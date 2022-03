So will sich Bundespräsident Steinmeier am Wochenende in Altenburg unters Volk mischen

Altenburg

Das hat Altenburg so noch nicht erlebt: Der Bundespräsident erweist der alten Residenzstadt besondere Ehre, verlegt für ein ganzes Wochenende seinen Amtssitz hierher, nächtigt am Großen Teich, wo einst Herzog Friedrich II. samt Gefolge auf Vergnügungs-Schifffahrten zur Insel schipperte. Frank-Walter Steinmeier kommt nicht nur zu einer Stippvisite – er wird vom kommenden Freitagabend an bis zum Sonntag seine Amtsgeschäfte von Altenburg aus führen.

Auf barocken Tamtam wird Steinmeier allerdings verzichten. Die Suite im Parkhotel ersetzt die herzoglichen Gemächer auf dem Schloss. Und noch etwas anderes unterscheidet den präsidialen Besuch vom Lustwandeln der alten Herzöge: Steinmeier ist auf persönliche Gespräche aus, will sich unters Volk mischen. So liest es sich in einer Erklärung des Bundespräsidialamtes.

Neues Format der Begegnung

Anlass sei ein neues Format der Begegnung, das der Bundespräsident nach seiner Wiederwahl für die zweite Amtszeit angekündigt hatte: Ortszeit Deutschland. Steinmeier will verstärkt den direkten Austausch mit den Menschen im Land suchen. Ziel sei „das Gespräch über die Herausforderungen aktueller Krisen und gesellschaftlicher Transformationen sowie über unsere gemeinsame Zukunft“. Steinmeier nehme sich Zeit, das Leben vor Ort kennenzulernen und zu verstehen. „Er möchte erfahren, was den Menschen Mut und Hoffnung macht und was sie skeptisch gegenüber unserer Demokratie und ihren Institutionen werden lässt“, teilt das Bundespräsidialamt mit. Immer wieder will Steinmeier dafür seinen Amtssitz vorübergehend in andere Städte Deutschlands verlegen. Dass Altenburg in dieser Ortszeit-Reihe den Anfang macht, ist kein Zufall: Altenburgs Oberbürgermeister André Neumann (CDU) hatte den Bundespräsidenten eingeladen, als er mit ihm im Januar im Schloss Bellevue über die Auswüchse von Hass und Gewalt in der Pandemie gesprochen hat.

Im Januar traf sich Altenburgs Oberbürgermeister André Neumann mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Schloss Bellevue. Quelle: Guido Bergmann

Doch wie genau geht das nun? Wie und wo können Altenburgerinnen und Altenburger das Staatsoberhaupt der Bundesrepublik Deutschland treffen, ihre Sorgen und Wünsche erzählen? Das vorab veröffentlichte Programm lässt für spontane Begegnungen erst einmal wenig Spielraum. Das Wochenende ist gefüllt mit offiziellen Terminen: Eintrag ins Goldene Buch, Besuche in Schloss, Theater, Spielkartenfabrik. Neben den Akteuren vor Ort sind jeweils nur angemeldete Journalisten als Zuschauer vorgesehen. Die Sicherheitsvorkehrungen sind hoch.

Überraschende Begegnungen

Aber zwischen den offiziellen Terminen sei noch genug Zeit für spontane Unternehmungen des Bundespräsidenten, heißt es aus dem Altenburger Rathaus. So könne Steinmeier beispielsweise mal in einer Gastwirtschaft auftauchen. Oder in einem Laden. Oder auf dem Markt. „Damit die Begegnungen dort wirklich spontan sind, werden sie vorher nicht angekündigt“, sagte ein Rathaussprecher. Für die Passanten oder Lokalgäste soll das Treffen mit Steinmeier überraschend sein.

Wer ihm also am nächsten Wochenende in der Innenstadt begegnen möchte, braucht Geduld und Glück. Ganz sicher auftauchen wird er am Freitag gegen 17 Uhr am Rathaus für die Eintragung ins Goldene Buch, am Samstag um 15 Uhr am Ratskeller zu einer Kaffeetafel und am Sonntag um 14 Uhr am Bürgerzentrum Nord, wenn die Gruppe Como Vento für Steinmeier den Samba trommelt. Inwieweit dann auch Gelegenheit für spontane Gespräche mit Zaungästen ist, ist allerdings nicht sicher.

Von Kay Würker