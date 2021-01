Dresden

Am Montag öffnen in Sachsen viele Schulen wieder für Präsenzunterricht. Die geplanten Lockerungen im Corona-Lockdown sind umstritten, zumal nur einen Tag später Bund und Länder zusammenkommen werden, um voraussichtlich weitere Verschärfungen zu beschließen. An den Plänen, einem Teil der sächsischen Schülerinnen und Schüler wieder Unterricht in den Bildungseinrichtungen zu ermöglichen, ändere dies aber nichts, hieß es am Freitag aus dem Kultusministerium. Wie läuft der Unterricht ab, wie werden die Jugendlichen vor Infektionen geschützt? Im Folgenden werden ein Fragen zum Schulstart beantwortet.

Wer geht ab Montag wieder zur Schule?

Die Wiedereröffnung betrifft vorerst nur jeweils die Abschlussjahrgänge in den weiterführenden Einrichtungen. Dazu gehören laut Kultusministerium landesweit etwa 50.800 Schülerinnen und Schüler. Konkret sind alle Jugendlichen in den 11. und 12. Klassen der Gymnasien und Abendgymnasien, in den 12. und 13. Klassen der Beruflichen Gymnasien, in den 12. Klassen der Fachoberschulen sowie je nach angestrebtem Schulabschluss die finalen Jahrgänge in den Oberschulen gemeint. Berufsschulen bleiben dagegen noch geschlossen, weil die Schülerzahl dort für eine Aufteilung in Gruppen zu groß sei.

Was ist mit den anderen Kindern?

Die bleiben auch weiterhin noch zu Hause und sollen in der sogenannten häuslichen Lernzeit ihre zumeist digital gestellten Aufgaben erledigen. Nach bisherigem Stand der Planungen des Kultusministeriums geht es dann aber nach den Winterferien (1. bis 7. Februar) für alle Kinder und Jugendlichen wieder mit Präsenzunterricht weiter. Angesichts der Verlautbarungen vor Treffen von Kanzlerin Angela Merkel ( CDU) mit den Länderchefs am Dienstag muss aber eher mit einer Verlängerung des Lockdowns und anhaltenden Schulschließungen gerechnet werden.

Wie wird ab Montag unterrichtet?

In welcher Form der Präsenzunterricht konkret erfolgt, teilen die Schulleiterinnen und Schulleiter gesondert auf den Webseiten der Einrichtungen, über das digitale Schulsystem Lernsax oder per E-Mail mit. Klar ist: Die Klassen und Kurse werden in kleinere Gruppen eingeteilt, um Infektionswege zu reduzieren. Neben dem Unterricht in der Schulen wird es im Wechselmodell auch weiterhin digitale Lerninhalte für zu Hause geben.

Wie soll der Infektionsschutz gewährleistet werden?

Auf dem Weg zur Schule, auf dem Schulhof und in den Schulgebäuden selbst herrscht überall dort Maskenpflicht, wo sich Kontakte nicht verhindern lassen. Laut Ministerium ist das auch im Unterrichtsraum der Fall, falls Mindestabstände nicht eingehalten werden. Zudem sollen die Jugendlichen sich regelmäßig die Hände waschen, werden Flächen desinfiziert und Räume gelüftet. Nicht zuletzt plant das Kultusministerium flächendeckend Anlaufstationen, an denen sich Lehrer und Schüler auf eine Corona-Infektion testen lassen können. Bei einem positivem Ergebnis oder bei typischen Covid-19-Anzeichen ist der Weg zur Schule generell untersagt.

Wie laufen die Tests ab?

Die Antigen-Schnelltests sind ein freiwilliges Angebot und werden am Montag und Dienstag von Mitarbeitern des Deutschen Roten Kreuzes ( DRK) in etwa 100 ausgesuchten Schulen durchgeführt – allein in Leipzig sind es 14 solche Stationen. Schüler anderer Einrichtungen werden von ihren Lehrern zu diesen Testzentren gebracht, heißt es. Aufgrund der Vorgabe, Masken zu tragen, sei das Infektionsrisiko gering, so die Einschätzung des Ministeriums. Laut der Landesbehörde drohen bei Nichtteilnahme am Test keine Sanktionen. „Gleichwohl wäre eine rege Beteiligung zum eigenen Schutz und dem Schutz der Anderen wünschenswert.“ Wer sich testen lassen möchte, braucht zwingend eine unterschriebene Einwilligungserklärung der Eltern, ohne diese keine Überprüfung durchgeführt wird. In den vorgezogenen Winterferien sollen dann auch alle anderen Schülerinnen und Schüler ab der 7. Klasse das Angebot wahrnehmen können.

Wie ist die Situation in den anderen Bundesländern?

Zum Teil sehr unterschiedlich. In Bayern, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Hamburg und Brandenburg ist der Unterricht in Schulen vorerst bis Ende Januar generell ausgesetzt – auch für Abschlussklassen. Berlin wollte seine angehenden Absolventen eigentlich am Montag wieder Präsenzzeiten ermöglichen, hat den Start nun aber angesichts der immer noch hohen Infektionszahlen in der Stadt noch einmal verschoben. In Hessen, Thüringen und Sachsen-Anhalt ist dagegen bereits seit dem 11. Januar in Abschlussklassen auch wieder Unterricht in Einrichtungen möglich.

Von Matthias Puppe