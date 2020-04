„So setzen Sie den Mundschutz richtig auf“

Leipzig

Ein Nase-Mund-Schutz ist eigentlich nur zum Einmalgebrauch gedacht, wird er wiederverwendet, muss er nach jedem Tragen gründlich desinfiziert werden, sagt Dr. Dietmar Beier, Chemnitzer Hygienearzt und Chef der Sächsischen Impfkommission. Er erklärt zudem, worauf beim Auf- und Absetzen der Masken zu achten ist.

Halten Sie als Hygienearzt und Infektiologe die Maskenpflicht in Sachsen fürs Einkaufen und Straßenbahnfahren für sinnvoll?

Ja. Wir reden ja hier von den normalen OP-Masken, wie sie der Chirurg im OP-Saal trägt, und die es jetzt zum Teil wieder zu kaufen gibt, wenn auch zu überteuerten Preisen. Diese schützen in erster Linie nicht den Träger selbst vor Tröpfcheninfektion. Aber wenn auch der Mensch gegenüber diesen Mund-Nase-Schutz trägt, sind beide geschützt. Daher ist das sinnvoll. Den Eigenschutz bieten nur die FFP2- und FFP3-Masken.

Aber die bekommt der normale Bürger ja nicht.

Ich habe auch schon Leute beim Einkaufen damit gesehen. Wer diese hat, kann die tragen. Aber eigentlich sind diese speziellen Masken wirklich für hochgefährdetes medizinisches Personal gedacht – in Arztpraxen und Kliniken.

Nun sind ja Masken knapp. Das heißt, sie müssen wiederverwendet werden. Was hilft, die Waschmaschine, der Backofen oder das Bügeleisen?

Also jeder Nase-Mund-Schutz ist nur für die Einmalverwendung gedacht. Dann sollte er entsorgt werden. Aber da wir Mangel haben und das Teil meist erneut verwenden wollen, muss der Mundschutz nach jedem Tragen desinfiziert werden. Ihn also einfach wegzuräumen und am nächsten Tag ungereinigt wieder umzubinden, bringt nichts. Da bleiben alle Bakterien und Viren schön kleben. Der Mundschutz ist also mindestens bei 60 Grad mit Waschmittel zu waschen, oder bei 90 Grad, dann zu trocken und mit dem Bügeleisen, Einstellung auf Baumwolle, zu bügeln.

Hält der OP-Mundschutz die hohe Waschtemperatur aus?

Ja, wenn er aus der Apotheke und kein billiges Imitat von sonst woher ist, dann schon.

Desinfizieren im Backofen geht auch

Und für den Backofen werden 60 bis 80 Grad und 30 Minuten empfohlen. Kann der Mundschutz so auch rein „gebacken“ werden?

Ja, das ist auch möglich. Bei dieser Temperatur und Dauer trocknet er, und die Keime verschwinden. Ich würde noch zusätzliches Bügeln empfehlen.

Und wie ist das mit Tüchern und Schals vor Mund und Nase?

Das ist zwar nur ein geringer Schutz, aber besser als gar nichts. Aber dann sollten bitte Stoffe verwendet werden, die etwas bringen, am besten ein fester Baumwollstoff. Wenn ein Wollschal oder ein Wolltuch genommen wird, vielleicht noch mit großen Maschen, dann ist dann völlig sinnlos. Der Wollschal saugt die eigene Atemluft auf und wird im Nu feucht. Dann schwimmen die eigenen Keime schön vorm Gesicht herum und schwirren in die Luft, da wird niemand mehr geschützt. Da ist der Effekt nach kurzer Zeit hin.

Und die Tücher, die Frauen gern als Schmuck um den Hals tragen, wie geeignet sind diese?

Die sind meist relativ dicht gewebt. Für einen kurzen Einkauf oder 10 Minuten Busfahrt gehen diese Tücher aus Seide oder Kunstfasern auch.

Was bringen Masken aus Kaffeefiltern und Papiertaschentüchern?

Not macht ja erfinderisch. Aber wirklich sinnvoll ist das nicht. Da halte ich ein Schaltuch, das nicht aus Wolle ist und sich nicht vollsaugt, für die bessere Lösung. Aber auch jeder Schal, jedes Tuch muss nach Gebrauch gewaschen und möglichst auch gebügelt werden.

Masken für Kita-Kinder nicht zu empfehlen- Erstickungsgefahr

Was halten Sie von Masken für Kinder?

Masken für Kita-Kinder kann ich nicht empfehlen. Da besteht eine Erstickungsgefahr. Die Kinder machen ja Unsinn damit. Man soll die Masken nicht von außen anfassen, wenn sie kontaminiert sind. Aber kleine Kinder fassen sich ins Gesicht, verschmieren alles. Frühestens ab 4. Klasse sind Nase-Mund-Schutze sinnvoll.

Maske mit sauberen Händen aufsetzen

Wie setzt man die Maske richtig auf? Wie vermeidet man das Beschlagen der Brille?

Also ganz falsch ist es, wenn man schon den Einkaufswagengriff angefasst hat und dann, weil es einem zu spät einfällt, schnell noch die Maske aufsetzt, ohne noch Mal die Hände zu säubern. Als erstes gilt: Händewaschen und die Maske nur mit sauberen Händen anfassen. Dann bitte bei der Maske oben und unten unterscheiden. Die OP-Maske hat oben einen Nasenbügel, der gehört also auch oben hin. Zunächst wird die Maske über das Kinn gezogen und dann nach oben gesetzt und über die Nase geführt, also über die Nasenwurzel bis unterhalb der Augen. Wichtig: Die Brille vorher absetzen! Danach werden die Bänder oder Gummis über die Ohren gezogen. Dann kann man die Maske ausrichten, damit sie so gut wie möglich anliegt. Erst dann wird die Brille aufgesetzt. Und wenn die Maske an der Nase gut anliegt, läuft auch die Brille nicht an.

Und wie setzt man die Maske hygienegerecht wieder ab?

Zuerst die Brille absetzen und die Maske vorn nicht anfassen, nur an den Bändern. Und danach die Hände waschen oder desinfizieren – und auch den Nase-Mundschutz.

„Beim Desinfizieren mit Wodka geht vor allem die Leber kaputt“

Was ist aus Ihrer Sicht der Mindeststandard fürs Händewaschen an den Schulen?

Genügend Flüssigseife und Einmalhandtücher. Wenn dort nur ein Stoffhandtuch für alle hängt, ist das indiskutabel. Und die Abstandsregeln müssen eingehalten werden.

Alkohol soll auch desinfizieren. Spaßvögel raten daher zum regelmäßigen Mundspülen mit Wodka. Bringt das was oder gehen dann Viren und Leber gleichzeitig kaputt?

Wahrscheinlich geht, wenn die Pandemie noch eine Weile andauert, vor allem die Leber kaputt. Die Viren nur, wenn die Alkoholkonzentration hoch genug ist. 50 Prozent reichen da nicht aus.

Interview: Anita Kecke

