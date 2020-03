Vor 30 Jahren brodelte es gewaltig in der Dübener Heide. DDR-Geheimpläne, wonach sich Kohle-Bagger weiter in die Landschaft fressen sollten, wurden öffentlich. Das rief in der Wendezeit Bürger auf den Plan, die „Grüne Tische“ in Bad Düben veranstalteten und später den Verein Dübener Heide gründeten, der bis heute wirkt.