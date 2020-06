Am Sonntag ist der bundesweite „Aktionstag Apotheke“. Etwa 19.000 solcher Geschäfte, in denen sich Bürger mit Medizinprodukten versorgen können, gibt es in der Bundesrepublik. Das Statistische Landesamt liefert passend dazu Daten, wie die Lage in Sachsen regional aussieht.