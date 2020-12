Reisen in 2021 - So will sich der sächsische Tourismus aus der Krise retten

Über die Hälfte der Unternehmen im sächsischen Tourismus stehen vor dem Aus. Nun setzen sich die Akteure der Branche zusammen, um gemeinsam einen dringend nötigen Neustart zu planen. Wird Tourismus in Zukunft neu gedacht?