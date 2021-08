Dresden

Was ist heute Luxus beim Wohnen? Architektin Konstanze Pohl hat da eine klare Meinung. Sie setzt auf Minimalismus, auf klare Strukturen mit viel Glas, ausgesuchten Materialien und immer auch auf einen direkten Bezug zur Natur. Derzeit verwirklicht sie mit ihrem Unternehmen „pohl.projects gmbh“ ein Einfamilienhaus im Park an der Bautzner Straße 110.

In einigen Wochen könnte es vermietet werden. Wir durften uns schon einmal umsehen. Nachdem sich die unspektakuläre Eingangstür aus Metall geöffnet hat, gelangt der Besucher in ein sehr großes lichtdurchflutetes Zimmer mit edlem Parkett. Davor befinden sich eine Garderobe, eine Toilette und ein Wirtschaftsraum, alles sehr zurückhaltend.

Den Wohnraum begrenzen große Glaswände an zwei Seiten mit Terrassen davor. Zu Füßen fließt die Elbe, auf der hin und wieder Dampfer vorbeifahren. Richtung Westen lugt die Frauenkirche im Hintergrund hervor. Das Haus liegt am Südhang in einem Park mit alten schönen Bäumen, Rosenstöcken und Weinreben. Da lässt sich der Sommer genießen. Und sollte es doch mal zu kühl werden, gibt es einen runden Kamin, der schwebend von der Decke hängt. Später wird in den Raum noch eine großzügige Küche mit einem Tresen davor eingebaut.

Transparenz durch große Glasfronten

Eine Treppe führt in das Untergeschoss. Auch dort wird durch große Glasfronten Transparenz erzielt. Mit Schiebejalousien lassen sich die Räume jedoch auch verdunkeln. Vielleicht richten dort die künftigen Mieter ein Arbeits- und ein Kinderzimmer ein? Für das Schlafzimmer eignet sich der Raum hinter dem Bad. Vor einer Marmorwand mit dezenter Hintergrundbeleuchtung steht eine ovale Badewanne auf schwarzmarmorierten Fliesen im Ultragroßformat. Mit edlen Armaturen sind auch die beiden Waschbecken und die Erlebnisdusche ausgestattet. Die Toilette befindet sich in einem getrennten Raum.

170 Quadratmeter Wohnfläche und zwei Außenterrassen

Das Haus hat rund 170 Quadratmeter Wohnfläche, hinzukommen an zwei Seiten Außenterrassen. „Wir behalten es im eigenen Bestand und wollen das Haus vermieten“, sagt Konstanze Pohl. Wer denkt, sie kann nur modern, der irrt sich. Oberhalb jenes Traumhauses befindet sich die Villa Elysium. Mit ihr hat das Abenteuer an der Bautzner Straße 110 begonnen.

Neun Eigentumswohnungen in der Villa

Das Kleinod am Elbhang war um 1845, also noch vor dem Bau der drei Elbschlösser, als herrschaftliches Ausflugslokal mit Blick auf das historische Dresden errichtet worden. Einige Jahre später erhielt die Villa ihr heutiges Aussehen mit dem rückwärtigen Turmanbau. „Wir haben die Villa zwischen 2007 und 2009 saniert und darin neun Eigentumswohnungen geschaffen“, sagt Konstanze Pohl. Nicht nur der Prachtbau, sondern auch die Parkanlage mit Terrassierung, Treppen, Grotte und Resten einer Brücke sowie Einfriedungsmauern ist denkmalgeschützt. Mit viel Liebe zum Detail haben Konstanze Pohl und ihr Team die rund 10 000 Quadratmeter große Anlage aus dem Dornröschenschlaf vergangener Jahrzehnte erweckt. Die Villa soll zu DDR-Zeiten von der Staatssicherheit genutzt worden sein. Blickt man von der Villa auf den Neubau, sieht man ein begrüntes Flachdach.

Parkplätze auf dem Dach der Häuser

Neben dem historischen Gebäude baute „pohl.projects gmbh“ 2014/15 auf einem Plateau in der Parkanlage drei Einfamilienhäuser mit jeweils etwa 160 Quadratmetern Wohnfläche auf zwei Ebenen. Bei diesem Entwurf haben sie mit Siegbert Langner von Hatzfeldt zusammengearbeitet, der bereits in den 1990er Jahren sein eigenes Wohnhaus in dieser zurückhaltenden Form am Elbhang errichtet hatte. Auch für die Einfamilienhäuser wählten sie transparente Fassaden, die sich in die Hanglage und die grüne Umgebung einfügen. Die Parkplätze befinden sich auf dem Dach. Hinter der Einfahrt zu dem Villengelände ist noch Platz für ein weiteres Vorhaben. Aber das sei noch nicht so weit.

Konstanze Pohl sagt: „Wir kombinieren gern Historisches mit Modernem.“ Das hat sie auch an der Georgenstraße 4 unter Beweis gestellt. Dort wurde ein historisches Gebäude saniert und daneben ein modernes Wohnhaus errichtet. 2020 zogen dort die Eigentümer in die Wohnungen ein.

Zurück zur Villa Elysium: Schaut man von unten in der Parkanlage hinauf, so hat man das Gefühl, dass sich ein weiteres, ebenfalls mit viel Glas ausgestattetes Gebäude über den Einfamilienhäusern erhebt. Dabei handelt es sich um das Camillo-Carré, ein Gebäudekomplex mit 14 Wohnungen auf einer 2500 Quadratmeter großen Fläche an der anderen Seite der Bautzner Straße, ebenfalls aus dem Hause Pohl.

Konstanze Pohl hat an der TU Dresden Architektur studiert und eine Zusatzausbildung an der Universität Karlsruhe absolviert. Nach Studienende gründete sie 1995 ihr Architekturbüro, das für zahlreiche Bauherren arbeitet. Doch warum nicht die eigenen Entwürfe selbst verwirklichen? So gibt es seit 2012 neben dem Büro „pohl + pohl architekten“ auch die „pohl.projects gmbh“. Etwa zwölf Bauvorhaben hat sie bisher verwirklicht. Neben den genannten gehören dazu auch die Lenné-Terrassen gegenüber vom Großen Garten sowie Neubauten in Radebeul und Pirna.

Von Bettina Klemm