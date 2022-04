So wird die neue Ausstellung im Wermsdorfer Schloss Hubertusburg

Wermsdorf

Ein kleines Goldstück aus dem Münzkabinett, Porzellan aus der Meißener Manufaktur, aber auch kühne Visionen des Erfinders Karl Hans Janke und das Werk der japanischen Künstlerin Chiharu Shiota, das wie ein Gespinst wirkt: Die Ausstellung, die am 15. Mai – zum Internationalen Museumstag – im Schloss Hubertusburg eröffnet wird, scheint die bisher vielfältigste Sonderschau in Wermsdorf zu werden. Derzeit laufen letzte Vorbereitungen für die Präsentation unter dem Titel „Raumschiff Hubertusburg. Traumschloss im Wandel“.

Nicht nur Glanzzeit, auch Brüche im Fokus

Prunkstück, Jagdsitz, Lazarett, Gefängnis oder Krankenhaus – die Chronik des Schlosses ist dicht beschrieben und die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) unternehmen nun den Versuch, davon einen Eindruck zu vermitteln. Anders als bei den Sonderausstellungen davor, konzentrieren sich die Macher nicht auf einen bestimmten Abschnitt der Geschichte.

Diese Deckelterrine aus dem Schmetterlingsservice Meißen wird bald in Wermsdorf ausgestellt. Quelle: © SKD, Porzellansammlung

„Im Gegensatz zu 2013 und 2019 wollen wir uns nicht auf die Glanzzeit des Schlosses beschränken, sondern den Ort mit seinen Brüchen zeigen“, sagt Dr. Marius Winzeler, Direktor des Grünen Gewölbes und der Rüstkammer der SKD. Spannend werde das, verspricht er.

Um die Ausstellungsräume dementsprechend bestücken zu können, habe man einen intensiven Austausch mit den Menschen vor Ort gepflegt. So steuert der Rosengarten-Verein etwa Arbeiten von Karl Hans Janke bei. Der Langzeit-Psychiatriepatient gelangte erst nach seinem Tod zu einiger Berühmtheit als unzählige Schriftstücke, Zeichnungen und sogar Modelle aus seiner Hand gesichert wurden. Welche Visionen der „wahnhafte Erfinder“ – so eine Diagnose, die eher ein Etikett ist – entwickelt hat, kann man zumindest in Ausschnitten bald in der neuen Sonderschau sehen.

Das Trajekt in der Hubertusburg hat Karl Hans Janke 1969 gezeichnet. Quelle: © Rosengarten e.V.

Ein Thron für Maria Josephas Audienzzimmer

Auch eine Kooperation mit dem Landesamt für Denkmalpflege fließt in die Präsentation ein, und natürlich werden Exponate aus den Depots der SKD gezeigt. So können sich Besucher im Audienzzimmer der Maria Josepha auf ein besonderes Gestühl freuen: „Das Zimmer bekommt einen Thron, der noch nicht in Hubertusburg war, dafür aber einen besonders schönen“, kündigt Marius Winzeler an. Exponate aus Rüstkammer, Münzkabinett, Porzellansammlung oder Kupferstichkabinett ergänzen den Blick ins opulente Gestern des Schlosses.

Jeder Raum mit einem Schwerpunkt

Jeder Raum bekommt einen Schwerpunkt, und der wird auch auf die jüngere Vergangenheit von Hubertusburg gerichtet sein. Dazu zählt die Zeit als Lazarett und Krankenhaus, aber auch die Festungshaft. Medienstationen und interaktive Elemente ergänzen den Besuch. „Es gibt Erläuterungen zu jedem Raum, die auch nach der Sonderschau vor Ort bleiben können. Wir legen Wert darauf, dass die verwendeten Elemente nachhaltig sind“, betont Marius Winzeler.

Weil die Geschichte des Schlosses so komplex sei, könne vieles nur punktuell angesprochen werden. Doch man werde die Schau so gestalten, dass sie Lust mache, sich weiter damit zu beschäftigen. Man wolle damit neue Besucher und Menschen, die das Schloss bereits kennen, gleichermaßen erreichen. Dafür gibt es einige Premieren: So soll ein Jagdleuchter aus dem Grünen Gewölbe zu sehen sein, der noch nie öffentlich gezeigt wurde. Und auch die zeitgenössische Kunst weckt Neugier. Dazu zählt eine Arbeit der japanischen Künstlerin Chiharu Shiota aus der Sammlung Hoffmann. „Zweite Haut“ heißt das Werk und wurde bisher in Dresden noch nicht ausgestellt.

Geschmack von Barock und Geruch von Gemälden

Ein museumspädagogisches Begleitprogramm mit kreativen Angeboten soll die Ausstellung auch für Kinder und Jugendliche erlebbar machen. Dabei können junge Entdecker herausfinden, ob man Gemälde auch hören kann oder wonach der Barock schmeckt.

Von Jana Brechlin