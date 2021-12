Dresden

Seit gut zwei Wochen können in Sachsen Kinder zwischen fünf und elf Jahren gegen das Coronavirus geimpft werden. Dabei zeigt sich im Freistaat analog zu den Erwachsenen auch in diesen Altersgruppen ein bislang geringeres Interesse als bundesweit.

Laut täglichem Impfmonitor des Robert Koch-Instituts wurden im Freistaat bis zum Wochenstart 4229 solcher Immunisierungen von Fünf- bis Elfjährigen durchgeführt. Das sind etwa 1,6 Prozent der sächsischen Mädchen und Jungen in diesen Altersgruppen – und somit der niedrigste Wert in der Republik.

Bundesweit liegt die Impfquote bei den Fünf- bis Elfjährigen inzwischen bei 5,6 Prozent. In Berlin wurde in diesen Altersgruppen bis zum Montag schon etwa jedes zehnte Kind (23.000) gegen Corona geimpft – die besten Quote in der Deutschland.

Auch in anderen ostdeutschen Bundesländern scheint das Interesse an Kinderimpfungen größer zu sein als zwischen Görlitz und Plauen. Mit jeweils 4700 Immunisierungen wurden in geringer besiedelten Nachbarbundesländern bis zum Montag zwar ähnlich viele wie in Sachsen durchgeführt – die Quoten in Thüringen (3,6 Prozent) und Brandenburg (2,9 Prozent) liegen jedoch höher als im Freistaat. In Sachsen-Anhalt war die Quote mit 1,8 Prozent (bei 2400 Kinderimpfungen) dagegen noch ähnlich gering in Sachsen.

Jede zweite Kinderimpfung in der Stadt Leipzig

Regional gesehen gibt es in dieser Kategorie einen deutlichen Unterschied zwischen den urbanen und ländlichen Kreisen des Freistaates. In der Metropole Leipzig wurden bisher insgesamt 2117 Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren geimpft – und somit fast die Hälfte aller durchgeführten Immunisierungen. Dahinter folgen Dresden (851 Kinderimpfungen) und Chemnitz (351). Das sachsenweit geringste Interesse am Corona-Impfschutz für Kinder zeigte sich bisher in Görlitz (49) und Bautzen (50).

In Freistaat hatte die landeseigene Impfkommission (Siko) bereits Anfang Dezember – und somit vor der Ständigen Impfkommission des Bundes (Stiko) – eine Empfehlung ausgesprochen, auch Kinder zwischen fünf und elf Jahren gegen Corona schützen zu lassen, so sie über Vorerkrankungen verfügen. Allen Anderen in diesen Altersgruppen sollte der Schutz darüber hinaus auch nicht verwehrt werden, so es Eltern und Kinder wünschen, hieß es.

