Tattoos aus Eilenburg: „Es ist egal, wo wir sind, die Leute kommen zu uns“

Eilenburg

Marilyn Monroes Kopf ist schon zur Hälfte auf dem Unterarm zu sehen. Die Kundin, die sich das Porträt der bekannten Schauspielerin stechen lässt, blickt zufrieden auf das realistische Bild. Tätowierer Oliver Klemm hat ganze Arbeit geleistet. Er ist einer von vier Tätowierern, die im Feinkunst-Studio in der Eilenburger Bergstraße Tattoos stechen.

Ein Tattoo-Studio in Eilenburg ?

Wie kommt ein Tattoo-Studio ausgerechnet nach Eilenburg? Das hat zuallererst praktische Gründe. Die Tätowierer wohnen in Merkwitz, Torgau und Leipzig – da liegt Eilenburg in der Mitte und ist für alle im Team gut zu erreichen. Das gilt auch für die Kundschaft. Die gute ÖPNV-Anbindung und Eilenburgs Nähe zu Leipzig machen die Mudestadt zu einem geeigneten Standort. „Wir bedienen keine Laufkundschaft“, sagt Christin Herbeck, „wer ein Tattoo bei Feinkunst haben will, kommt gezielt zu uns.“

Aus Eilenburg selbst kommen aber nur sehr wenige Kunden. Der Großteil der Kundschaft ist aus Leipzig, Dresden oder Halle. Aber auch aus Österreich und sogar aus den USA sind schon Menschen angereist, um sich in Eilenburg ein Tattoo stechen zu lassen.

Hier wird Marilyn Monroes Kopf gestochen. Quelle: Wolfgang Sens

„Es ist egal, wo wir sind, die Leute kommen zu uns“

„Die meisten Kunden erfahren über Mund-zu-Mund-Popaganda oder übers Internet von uns“, so die Ladeninhaberin. „Es ist egal, wo wir sind, die Leute kommen zu uns“, weiß sie aus Erfahrung.

Christin Herbeck und ihre Tätowierer arbeiten schon seit vielen Jahren zusammen. Zu viert haben sie das Studio in den jetzigen Räumen eröffnet und im letzten Jahr selbst gestaltet und umgebaut. In diesem September wurden die Räume feierlich eröffnet – mit einer Verlosung von Tattoo-Terminen und einer Spendenaktion für die Kinderkrebshilfe Leipzig.

Spezialgebiet: Fotorealistische Tattoos

„Wer sich bei uns tätowieren lassen will, bekommt zuerst ein ausführliches Beratungsgespräch bei mir. Dann schaue ich, welcher Tätowierer zu den Motivwünschen passt,“ erzählt Christin Herbeck, die für die Kundenbetreuung zuständig ist.

Das Studio ist auf fotorealistische Tattoos und Aquarell-Tattoos spezialisiert – Realistic Tattoos in black & grey und Watercolor-Tattoos heißen die in Fachkreisen. Die Designer und Tätowierer Oliver Klemm, Sebastian Sperlich und Christoph Pluschzyk sind auf diese Stilrichtungen spezialisiert. Seit Oktober ergänzt Carl David Scholz mit seiner Ausrichtung auf Geometrie und Mandala Team und Tattoo-Angebot.

Mehr zum Thema: Jeder Fünfte in Deutschland ist tätowiert

Bis nächstes Jahr ausgebucht

Das Eilenburger Studio ist beliebt. Zwei der vier Tätowierer sind bis August nächsten Jahres ausgebucht. Auch bei den anderen beiden sind erst Anfang des neuen Jahres wieder Termine frei.

Die Feinkunst-Tätowierer sind auch auf der Messe Tattoo & Lifestyle in Leipzig regelmäßig vertreten. Sebastian Sperlich hat dort in diesem Jahr den Pokal für das beste realistische Tattoo der Messe gewonnen. Tattoo-Fans werden wohl auch in Zukunft ihren Weg nach Eilenburg finden.

Von Lilly Günthner