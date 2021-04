Leipzig

Massenhafte Oster-Ausflüge und dutzende Protestversammlungen gegen die Corona-Maßnahmen: Sachsens Ordnungskräfte bereiten sich auf ein brisantes Wochenende vor. Wie das Innenministerium mitteilte, hat die Polizei dabei besonders bekannte Naherholungsgebiete wie die Sächsische Schweiz und das Erzgebirge im Blick. „Auch über die Osterfeiertage unterstützt die Polizei die Gesundheits- und Ordnungsämter landesweit bei Kontrollen zur Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln“, teilte Ministeriumssprecherin Almut Sichler auf LVZ-Anfrage mit.

Im Gegensatz zu früheren Lockdowns gibt es für die Sachsen diesmal mehr Auslauf: Eine 15-Kilometer-Regelung gilt nicht mehr, sodass Ausflüge, Radtouren und Wanderungen grundsätzlich möglich sind. Menschenansammlungen sollen jedoch unbedingt vermieden werden, heißt es. Wie konsequent und mit welchem Aufgebot die Behörden an überlaufenen Touristenhotspots einschreiten, ist offen. Kontrollen gebe es vor allem an jenen Orten, an denen verstärkter Publikumsverkehr festzustellen oder zu erwarten ist, so Sichler. „Der Kräfteeinsatz wird an die jeweilige Lageentwicklung angepasst.“

Leipziger Polizei holt Verstärkung

Die Leipziger Polizei hat zusätzliche Unterstützungskräfte der Bereitschaftspolizei angefordert, teilte Behördensprecherin Mandy Heimann mit. Über die Feiertage seien verstärkte Kontrollen geplant. Auch der Außendienst des Leipziger Ordnungsamtes ist auf Achse, kontrolliert zudem, ob gewerbliche Einrichtungen trotz Verbotes geöffnet haben. Hier setzt die Behörde nach Angaben der Stadt vor allem zivile Kräfte ein. Besonders das Leipziger Neuseenland sowie Park- und Grünanlagen haben die Streifen im Visier. Dort war es an den zurückliegenden Tagen zu erheblichen Menschenansammlungen gekommen. Erst am Mittwochabend musste die Polizei einschreiten, weil im Stadtteilpark Rabet an der Eisenbahnstraße etwa 700 Personen gegen Corona-Regeln verstießen.

Auf den Einsatz von Drohnen zur Überwachung von Naherholungsgebieten verzichtet Sachsen. In anderen Bundesländern kamen bereits Quadrokopter zum Einsatz, um per Lautsprecher die Bevölkerung in Grünanlagen zu belehren und zu disziplinieren. Auch die Polizeigewerkschaften halten die Mini-Flieger für ein mögliches Instrument, um Ausgangsbeschränkungen zu überwachen. „Aus unserer Sicht ist es zielführender, die Bevölkerung wiederholt dahingehend zu sensibilisieren, dass sich alle Einwohnerinnen und Einwohner an die Regeln halten sollen“, sagte Sichler. Daher sei „der Einsatz von unbemannten Luftfahrtsystemen derzeit nicht vorgesehen“. Die Leipziger Polizei betreibe gar keine Drohnen, stellte Heimann klar. Es seien auch keine angefordert worden. „Ein solcher Einsatz wird derzeit nicht als zweckmäßig erachtet, da damit nur Aufklärung betrieben werden kann, die ebenso durch polizeiliche Präsenz erreicht werden kann“, so die Sprecherin.

Sachsen-Anhalt greift dagegen aus Unterstützung aus der Luft zurück: Die Landespolizei will – wie auch im vergangenen Jahr – an den Osterfeiertagen verstärkt Polizeihubschrauber einzusetzen, wie ein Sprecher des Innenministeriums ankündigte. Damit solle vor allem die Einhaltung der Kontaktreduzierungen beispielsweise bei Osterfeuern kontrolliert werden. Das sei aus der Luft gut zu erkennen.

Vereinzelt Zivilbeamte unterwegs

Grundsätzlich setzt die Polizei in Sachsen auf einen „kommunikativen Ansatz“, sollte bei größeren Menschenansammlungen der Infektionsschutz nicht mehr eingehalten werden. „Gezielte Einzelansprachen, aber auch Durchsagen über Lautsprecher“, skizzierte Sprecherin Heimann das Vorgehen. Vorrangig gehe es um die Durchsetzung der Regeln und nicht um die Ahndung von Verstößen. Aus diesem Grund seien auch nur vereinzelt Zivilbeamte zu Aufklärungszwecken unterwegs. „Das uniformierte Auftreten, die bloße polizeiliche Präsenz ist geeignet, dass sich an geltende Bestimmungen erinnert wird und diese dann auch eingehalten werden“, sagte sie.

Die Polizei wolle bei ihren Corona-Einsätzen die Verhältnismäßigkeit wahren. „Der Großteil der Bevölkerung zeigt Verständnis, schätzt die derzeitige Situation richtig ein und hält sich an die geltenden Bestimmungen“, meinte die Behördensprecherin. „Sollten Störungszustände dennoch nicht beseitigt werden können, kommt aber auch die Ahndung von Verstößen in Betracht.“ Dabei kann Sachsens Polizei auch auf ein neues Ausrüstungstool zurückgreifen. Mit der flächendeckenden Einführung von Bodycams ist es nach Angaben des Innenministeriums möglich, auch bei Corona-Kontrollen entsprechende Aufnahmen als Beweismittel zu nutzen, sofern die Technik schon verfügbar ist und die Voraussetzungen vorliegen.

Dutzende Protestaktionen angezeigt

Auch bei Versammlungen könnte das eine Rolle spielen. „Wir beobachten eine Zunahme spontaner Protestaktionen vor allem im ländlichen Raum aber auch im Stadtgebiet Leipzig“, so Heimann. Auch wenn entsprechende Aufrufe oft in geschlossenen Chatgruppen kursierten, lägen schon vereinzelte Erkenntnisse zu möglichen Aktivitäten für das Osterwochenende vor. „Entsprechende Maßnahmen wurden eingeleitet und die Kräfteplanung angepasst, damit polizeilich bestmöglich reagiert werden kann“, erklärte die Sprecherin.

Sachsenweit waren allein bis Mittwochvormittag 27 Versammlungen und Autokorsos für den Zeitraum von Karfreitag bis Ostermontag angezeigt, informierte das Innenministerium. Da jedoch nicht jede angemeldete Versammlung an die Landesdirektion weitergeleitet werde, sei eine höhere Zahl an Protestaktionen wahrscheinlich.

Von Frank Döring