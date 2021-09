Leipzig

Vor 20 Jahren wurden das World Trade Center, das Pentacon und mehr angegriffen. US-Staatsbürger aus Sachsen berichten von ihren Eindrücken an diesem Tag.

Verständnis von Sicherheit und Frieden war erschüttert

Porträt von Generalkonsul Ken Toko im US-Generalkonsulat Leipzig. Quelle: Andre Kempner

Kenichiro (Ken) Toko (46) hat seit August 2020 das Amt des US-Generalkonsuls für Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen am US-Generalkonsulat in Leipzig inne:

Die Terroranschläge vom 11. September 2001 haben mich zutiefst persönlich berührt. Nicht nur wurde mein Heimatland, die USA, angegriffen, sondern auch meine Heimatstadt. Ich wurde in New York City geboren. Zum damaligen Zeitpunkt lebte ich in New Jersey, unweit von Manhattan auf der anderen Seite des Hudson River. Als ich aus den Nachrichten von den Anschlägen erfuhr, machte ich mich sofort auf den Weg zum Hafen. Dort, wo die Twin Towers standen, stiegen zwei dichte Rauchsäulen auf. Ich war total geschockt. Ich war in der Gegend aufgewachsen und mochte den Anblick der Skyline New Yorks sehr. Diese Skyline gab es nun nicht mehr. Und unser Verständnis von Sicherheit und Frieden war erschüttert. Mein Vater und einige Freunde arbeiteten in Manhattan. Sie waren glücklicherweise in Sicherheit. Jedoch verloren knapp 3000 Menschen bei den Anschlägen ihr Leben, darunter viele Feuerwehrleute, Polizeikräfte und Ersthelfer. Die, die den Einsatz überlebten, litten in den Monaten und Jahren danach unter den physischen und psychischen Folgen des Geschehenen.

Wir Amerikaner waren dankbar für die Anteilnahme und Unterstützung, die uns Freunde und Verbündete wie auch Deutschland nach den Anschlägen entgegenbrachten. Es zeigte uns, dass wir in unserem Kampf gegen Terrorismus und für Freiheit und Demokratie nicht alleine waren. An diesem geschichtsträchtigen Tag festigte sich mein Entschluss, eine Laufbahn im diplomatischen Dienst einzuschlagen. Ich wollte meinem Land dienen und helfen, Brücken zu anderen Ländern zu bauen. Der 11. September 2001 verdeutlichte, dass nichts als gegeben anzusehen war, sondern, dass wir gemeinsam für eine bessere und sicherere Welt eintreten müssen.

Ein Tag voller Angst für alle in Amerika

RB-Trainer Jesse Marsch bei der Pressekonferenz. Quelle: Christian Modla

Jesse Marsch trainiert seit dieser Saison den Fußball-Bundesligisten RB Leipzig. 2001 stand der heute 47-Jährige allerdings nicht an der Seitenlinie, sondern auf dem Platz, trug das Trikot von Chicago Fire in der Major League Soccer.

Es fällt mir sehr schwer, darüber zu sprechen, weil dieser Tag so unglaublich traurig war. Ich selbst war mit meiner Frau zu Hause in Chicago. Unsere Tochter Emerson war gerade vier Tage alt. Wir saßen mit dem Baby auf unserer Terrasse, haben in den Himmel geschaut und dort Kampfjets gehört und große Flugzeuge. Gesehen haben wir nichts. Die Wolken hingen tief und waren dunkel. Wir und viele andere haben uns große Sorgen um die Menschen in New York gemacht und natürlich auch, dass Chicago vielleicht das nächste Ziel sein könnte. Dort steht ja der Sears Tower (heute Willis Tower, d. Red.). Das passierte zum Glück nicht. Es war ein Tag voller Angst für alle in Amerika, natürlich auch für mich und meine Familie. Fast alle haben einen Freund oder Bekannten, der an diesem Tag in New York oder einem der anderen Orte war. Für uns Amerikaner hat sich an diesem Tag die Geschichte unseres Landes geändert. Reisen innerhalb der USA ist jetzt ganz anders. Die Anti-Terrorismus-Konzepte in den einzelnen Bundesstaaten auch. Es stimmt: Wir müssen wachsam sein. Aber wir müssen auch offen und tolerant bleiben, dürfen gegenüber Muslimen oder Andersdenkenden nicht misstrauisch werden oder anfangen, einander zu diskriminieren.“

Gescheiterte Versuche, dieses Ereignis musikalisch zu fassen

Dennis Russell Davies, Chefdirigent des MDR-Sinfonieorchesters in Leipzig. Quelle: Andre Kempner

Dennis Russell Davies, geboren 1944 im US-Bundesstaat Ohio, ist seit Beginn der vergangenen Saison Chefdirigent des Leipziger MDR-Orchesters.

Ich erinnere mich noch sehr genau an diesen Tag. Ich war ziemlich frisch Vater geworden und gerade nach Linz gezogen, wo ich kurze Zeit später als Chef des Bruckner-Orchesters anfing. Ich war allein mit meiner Tochter Isabel, die heute 20 ist, im Hintergrund lief der Fernseher, den ich nicht weiter beachtete. Dann rief ein Freund an und sagte: Du musst dir unbedingt anschauen, was da gerade im Fernsehen läuft. Also schaute ich hin – genau in dem Moment, in dem die zweite Passagiermaschine ins World-Trade-Center einschlug. Dieses Bild werde ich nie wieder vergessen.

Seither ist dieses Datum fest mit diesem grausamen Ereignis verbunden. Dabei ist der 11. September so viel mehr. Es ist zum Beispiel der Geburtstag meines Schwiegervaters oder der des Komponisten Arvo Pärt, dessen Werke wir am Sonntag im Gewandhaus mit Bruckner kombinieren. Aber der 11. September wird auf immer mit diesen grausamen Todes-Szenen verbunden sein, die damals als Fernsehbilder in unsere Wohnzimmer kamen.

Viele schreckliche Szenen sind seither den gleichen Weg gegangen, und als Fernsehbilder bleiben sie in einer Art Parallelwelt.

In der Folge hat es viele Versuche gegeben, dieses Ereignis musikalisch zu fassen, die meisten sind gescheitert. Am überzeugendsten ist das für mich dem US-Komponisten William Bolcom in seiner 6. Sinfonie gelungen, vor allem im zweiten Satz – den hatte er allerdings vier Monate vorher komponiert mit der Vorahnung, dass etwas Schreckliches geschehen würde.

Ereignis hat Narben hinterlassen

Die US-amerikanische Fotokünstlerin Wednesday Farris. Quelle: privat

Wednesday Farris (54), Fotokünstlerin, geboren in Long Beach, Kalifornien, lebt seit 1994 in Leipzig.

Ich kann mich glasklar an diesen Tag erinnern. Ich war unterwegs in Leipzig, kam nach Hause und mein Freund erzählte mir, dass ein Flugzeug ins World Trade Center geflogen sei. Irgendwie schaffte er es, den Fernseher, den wir nur zum Abspielen von Videos benutzten, in Gang zu bringen. Da sahen wir, wie der erste Turm in sich zusammenfiel. Ich musste sofort an meinen Onkel denken, meinen nächsten Verwandten in den USA. Ich versuchte panisch, Robert zu erreichen, aber es gelang nicht. Es war furchtbar. Ich wusste seine Festnetznummer seit den 70ern auswendig. Ich erfuhr später, dass er gerade eine neue hatte. Und er erzählte mir, dass er am 11. September seinen ersten Arbeitstag als Lehrer in einer neuen Schule hatte – zehn Minuten zu Fuß entfernt von den „Twin Towers“. An dem Morgen war er in der Subway-Station unter dem WTC angekommen. Als er in seiner Schule eintraf, flog das erste Flugzeug in einen der beiden Türme. Sofort wurden die Kinder aus der Schule in den Park gebracht, alles voller Asche. Er erzählte mir, von der Luft, die man nicht atmen konnte, von dem Chaos, aber auch von der Hilfsbereitschaft der Menschen. Dieses Ereignis hat das Gedächtnis einer Gesellschaft geprägt und Narben hinterlassen.

Es wühlt mich immer noch auf

Derrek Figueroa. Quelle: Andre Kempner

Derrek Figueroa (47). In Kalifornien geboren. Er lebt seit 1997 in Leipzig und arbeitet seit 2016 im Leipziger Porsche Werk in der Kundenbetreuung.

Am 9. September, zu dieser Zeit war ich Coach der Lions-Footballer, habe ich zu Hause meine Trainingseinheiten vorbereitet, als ich die Nachricht gehört habe. Ab da schaute ich CNN und konnte nicht mehr wegsehen, obwohl es das Fürchterlichste war, was ich je gesehen habe. Die brennenden Türme, der Rauch, die in den Tod springenden Menschen…die keine andere Wahl hatten. Entschuldigen Sie, ich muss kurz … es wühlt mich immer noch auf, wenn ich mich daran erinnere – und ich erinnere mich ständig. Ich habe an dem Tag lange mit einem Freund telefoniert. Er sprach von Krieg. Meine Familie lebt in Kalifornien. Alle waren erschüttert, verspürten Angst.

Später war ich in New York, habe einem Augenzeugen am Ground Zero getroffen, der von den Leichenteilen sprach, die überall lagen. Auf CNN war alles wie im Film. Vor Ort sieht man das Ausmaß des Anschlag und kann es dennoch nur schwer fassen.

In einen Flieger setze ich mich heute nur noch, wenn ich Tabletten genommen habe.

Amerika ist verwundbar, das hat der Tag schmerzlich gezeigt. An diesem Tag ist ein Stück von Amerika gestorben. An den II. Weltkrieg zu erinnern, an Vietnam, an andere Kriege und auch an 9/11 ist so wichtig.

Ich stehe jeden Tag auf und freue mich, auf Arbeit zu gehen, mit meiner Familie zusammen sein zu können. Genieße dein Leben, es kann so schnell weg sein. Ich bin dankbar. Wir alle sollten mehr dankbar sein.

Nach Meeting war die Welt verändert

Deborah Hey. Quelle: Andreas Döring

Deborah Hey (58), Inhaberin des Restaurants „Soul Kitchen“ auf Schloss Mutzschen; abgeschlossenes Wirtschaftsstudium an der University of Washington und am Massachusetts Institute of Technology.

Ich befand mich damals gerade in einem Meeting in meinem Büro in Washingtons größter Stadt Seattle. Ich erinnerte mich, dass wir zunächst nicht die Dimension dessen, was passiert war, realisierten und unser Meeting fortsetzten. Zwei Stunden später war es beendet, und von jenem Punkt an hatte sich unsere Welt verändert. In den Tagen danach führte ich viele Gespräche mit meinen 30 Angestellten und anderen Führungskräften. Es war eine Zeit, in der ich in die Rolle der mitfühlenden Führungskraft sowohl in meiner Firma als auch in meiner Gemeinschaft schlüpfte. Immer wieder sendete ich die Botschaft aus, den Fokus darauf zu legen, was wir kontrollieren können, und dass wir zudem versuchen sollten, die Wirtschaft vor einem Crash zu bewahren. Heute sollten wir dankbar für unsere Freiheit sowie darüber sein, nicht jeden Tag mit Terrorismus konfrontiert zu werden, wie es Menschen in einigen Ländern sind. Dennoch werde ich seit damals beim Betreten eines Flughafens immer daran erinnert, dass einige wenige Menschen die Welt verändern können.

Tante sah Terror aus Flugzeug

Kevin Harrison. Quelle: Alexander Prautzsch

Kevin Harrison (36), ist Spieler und Co-Trainer des Fußball-Nordsachsenligisten SV Spröda.

Harrison war kurz vor den Anschlägen aus Amerika in seine neue Heimat Deutschland zurückgekehrt. Er erinnert sich: Er war auf Arbeit und habe einen Anruf von seinem Vater bekommen, der ihm sagte, er solle schnell den Fernseher einschalten. „Entsetzt und geschockt habe ich verfolgt, wie das zweite Flugzeug einschlug. Meine Tante war kurz zuvor vom JFK-Flughafen gestartet und hat die Anschläge aus dem Flugzeug gesehen. Entsetzlich. Man trauert, egal, ob man jemanden kannte oder nicht. Ich war sprachlos, dass so etwas überhaupt passieren konnte. Meine Familie lebt verstreut in den USA, an sie habe ich zuerst gedacht.“ Er fühle sich seitdem noch enger mit den USA verbunden. Der Anschlag habe seine Entscheidung, Berufssoldat zu werden, maßgeblich beeinflusst. Als Bundeswehrsoldat arbeitet er in Delitzsch.

Der Schock wurde immer größer

Fred Armstrong, Headcoach der Leipzig Kings. Quelle: Jens Wagner

Fred Armstrong (57) übernahm im Frühjahr das Traineramt bei den neu gegründeten Leipzig Kings in der European League of Football.

Ich komme aus New Jersey, also direkt gegenüber der „Twin Towers“, drüben auf der anderen Seite des Hudson Rivers. Es war also für mich und die Familie Jahrzehnte lang ganz normal, das World Trade Center täglich zu sehen.

Während des 11. Septembers habe ich in Schweden für eine internationale Kommunikationsfirma gearbeitet. Im Büro liefen ständig überall Fernseher, so sah ich den brennenden Nordturm. Ich dachte im ersten Moment, dass es sich um einen neuen Film handeln müsse – doch dann sagte mir ein Kollege, dass dies eine Live-Übertragung sei. Der Schock wurde noch größer, als das zweite Flugzeug direkt in den Südturm flog. Erst dann habe ich realisiert, dass mein Land angegriffen wurde.

Einer meiner Cousins arbeitete für eine Bank in den „Twin Towers“, wir wussten lange nicht, wie es um ihn stand und ob er noch leben würde. Glücklicherweise hat er es noch herausgeschafft. Letztlich wurde mir schnell klar, dass die Welt auf eine neue, aggressivere Zeit zusteuert; dass der 11. September für alle Menschen auf dem Globus leider der Auftakt in eine neue Zeitrechnung ist.

Von LVZ