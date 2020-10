So lief das Schadebach-Abfischen unter Corona-Auflagen

Lindenhayn

Schon vor Sonnenaufgang versammelten sich am Samstagmorgen zahlreiche langjährige Helfer zum traditionellen Abfischen an den Schadebachteichen. Mit Wathosen und dicken Wollpullovern ausgerüstet, trotzten die erfahrenen Fischereihelfer den kühlen morgendlichen Temperaturen. Bis zur Hüfte tief im schwarz getrübten Wasser versunken, wurde das erste Netz des Tages im Licht der aufgehenden Morgensonne eingeholt.

Absage für Händler

Am Donnerstag erfuhr Geschäftsführer Marcel Reinhardt jedoch, dass das Abfischen nicht wie geplant stattfinden kann, weil Nordsachsen zum Corona-Risikogebiet wurde. Knapp 40 Händlern musste er kurzfristig absagen. Teilweise vorproduzierte Waren bei Bäckerei und Fleischerei landeten dadurch in der Mülltonne, berichtete der Fischereimeister.

Anzeige

Wenige Besucher

Karpfen werden mit einem Kescher aus dem Ablassbecken geholt und auf einer Rutsche sortiert. Quelle: Alexander Prautzsch

An der Stelle, an der im vergangenen Jahr noch tausende Besucher das Abfischen verfolgten, beobachteten in diesem Jahr eher wenige das kleine Spektakel. Mit Abstand und einer Maske reihten sich die Besucher vor den Verkaufsständen für frischen Fisch, Fischbrötchen oder anderen Fischereierzeugnissen. Ein Drahtseilakt für die Reibitzer Fischerei. Denn auf der Veranstaltung liegen zwischen 70 und 75 Prozent des Jahresumsatzes des Traditionsbetriebes. „Wenn diese Veranstaltung vor den Baum läuft, ist das existenzbedrohend,“ erklärte Marcel Reinhardt mit deutlichen Worten.

Wels-Schau entfällt

Geplant war auch einen inzwischen rund 70 Zentimeter großen Albino-Wels als neues Maskottchen in einem Schaubecken zu zeigen. Doch das seltene Exemplar darf nun frühestens im kommenden Jahr von den Besuchern bestaunt werden. Am Sonntagmittag zeigte sich für das gesamte Wochenende ein deutlicher Abriss der Besucherzahlen. Rund ein Fünftel der bisherigen Besucherzahl, schätzte Marcel Reinhardt, kamen am Samstag. Am Sonntag kamen noch einmal deutlich weniger Besucher, so der Reibitzer Fischereimeister.

Munition gefunden

Hinzu kam: Beim Abfischen wurde Munition gefunden. Wie die Polizei bestätigte, fanden die Fischer am Samstag gegen Mittag Patronengürtel. Es ging jedoch keine Gefahr von dem Waffenmaterial aus, sodass die Veranstaltung ohne Probleme weitergehen konnte. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst holte den Fund ab und entsorgte ihn.

Von Alexander Prautzsch