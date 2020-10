So könnten Leipzig und Dresden von Chemnitz als Kulturhauptstadt profitieren

Chemnitz

Am 28. Oktober fällt die Entscheidung, ob Chemnitz Kulturhaupstadt Europas 2025 wird. Der Soziologe Professor Henning Laux (41) befasst sich an der TU Chemnitz unter anderem mit der politischen Ethnografie der Stadt. Er schätzt die Aussichten als gut ein.

Herr Professor Laux, was haben eigentlich Leipzig, Dresden und das übrige Sachsen von der Chemnitzer Kulturhauptstadt-Bewerbung?

Gute Frage. Natürlich ist so eine Kulturhauptstadt-Bewerbung zunächst darauf ausgerichtet, die eigene Stadt zu entwickeln und sie in ein positives Licht zu setzen. Gleichwohl glaube ich, dass das für die Region etwas bringt, weil Chemnitz als sächsische Stadt wahrgenommen wird. Wer – woher auch immer – aus Europa kommt, wird sich die umliegenden Städte anschauen wollen. Leipzig und Dresden werden wohl dazugehören.

Was sagt denn Ihr Bauchgefühl zu den Chemnitzer Chancen?

Das sagt, dass die Chancen erstaunlich gut stehen. Vor ein, zwei Jahren hätte man das nicht unbedingt vermuten können. Aber die Bewerbung ist extrem klug gemacht, weil man versucht hat, die bekannten Probleme, die es in der Stadt gibt, in Stärken umzuwandeln. Die Kulturhauptstadt-Bewerbung als eine legitime Möglichkeit, die Probleme zu überwinden.

Bekommt Chemnitz den Zuschlag, wird man sagen: Das ist der Trostpreis nach den rechtsradikalen Ausschreitungen. Bekommt Chemnitz ihn nicht, wird man das als Quittung dafür interpretieren.

Ja, sicher wird das kommen. Aber beide Deutungen wären zu einseitig. Natürlich sind die rechtsradikalen Ausschreitungen vom Sommer 2018 eine Sache, mit der Chemnitz leben muss. Das kann sowohl positiver als auch negativer Faktor bei der Entscheidung sein. Die Vorfälle zeigen die Zerrissenheit der Stadtgesellschaft und die Notwendigkeit für eine kollaborative Veränderung ihrer politischen Kultur. Ich glaube daher: Weder wird die Bewerbung daran scheitern, noch wird der Titel deshalb aus politischen Gründen verteilt.

Es wird immer wieder davon gesprochen, dass für jeden investierten Euro sechs Euro zurückfließen. Kommt das hin?

Ich finde solche Spekulationen schwierig, weil das zu ökonomistisch ist. Zu fragen, was bringt es dem Wirtschaftsstandort Chemnitz, ist doch nicht alles. Meine Wahrnehmung ist – auch wenn man es beispielsweise in Relation zur Ruhrregion setzt – dass es eine Belebung der betroffenen Städte und Regionen gegeben hat. Und selbst, wenn nicht so viel Geld für Hotels und Gaststätten abfließt, werden Kulturschaffende gefördert, die in der Corona-Krise um ihre Existenz kämpfen, aber die ganze Stadtgesellschaft beleben.

Das heißt, ein Zuschlag für die Kulturhauptstadt birgt keine Risiken?

Mir sind schlichtweg keine Fälle bekannt, in denen man sagen musste: Das ist nach hinten losgegangen. Das halte ich auch für unwahrscheinlich.

Könnten umgekehrt Projekte wie die lang diskutierte Erweiterung der Kunstsammlungen einen Schub bekommen?

Der Zuschlag setzt natürlich nicht nur Motivationen frei, sondern bedeutet auch finanzielle Förderung. Nicht unbedingt nach starren Vorgaben, sondern es gibt dann auch eine gewisse Flexibilität, um eben solche schon länger auf der Agenda stehenden Vorhaben zu finanzieren.

Chemnitz sucht gerade ein neues Stadtoberhaupt. Welchen Einfluss hat das auf die Bewerbung?

Für den laufenden Prozess der Bewerbung – es gibt ja noch eine virtuelle Präsentation und einen virtuellen Rundgang – ist das gar nicht von so zentraler Bedeutung. Es macht aber letztlich einen Unterschied, wer dann in den kommenden Jahren Oberbürgermeisterin oder Oberbürgermeister ist. Denn selbst mit einer erfolgreichen Bewerbung ist der Prozess ja nicht abgeschlossen, sondern die eigentliche Arbeit beginnt erst. Da kommt es dann darauf an, wie sehr sich das Stadtoberhaupt einbringt. Man muss kein Orakel sein – aber wenn der AfD-Kandidat (wonach es nicht aussieht) Oberbürgermeister würde, hätte es einen ganz anderen Zuschnitt, als wenn es jemand aus den anderen Parteien wäre.

Warum?

Weil die AfD sich sehr gewehrt hat, dass sich Chemnitz überhaupt bewirbt.

Wie sieht es denn die Bevölkerung? Hat die andere Sorgen?

Zunächst ist es wie bei allen Großinitiativen – es gibt auch Personen und Gruppen in der Stadt, die kritisieren, sie seien zu wenig mitgenommen worden. Das ist nicht außergewöhnlich und lässt sich auch nicht vermeiden. Aber der Versuch ist dagewesen, Vertreter aus ganz unterschiedlichen Bereichen zusammenzubringen – aus dem Sport, aus Kunst und Kultur, aber auch über verschiedene politische Lager hinweg.

Was ist das Alleinstellungsmerkmal dieser Bewerbung?

Es ist eine relativ bodenständige Bewerbung. Man geht mit den Problemen der Stadt und mit der Polarisierung offen um. Gleichzeitig stülpt man nicht so ein hochkulturelles Konzept darüber wie andere Bewerbungen. Die Chemnitzer Offerte setzt nicht auf internationale Superstars, sondern mehr darauf, die eigene Bevölkerung zu aktivieren. Damit kann sich ein Großteil der Chemnitzer gut anfreunden.

Was würde denn eine erfolgreiche Bewerbung für das Selbstwertgefühl bedeuten?

Ein Stück weit geht es in der Bewerbung ja genau darum, einen gewissen Grundpessimismus und mehr noch die herrschende Apathie, die mitunter den größeren Teil der Bevölkerung ergreift, zu überwinden. Eben, um eine Aufbruchstimmung zu erzeugen. Wenn die Stadt den Titel bekommt, werden viele positiv überrascht sein. Das kann etwas mit den Menschen machen. Ob es sie aus der tiefverwurzelten Haltung herauskatapultiert, den Leipzigern und Dresdnern gehe es immer besser, weiß ich nicht. Aber es wäre ein Faktor, dass sich dort etwas verändert zum Positiven.

Und wenn nicht?

Ich glaube, es können verschiedene Sachen eintreten. Ich habe mit meinen Lehrstuhlteam geforscht und die Leute danach gefragt. Eine Gefahr, die besteht, ist, dass man zu sehr auf die Karte Kulturhauptstadt-Bewerbung setzt. Einer der Befragten hat gesagt, dass sei die einzige Chance, die Chemnitz hat. Das ist viel zu dramatisch. Wer das so wahrnimmt, wird nicht nur unfassbar enttäuscht sein, es kann auch dazu führen, dass er aufgibt. Das ist aber nicht die Mehrheit.

Wie denkt die Mehrheit darüber?

Das Gros der Leute scheint mir der Überzeugung, dass bereits die Bewerbung etwas bringt. Das kann man Chemnitz nicht mehr nehmen. Aber klar, für die Region steht viel Geld und Förderung auf dem Spiel. Wenn die nicht kommt, dann ist es eine vertane Chance.

Von Roland Herold