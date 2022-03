Leipzig

Der Angriff auf die Ukraine hat vorerst keine Auswirkungen auf den Russisch-Unterricht in Sachsen. Das teilte das Kultusministerium auf LVZ-Anfrage mit. Wie in der Vergangenheit auch werde jetzt an etwa 265 Oberschulen, Gymnasien und privaten Bildungseinrichtungen wieder Russisch als zweite oder dritte Fremdsprache für das kommende Schuljahr angeboten. Auch bleibe es bei dem bislang üblichen Los-Verfahren, wenn Fremdsprachen-Klassen mit Kindern und Jugendlichen aufgefüllt werden müssen, die lieber eine andere Fremdsprache erlernen würden.

Im vergangenen Schuljahr zählten die Russisch-Klassen im Freistaat rund 19 400 Schülerinnen und Schüler. Bei einer Russisch-Olympiade im Herbst ließ sich Kultusminister Christian Piwarz (CDU) mit den Worten zitieren: „Wir müssen Russland besser verstehen. Für einen Austausch und Dialog ist die Sprache wichtig. Unsere Schülerinnen und Schüler sind dabei wichtige Brückenbauer und Botschafter für ein besseres Miteinander.“

Knapp 2000 Lehrkräfte mit Russisch-Befähigung

Vor dem Krieg gegen die Ukraine machte das Ministerium keinen Hehl daraus, dass auch ganz praktische Erwägungen eine Rolle für die starke Verbreitung des Russisch-Unterrichts im Freistaat spielten. „Die Bedeutung der russischen Sprache besteht nach wie vor. Entsprechend ausgebildete Menschen benötigt Sachsen schon deshalb dringend, weil Russland nach China der zweitgrößte Handelspartner Sachsens ist“, erklärte das Ministerium im vergangenen Oktober gegenüber der LVZ. Aktuell verfügten 1984 Lehrkräfte in Sachsen über eine Unterrichtsbefähigung für das Fach Russisch, für Französisch seien es 873 Lehrkräfte, für Spanisch 292. Erste Fremdsprache an allen Schulen ist indes Englisch.

Meist entscheiden sich die Kinder in der Mitte der fünften Klasse, welche zweite Fremdsprache sie ab der 6. Klasse belegen wollen. In grenznahen Regionen wird dabei häufiger Polnisch oder Tschechisch angeboten. Kann ein Wunsch wegen zu vielen Interessenten nicht erfüllt werden, muss ausgelost werden, welche Fremdsprache das Kind stattdessen lernt. Dies führt beispielsweise dazu, dass Kinder in einer Russisch-Klasse landen, obwohl sie als Wunsch Spanisch angemeldet hatten.

Piwarz hatte Ende letzter Woche (also noch vor dem Start des zweiten Schulhalbjahres) die sächsischen Pädagoginnen und Pädagogen aufgerufen, den Ukraine-Konflikt im Unterricht zu besprechen. „Die Lehrpläne nicht nur der gesellschaftswissenschaftlichen Fächer bieten dafür ausreichend Anknüpfungspunkte“, sagte er.

Fachunterricht durch ukrainische Muttersprachler

Für Flüchtlingskinder aus der Ukraine, deren Eltern so schnell wie möglich wieder zurück in ihr Heimatland wollen, soll in Sachsen zeitnah ein Fachunterricht durch Muttersprachler angeboten werden, erklärte das Ministerium inzwischen. „Dafür schaffen wir derzeit die Voraussetzungen.“ Wenn ukrainische Familien länger in Sachsen bleiben wollen, würden ihre Kinder in das etablierte DAZ-System (Deutsch als Fremdsprache) an den Schulen aufgenommen. Genug Plätze dafür seien vorhanden.

Noch warte die Kultusbehörde allerdings auf Informationen vom Innenministerium, wann die Flüchtlingsfamilien aus den Erstaufnahmeeinrichtungen in die Regionen verteilt werden. „Erst dann kann man über die notwendige Beschulung oder Aufnahme in Kitas sprechen“, so eine Referentin.

Russisch und Ukrainisch gehören zu den ostslawischen Sprachen. Sie sind miteinander verwandt und ähnlich, aber keineswegs deckungsgleich. Zum Beispiel finden sich in der ukrainischen Sprache viel mehr Gemeinsamkeiten mit dem polnischen Wortschatz, die es so im Russischen nicht gibt.

