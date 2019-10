Das neue Semester beginnt: So viele Studenten wollen nach Sachsen

Sachsen

Der Seminarplan ist gesetzt, die erste Orientierungslosigkeit auf dem Campus überwunden – nach der Einführungswoche an Sachsens Universitäten und Hochschulen kann es am Montag losgehen. Die große Mehrheit derer, die in den nächsten Jahren im Freistaat lernen und leben wollen, startet frisch ins Studium. Sie bevölkern zu großen Teilen die Hörsäle der Uni Leipzig, der TU Dresden und der großen Hochschulen der Messestadt.

Uni Leipzig : Psychologie und Lehramt am beliebtesten

Knapp über 40.000 Bewerbungen gingen an der Universität Leipzig ein. Wie viele davon endgültig immatrikuliert werden, gibt die Uni Mitte der Woche bekannt. Im vergangenen Wintersemester 2018/2019 starteten etwa 7.000 Studenten ihr Studium an der Alma Mater, die derzeit 30.226 Studierende beherbergt.

An der Universität Leipzig studieren aktuell 30.226 Menschen an 14 Fakultäten. Quelle: Christian Modla

Am stärksten nachgefragt in diesem Jahr waren der Bachelor und Master in Psychologie sowie die vielen Lehramtsfächer. Einfacher, einen Studienplatz zu ergattern, wurde es in diesem Jahr gleich dreifach: Für die Bereiche Archäologie und Geschichte des Alten Europas, Arabistik und Islamwissenschaft sowie Religionswissenschaft wurden die Zulassungsbeschränkungen aufgehoben.

TU Dresden : Etwas weniger als die die Hälfte der Erstis sind Sachsen

Die Technische Universität Dresden begrüßt dieses Jahr etwas mehr als 8.000 Studierende – das sind etwa ein Viertel der 31.421 Bewerber. Absolute Zahlen gibt es auch hier erst am 1. November. 1.715 Erstsemester und damit immerhin mehr als ein Fünftel kommen aus dem Ausland. Von den 6.297 deutschen Studienstartern sind 3.497 direkt aus dem Freistaat.

Unter den NC-Studienfächern besonders hoch im Kurs: Psychologie, Medizin, Internationale Beziehungen, Molekulare Biologie und Biotechnologie, Medienforschung, Sozialpädagogik, Architektur, Landschaftsarchitektur, Lehramt an Grundschulen und Wirtschaftswissenschaften. Gleiches gilt für die freien Studiengänge Bauingenieurwesen, Maschinenbau, Physik, Elektrotechnik und Hydro Science and Engineering.

Etwas weniger als die die Hälfte der Erstis an der Technischen Universität Dresden kommen aus Sachsen. Quelle: E-Mail-LVD

Drei neue Studiengänge für das Wintersemester an der TU Dresden

Am letzten Bewerbertag gab es an der TU 50 Kurzentschlossene, die sich durch die Online-Maske klickten. Neu in diesem Semester: Wirtschaftsmathematik im Bachelor sowie Biochemistry und Elektrische Verkehrssysteme im Master. Für die Lebensmittel-, Ernährungs- und Hauswirtschaftswissenschaften, die Sozialpädagogik und das Fach Tropical Foresty wurde der Numerus Clausus (NC) aufgehoben, für den englischsprachigen Master in Biochemie ein neuer gesetzt.

283 neue Gesichter für die HMT Leipzig

An der Hochschule für Musik und Theater ( HMT) in Leipzig gingen 3.036 Bewerbungen ein, davon wurden 284 Studienbewerber final immatrikuliert. In Summe zählt die HMT für das kommende Halbjahr so 1.324 Studenten. Davon sind 739 Frauen und 585 Männer. Die Hochschule in der Grassistraße bietet zwölf Fachrichtungen an – von Kirchenmusik bis Harfe.

HTWK Leipzig : Einschreibung noch bis 15. Oktober möglich

International Management, Betriebswirtschaft und Bauingenieurwesen stehen in der Hitliste der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur (HTWK) ganz oben. 10.031 Bewerbungen gab es in diesem Semester. Eingeschrieben haben sich bis zum 9. Oktober 1.809 künftige Studenten. Für Last-Minute-Interessenten stehen die zulassungsfreien Angebote Telekommunikationsinformatik und Informations- und Kommunikationstechnik noch bis zum 15. Oktober offen.

Für Telekommunikationsinformatik und Informations- und Kommunikationstechnik kann man sich an der HTWK noch bis zum 15. Oktober bewerben. Quelle: Volkmar Heinz

Die Hochschule für Grafik und Buchkunst (HGB) erreichten für das Wintersemester 2019/2020 rund 900 Bewerbungen. 140 Bewerber wurden immatrikuliert.

Von Lisa Schliep