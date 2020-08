So läuft Sanierung der alten Eilenburger Tschanter-Schule

Eilenburg

Der imposante Klinkerbau in der Halleschen Straße in Eilenburg ist eingerüstet. Aus dem Gebäudeteil, in dem sich die freie evangelische Grundschule Cultus+ befindet, dringen hämmernde Töne nach außen. „Im Westflügel finden gerade Abbrucharbeiten statt“, sagt Architekt Uwe Giersdorf.

Arbeiten haben erst begonnen

An diesem Tag sind die Arbeiter in der Schulaula zugange. Heizkörper werden abgebaut, Putz wird von den Wänden abgebrochen. Sämtliche Klassenzimmer sind nicht nur wegen der Sommerferien verwaist – ihnen fehlt inzwischen der Bodenbelag. Die ehemalige Friedrich-Tschanter-Schule – eine Großbaustelle.

Im Westflügel der Schule Cultus+ werden Wände abgebrochen. Das gesamte ehemalige Tschanter-Gebäude wird saniert. Quelle: Nico Fliegner

Architekt Giersdorf hat im Auftrag der Stadt Eilenburg als Eigentümerin der Immobilie die Pläne für die Sanierung des Gebäudes entworfen und ist nunmehr erster Ansprechpartner. Die Arbeiten stecken noch ganz am Anfang – im Juli fiel der Startschuss, wie er erzählt.

Das plant die Stadt

Was ist geplant? Zunächst wird im Westflügel des Gebäudes gearbeitet, also dort, wo die Schule Cultus+ drin ist. Der Gebäudeteil wird vor allem im Bereich des Brandschutzes ertüchtigt. Neben besagten Abbrucharbeiten wird die Heizung erneuert, die Fenster und Türen kommen raus und neue rein, wobei auch Belange des Denkmalschutzes berücksichtigt werden. Demnach werden Fenster aufgearbeitet und Türen so nachgebaut, dass sie den heutigen Anforderungen entsprechen. Etwa ein Viertel Jahr lang sollen die Arbeiten im Westflügel andauern – der Grundschulbetrieb läuft derweil nach den Ferien im Ostflügel weiter.

Die Klassenräume der Schule Cultus+ sind eine Baustelle und werden komplett erneuert. Quelle: Nico Fliegner

Uwe Giersdorf ist beim Rundgang zufrieden mit dem Baustart. „In der Summe läuft es gut. Wir haben aber auch erst zwei Wochen hinter uns“, sagt der 49-Jährige, während Arbeiter der Jesewitzer Baufirma MPN Pappe schneiden und Flies verlegen, die die Treppen während der Arbeiten schützen sollen. Auch Sicherheitsnetze an den Gerüsten müssten noch angebracht werden, so Ingenieur Achim Röder aus Doberschütz, der die Arbeitssicherheit auf der Baustelle im Fokus hat.

Schule Cultus+ nach Ferien im Ostflügel

Sind die Arbeiten im Westflügel beendet, geht es im Ostflügel weiter und die Schule kann Ende November wieder in ihren Gebäudeteil wechseln. Der Ostflügel ist dann weitaus aufwendiger, denn die Stadt plant hier eine Vollsanierung. In diesem Gebäudeteil wird also alles erneuert. Dort will die Kommune Platz für einen neuen Hort schaffen, der für 180 Kinder ausgelegt ist und den die städtische Grundschule Berg künftig nutzen wird.

Mathias Mohr (links) und Michael Rühlemann von der Baufirma MPN Jesewitz schneiden Pappe als Schutz für die Treppen. Quelle: Nico Fliegner

Für Architekt Giersdorf ist die Gebäudesanierung eines der größeren Projekte. Der Eilenburger hat schon einige städtische Gebäude gebaut oder saniert, unter anderem fällt auch der neue Hort im Stadtteil Ost darunter. „Das Projekt hier ist relativ anspruchsvoll, weil man sozusagen am offenen Herzen arbeitet“, erzählt er. Gerade bei alten Gebäuden könne es Unwägbarkeiten geben. „Ein Neubau läuft meistens schnell durch.“

So viel kostet die Sanierung

Die Stadt rechnet mit Gesamtkosten in Höhe von 3,5 Millionen Euro. Ziel sei es, so die Stadtverwaltung, dass die Sanierung – wozu auch die Reinigung der Klinkerfassade gehört – , und die Umgestaltung zu einem Multifunktionsgebäude bis Ende 2021 abgeschlossen sind. Dann können die Hortkinder das Gebäude nutzen. Und Architekt Giersdorf weiß, dass dann jeder Raum belegt sein wird.

Von Nico Fliegner