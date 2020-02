So lief der Bad-Stadtrat in Delitzsch

Delitzsch

Die Sportbadpläne in der Sachsenstraße sind seit Donnerstagabend beerdigt. Mit Zwei-Drittel-Mehrheit ging der Antrag auf Neuausrichtung der Bäderlandschaft durch. Der Gegenantrag scheiterte. Ein Änderungsantrag der AfD, der grundsätzlich den ersten Antrag unterstützte, fand nicht ausreichend Zustimmung. Die Debatte war lang, hitzig und teils von Polemik geprägt.

Die 50-Meter-Bahnen im Freibad sollen als Alleinstellungsmerkmal erhalten bleiben. Quelle: Wolfgang Sens

So hatten SPD und Linke sowie Thilo Wolff ( CDU) per Geschäftsordnungsantrag versucht, das Thema in die Ausschüsse zu verweisen. Dass sie damit scheiterten, führte zu ihrem stehenden Protest und wieder langen Diskussion.

Sportbad in der Sachsenstraße ist Geschichte Im Oktober 2017 kommt die Idee „Errichtung einer touristischen Freizeiteinrichtung mit multifunktionalem Charakter, einschließlich eines Sportbades mit Außenbecken“ am Standort Sachsenstraße in den Stadtrat. Im November 2018 fasst der Stadtrat den Beschluss zu den Vorplanungen und deckelt die Investitionskosten bei 16 Millionen Euro und den Zuschussbedarf für die ersten beiden Jahre bei 600 000 Euro. Im Dezember 2019 steht fest, ein Komplettbad ist für 16 Millionen Euro nicht zu haben und auch der Zuschussbedarf würde überschritten. Im Januar 2020 wird ein Antrag zur Neuausrichtung der Bäderlandschaft eingereicht, der den Stopp der Pläne in der Sachsenstraße bedeutet. Wenig später gibt es einen Gegenantrag, der daran festhält. Im Februar 2020 entscheidet der Stadtrat, dass die Planungen in der Sachsenstraße gestoppt werden und der Standort Elberitzmühle geprüft wird.

Rüdiger Kleinke ( SPD) brachte im Laufe des Abends einen Antrag nach dem anderen ein. Die Mehrheit der Stadträte aber stimmte jeweils dagegen. So ging schließlich der Antrag auf Neuausrichtung durch. Das heißt: Es wird nicht weiter ein Sportbad in der Sachsenstraße geplant, stattdessen soll es den Ausbau des Standorts an der Elberitzstraße mit Errichtung einer Halle geben.

Haushalt nicht gefährden

Diesen Antrag hatten CDU, Freie Wähler, BI Menschenskinder und Grüne gestellt, die AfD folgte dem Vorschlag schließlich. Auch der Oberbürgermeister sprach sich gegen die Errichtung des Bades in der Sachsenstraße aus: Man könne nicht riskieren, dass Delitzsch in die Haushaltskonsolidierung gerate, so Manfred Wilde (parteilos) und man müsse sich daran orientieren, was sich Delitzsch leisten kann und was nicht – das Projekt Sachsenstraße eben nicht. Hintergrund ist, dass die Betriebskosten aus dem Ruder gelaufen wären.

Großer Verlierer des Abends scheint Rüdiger Kleinke ( SPD) zu sein, der vor wenigen Wochen eine Bürgerinitiative Pro Sportbad mitbegründet hatte. Die hatte in den letzten Wochen Unterschriften im Rahmen einer Petition gesammelt, Flyer verteilt und Livestreams im Internet angeboten. Delitzsch bekomme nun die schlechteste Lösung, erklärte er. Der Politiker kämpfte mit allen Mitteln. Andererseits musste sich der SPD-Mann immer wieder den Vorwurf gefallen lassen, ein Schauspiel abzuziehen.

Dirk Koltermann (links BI Menschenskinder), Uwe Bernhardt (Freie Wähler), Mathias Plath (CDU), Angelika Stoye (CDU) und Jörg Bornack (Grüne) unterschrieben Ende Januar den gemeinsamen Antrag zur Neuausrichtung. Quelle: Wolfgang Sens

„Wir sollten nicht vor lauter Euphorie ein Investitionsgrab schaffen“, so CDU-Chef Mathias Plath in einem kurzen Statement über das Sportbad. „Wir müssen auch die Finanzierbarkeit für die nächste Generation im Blick behalten, unser Antrag ist zukunftsweisend und nachhaltig“, betonte Uwe Bernhardt im Namen von Freien Wählern und BI Menschenskinder. „Es steht viel auf dem Spiel, die Entscheidung ist prägend für den künftigen finanziellen Spielraum der Stadt“, stellte Jörg Ackermann ( AfD) klar.

Vertreter beider Bürgerinitiativen (BI), der Schwimmen in Delitzsch (SiD) mit Handtüchern und der Pro Sportbad-BI mit blauen Westen, waren in der Stadtratssitzung erschienen. Es fielen teils auch Buhrufe, es wurde aber auch für Redebeiträge der Politiker im Gremium applaudiert.

Die Stadtratssitzung wurde von Demos der Bürger begleitet. Sowohl die Mitglieder der BI Pro Sportbad als auch die der Bürgerinitiative Schwimmen in Delitzsch (SiD) waren zahlreich in der Sitzung erschienen. Zudem folgten etliche weitere Interessierte der Sitzung. Die SiD begrüßt den Entscheid, sieht nun aber große Aufgaben vor sich, um die Interessen der Bürger bei der Neuausrichtung durchzusetzen und ist gesprächsbereit.

Das nächste SiD-Treffen findet am Dienstag um 19.30 Uhr in der Pfarrscheune Schenkenberg statt.

Von Christine Jacob