Sachsen/Thüringen

Seit dem zweiten Lockdown während der Coronapandemie arbeiten die Menschen vermehrt im Homeoffice, Restaurants haben geschlossen, Kinos und Konzerthallen sind dicht. Auch der Einzelhandel hat runterfahren müssen. Stillstand im ganzen Land. Oder? Dieser Eindruck hat sich trotz Einschränkung der Bewegungsfreiheit nicht immer bestätigt. Schlüsse auf das Bewegungsverhalten der Menschen im Lockdown lassen verschiedene Datensätze zu – Daten, die aus Bewegungsprofilen mehrerer Millionen Handybesitzer gesammelt wurden.

Auch das Statistische Bundesamt sammelt diese Daten. Um untersuchen zu können, wie die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie das Bewegungsverhalten beeinflussen, hat die Behörde anonymisierte Daten von 30 Millionen Handys im Netz des Mobilfunkkonzerns Telefónica – in Deutschland unter anderem mit den Marken O2, Blau und Fonic vertreten – ausgewertet.

Anzeige

„Die berechneten Ergebnisse zeigen einen deutlichen Rückgang der Mobilität infolge der Beschränkungs­maßnahmen ab der 12. Kalenderwoche. Im weiteren Verlauf des Monats März 2020 zeigt sich ein bundes­weiter Rückgang der Mobilität um rund 40 Prozent gegenüber dem Vorjahr. An Sonntagen fällt der Rückgang stärker aus. Dies lässt sich als ein Zeichen dafür deuten, dass die Bevölkerung insbesondere die Zahl ihrer verzichtbaren Bewegungen reduziert hat“, schlussfolgert das Statistische Bundesamt aus den Datensätzen.

Stadt Leipzig

Die Daten lassen auch Schlüsse für das Verhalten der Menschen in der Stadt Leipzig zu. Daraus geht hervor, dass die Leipziger vergleichbar mit anderen Teilen Sachsens im Dezember bis zur Monatsmitte ähnlich mobil waren, wie zur gleichen Zeit in 2019. Erst mit dem 12. Dezember war mit minus 25 Prozent ein deutlicherer Rückgang zur verzeichnen – etwa der Zeitpunkt als Sachsen die Corona-Schutzverordnung nachschärfte. Bis zum Jahresende kehrte der Wert nicht mehr auf Vorjahresniveau zurück. Einen Anteil daran hatten Kontaktbeschränkungen und mahnende Worte vor den Feiertagen. So sank die Mobilität der Menschen in Leipzig am ersten Weihnachtsfeiertag auf 46 Prozent und an Silvester auf 35 Prozent unter Vorjahresniveau.

Auch für Pendler hat sich aufgrund zunehmender Verlagerung der Arbeit ins Homeoffice etwas verändert. Das kündigte sich bereits deutlicher als in anderen Teilen des Freistaates im März an. Die Pendlermobilität schrumpfte um 18 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, um dann im April um insgesamt 41 Prozent abzusacken.Während sich andernorts in Sachsen im Juni und der damit einhergehenden Entspannung im Infektionsgeschehen die Pendlermobilität auf einem ähnlichen Niveau wie im Vorjahr einpendelte, war diese Entwicklung in Leipzig nur von kurzer Dauer. Bis Jahresende bewegten sich die Werte bei rund minus zehn Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Einzige Ausnahme: Wie in den umliegenden Landkreisen zog die Pendlermobilität im September noch einmal an, in Leipzig lag sie damit jedoch immer noch zwei Prozent unter dem Vorjahreswert.

Landkreis Leipzig

Auch im Landkreis Leipzig verlief der vergangene Dezember zunächst ähnlich wie 2019. Wie in der angrenzenden Großstadt ließ sich jedoch am 12. Dezember ein Minus von 25 Prozent verzeichnen. Ebenso wie in Leipzig kehrte der Wert auch im Landkreis nicht mehr auf Vorjahresniveau zurück und sackt zum Jahresende noch einmal deutlich ab – am ersten Weihnachtsfeiertag auf 46 Prozent und an Silvester auf 35 Prozent unter Vorjahresniveau.

Die Mobilität der Pendler nahm wie überall in Sachsen mit dem März ab und schrumpfte um neun Prozent im Vergleich zum Vorjahr, um dann im April um insgesamt 27 Prozent wegzusacken. Der Sommer holte die Pendler mit dem Juni wieder auf Vorjahresniveau vermehrt zurück auf die Straßen. Einziger Ausreißermonat war auch im Landkreis Leipzig der September mit einer Pendlermobilität von elf Prozent mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Landkreis Nordsachsen

Von einem ruhigen Ausklang des Jahres erzählen auch die Daten des Landkreises Nordsachsen. Während sich das Mobilitätsniveau im Dezember zunächst auf den Vorjahreswerten einpendelte, tat sich letztlich auch in Nordsachsen der 12. Dezember als Stichtag hervor. An diesem Samstag lag die Mobilität im Kreis deutliche 25 Prozent unter dem Vorjahreswert und überschritt diesen bis Ende 2020 auch nicht mehr. Der deutlichste Ausschlag nach unten war am ersten Weihnachtsfeiertag mit minus 47 Prozent zu verzeichnen. Auch an Silvester lag die Mobilitätsrate noch 37 Prozent unter dem Vorjahresniveau.

Ebenfalls keinen überraschenden Ausreißer machte Nordsachsen in der Pendlermobilität und bewegte sich auf gleicher Linie wie andere Landkreise – erst mit einem leichten Rückgang im März (minus sieben Prozent), einer Rückkehr zur Normalität mit dem Juni und noch mal einem Septemberplus von 14 Prozent.

Landkreis Mittelsachsen

Im Landkreis Mittelsachsen lag im vergangenen Dezember keine Handvoll Tage über dem Mobilitätsniveau des Vorjahres – und diese auch nur knapp. Der erste richtige Ausreißer nach unten war auch in Mittelsachsen der 12. Dezember, der 25 Prozent unter dem Vorjahreswert lag. Pünktlich mit Heiligabend sackte das Niveau noch einmal deutlicher als im Vorjahr ab, lag 33 Prozent und am ersten Weihnachtsfeiertag sogar 48 Prozent unter dem Referenzwert. Der Silvestertag wies dann noch eine Mobilitätsrate minus 37 Prozent auf.

Dem sächsischen Muster folgte Mittelsachsen auch in Sachsen Pendlermobilität – mit einem März der fünf Prozent unter dem Vorjahresniveau lag und dann im April mit minus 26 Prozent noch einmal deutlich einbrach. Mit dem Juni kehrte die Mobilität der Pendler zurück in Richtung Vorjahreswert. Der Septemberausschlag betrug in Mittelsachsen plus zwölf Prozent.

Altenburger Land

Im thüringischen Altenburger Land lief es laut den verfügbaren Daten ganz ähnlich wie im benachbarten Freistaat. So gab es Tage wie den 29. Oktober im vergangenen Herbst, an dem die Menschen im Landkreis deutlich mobiler, und zwar um 18 Prozent, als im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2019 waren. Mitte November lag das Mobilitätsniveau wiederum teilweise bei fast zehn Prozent unter dem Vorjahreslevel. Dann fruchteten die Kontaktbeschränkungen und mahnenden Worte offenbar auch im Altenburger Land: Am ersten Weihnachtsfeiertag lag die Mobilität damit ganze 50 Prozent unter dem Vorjahresniveau, zu Silvester immerhin noch bei 44 Prozent darunter.

In Sachsen Pendlermobilität lässt sich aus den Daten für das Altenburger Land kein deutlicher Trend in eine Richtung ablesen. Lag das Niveau des Pendlerverkehrs beispielsweise im August bis zu 21 Prozent unter dem Vorjahreswert, pendelte es sich schon kurze Zeit später wieder auf dem gewohnten Level ein. Die aktuellsten Daten aus dem November zeigen beim Pendlerverkehr ein Plus von vier Prozent im Vergleich zum Vorjahr im Landkreis.

Lesen Sie auch:

So verändert Corona die Bewegungsprofile im Altenburger Land

Google weiß, wie sich die Sachsen bewegen

Doch wo genau treiben sich die Menschen eigentlich weniger herum und an welche Orte zieht es sie nun öfter als noch vor der Coronapandemie? Hinweise darauf liefert der Technologiekonzern Google, der Daten aus seiner Kartenanwendung „Maps“ anonymisiert hat und diese alle paar Tage aktualisiert öffentlich zur Verfügung stellt.

Der Blick auf das Land Sachsen zeigt wenig überraschend und mit den geltenden Bestimmungen einhergehend: Restaurants, Cafés, Einkaufszentren, Freizeitparks, Museen, Bibliotheken und Kinos werden deutlich weniger als noch zu Beginn des vergangenen Jahres konfrontiert – und zwar deutlich mehr als halb so oft. Auch die Fahrt ins Büro wird deutlich weniger als zuvor angetreten. Zwischen Ende November und Anfang dieses Jahrs hielten sich die Mittelsachsen messbar weniger an ihren Arbeitsstätten auf (minus 18 Prozent). Dabei gilt es allerdings zu beachten, dass sich mit Weihnachtsfeiertagen und Jahreswechsel sowieso weniger Arbeitstage in diesem Zeitraum befanden.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wo sich die Menschen stattdessen herumtreiben? Vorrangig zu Hause und ein bisschen an der frischen Luft, wenn man den Daten von Google Glauben schenken mag. Denn während die Kategorien „Einzelhandel und Freizeit“ (minus 65 Prozent), „Länden für den täglichen Bedarf“ (minus 27 Prozent), „Bahnhöfe und Haltestellen“ (minus 44 Prozent) sowie „Arbeitsstätten“ (minus 18 Prozent) allesamt seit Ende November größtenteils durchgehend unter dem Referenzwert von Anfang 2020 lagen, registrierte der Konzern ein knappes Plus in der Kategorie „Parks“ und ein Zuwachs von acht Prozent an Wohnorten. Auch an dieser Stelle gilt es jedoch zu bedenken, dass im Auswertungszeitraum sowohl die Weihnachtsfeiertage als auch das lange Wochenende zum Jahreswechsel lagen.

Von André Pitz