (IVD) bestätigt eine steigende Nachfrage nach Einfamilien- und Reihenhäusern in Sachsen-Anhalt. „Der Trend hält nach wie vor an. Die dauerhaften Einschränkungen im öffentlichen Leben haben die Menschen für Wohneigentum im grünen Umland der Städte sensibilisiert.“ Laut dem Magdeburger Immobilienspezialisten sind die Preise in ländlichen Regionen in den allermeisten Fällen wesentlich attraktiver als in der Großstadt. „Als Käufer bekommt man einfach mehr Haus und Grundstück für sein Geld. Bei Neubauten sind die günstigeren Grundstücke der Spareffekt.“

Nach Auskunft aus dem Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr in Magdeburg legte das Transaktionsvolumen auf dem Immobilienmarkt in Sachsen-Anhalt in den vergangenen zwei Jahren weiter zu. „Selbst unter den derzeit sehr schwierigen Pandemiebedingungen besteht offensichtlich ein großes Interesse an Immobilien“, kommentiert Minister Thomas Webel aktuelle Zahlen aus dem Grundstücksmarktbericht Sachsen-Anhalt 2021. Im vergangenen Jahr ist demnach der Umsatz auf dem Immobilienmarkt um drei Prozent auf fast 3,9 Milliarden Euro gestiegen.

Baulandpreise in Sachsen-Anhalt liegen weit unter dem Bundesdurchschnitt

Dabei ist die Nachfrage nach Baugrundstücken für den individuellen Wohnungsbau weiterhin hoch, so Wedel. So kostete ein Baugrundstück in den Großstädten Magdeburg und Halle im vorigen Jahr durchschnittlich 180 Euro je Quadratmeter. Damit wurden um rund 25 Prozent höhere Preise als noch 2019 gezahlt. Auch das Preisniveau in den Dörfern ist um mehr als 13 Prozent auf durchschnittlich 34 Euro je Quadratmeter angewachsen. Nach aktuellen Daten des Statistischen Bundesamtes hat Sachsen-Anhalt aber mit im Schnitt 45,20 Euro pro Quadratmeter die bundesweit günstigsten Preise für baureifes Land. Die Preise liegen bei lediglich 21,2 Prozent des bundesweiten Durchschnitts.

Robert Vesely gibt aber zu bedenken: Allein eine vergleichsweise günstige Immobilie bewege noch nicht zum Kauf. „Für Familien, die es ins Grüne zieht, ist vor allem das wichtig: Eine gute Verkehrsanbindung an die Großstädte und guter Internetempfang.“ Zugleich müsse die Arbeitsstätte gut erreichbar sein.

„Allerdings“, ergänzt Dirk Radde, „werden mit dem Trend hin zu Homeoffice auch zunehmend weitere Entfernungen in Kauf genommen.“ Dass zugleich im Umfeld wachsender Regionen mit zunehmendem Arbeitsplatzangebot auch mehr Zuzug sei, liege auf der Hand.

Das lässt sich auch an den Wanderungsbewegungen ablesen. Nach Angaben des statistischen Landesamtes verzeichnet der Landkreis Börde die stärksten Zugewinne, unmittelbar gefolgt vom Saalekreis, der Stadt Wittenberg, dem Jerichower Land, dem Burgenlandkreis und dem Kreis Anhalt-Bitterfeld.

Einwohner aus Sachsen, Berlin und Bayern zieht es nach Sachsen-Anhalt

In den ersten neun Monaten des Vorjahres konnte Sachsen-Anhalt 37.300 Zugezogene verzeichnen. 35.430 verließen das Land. Zu verdanken ist das Plus vor allem dem Zuzug aus dem Ausland. Innerhalb Deutschlands verliert Sachsen-Anhalt noch immer mehr Einwohner an andere Bundesländer, wobei die Schere zwischen Zuzug und Wegzug immer kleiner wird. Schaut man genauer hin, zieht es insbesondere viele Sachsen-Anhalter ins starke Wirtschaftsland Nordrhein-Westfalen. Wanderungsgewinne gibt es hingegen mit Berlin, Baden-Württemberg, Brandenburg, Bayern, Thüringen und auch Sachsen.

Mit weiterem Zuzug ist zu rechnen, insbesondere in Regionen, die Großansiedlungen verzeichnen. 2022 soll nach Auskunft des Wirtschaftsministeriums die Bioraffinerie in Leuna in Betrieb gehen. Der finnische Konzern UPM investiert 550 Millionen Euro und benötigt rund 200 Arbeitskräfte. Zu den größten Investitionen gehört auch der Bau einer Papierfabrik in Sandersdorf-Brehna im Landkreis Anhalt-Bitterfeld mit 200 Arbeitsplätzen. In unmittelbarer Nähe errichtet ein amerikanisch-chinesisches Unternehmen eine Batteriefabrik – perspektivisch sollen rund 2000 neue Arbeitsplätze entstehen. Im benachbarten Thalheim will ein Schweizer Maschinenbauer eine neue Solarzellen-Fertigung aufbauen. Arbeitskräfte werden auch im neuen Presswerk von Schuler und Porsche im Starpark bei Halle benötigt, ebenso im neuen Amazon Logistikzentrum in Osterweddingen oder im erweiterten Werk der japanischen Horiba-Gruppe in Barleben.

